Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.
Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків). Торгівля впаде через обмеження ТРЦ і страху народа, а з нею і ПДВ від товарів. Про НПЗ все зрозуміло - вони дозволяли оркам диверсифікувати експорт + експортувати продукти з доданою вартістю. Плюс знову із росії хтось виїде ненайбідніший. Плюс зростуть видатки на внутрішню безпеку.
Для нас події в москві - це скоріше +. В кремля виник ще один фронт. Навіть якщо це вони самі організували - то все перераховано вище все одно спрацює.
Сценарій масової мобілізації та війни м'ясом з калашами ми просто потопимо в орчій крові.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 22 бер, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз.
F-16 не вирішать проблему “Ніхто не повинен стверджувати, що F-16, що стріляє AIM-120, є суперзброєю або невразливим для ворожих ракет. Як тільки Україна розгорне їх у бойових діях, то у найближчі тижні і місяці втратить багато літаків і пілотів. Велике питання, що Київ отримує від цієї жертви”, — пише видання.
Проблема, пов’язана з широким використанням KAB, ймовірно, залишиться, і її вирішення може бути досягнуто лише шляхом додаткової закупівлі та розгортання систем протиповітряної оборони Patriot і F-16, оснащених передовою системою протиповітряної оборони “повітря-повітря”. https://expres.online/podrobitsi/f-16-v ... shchuvachi
Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.
Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків). Торгівля впаде через обмеження ТРЦ і страху народа, а з нею і ПДВ від товарів. Про НПЗ все зрозуміло - вони дозволяли оркам диверсифікувати експорт + експортувати продукти з доданою вартістю. Плюс знову із росії хтось виїде ненайбідніший. Плюс зростуть видатки на внутрішню безпеку.
Для нас події в москві - це скоріше +. В кремля виник ще один фронт. Навіть якщо це вони самі організували - то все перераховано вище все одно спрацює.
Сценарій масової мобілізації та війни м'ясом з калашами ми просто потопимо в орчій крові.
Та да, сплошные плюсы.((( Сейчас под этот шумок в рашке жёще закрутят гайки и мобилизуют несколько сотен тысяч. С дивана под пятничное пивко орать "шапками закидаем" - много ума не требуется. Если это сделала рашка, то уж поверьте, они на что-то расчитывают. Как на меня, Западу стоит озаботиться срочными поставками вооружений, пока не поздно.
hume написав:Он был задержан «на горячем», когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.
так питання в тому, що шахед не приймає ніякі сигнали від трекерів в реальному часі. трекер може бути корисний для встановлення координат і передачі кацапам. навіщо його там залишати - питання. може агент просто фіксував координати.
по тому давньому обстрілу, та опора була якась другорядна і пошкоджена випадково. але вчорашній початок обстрілів енергетики після потепління це цікаве питання.