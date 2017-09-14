RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7306730773087309
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).
Торгівля впаде через обмеження ТРЦ і страху народа, а з нею і ПДВ від товарів. Про НПЗ все зрозуміло - вони дозволяли оркам диверсифікувати експорт + експортувати продукти з доданою вартістю.
Плюс знову із росії хтось виїде ненайбідніший.
Плюс зростуть видатки на внутрішню безпеку.

Для нас події в москві - це скоріше +. В кремля виник ще один фронт. Навіть якщо це вони самі організували - то все перераховано вище все одно спрацює.

Сценарій масової мобілізації та війни м'ясом з калашами ми просто потопимо в орчій крові.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 22 бер, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 23.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:25

F-16 не вирішать проблему
“Ніхто не повинен стверджувати, що F-16, що стріляє AIM-120, є суперзброєю або невразливим для ворожих ракет. Як тільки Україна розгорне їх у бойових діях, то у найближчі тижні і місяці втратить багато літаків і пілотів. Велике питання, що Київ отримує від цієї жертви”, — пише видання.

Проблема, пов’язана з широким використанням KAB, ймовірно, залишиться, і її вирішення може бути досягнуто лише шляхом додаткової закупівлі та розгортання систем протиповітряної оборони Patriot і F-16, оснащених передовою системою протиповітряної оборони “повітря-повітря”.
https://expres.online/podrobitsi/f-16-v ... shchuvachi
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11767
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:27

❗️Террористическая организациия «Исламское государство» взяла ответственность за совершение теракта в «Крокус Сити Холле».

Соответствующее заявление было опубликовано ресурсами связанного с ИГ информационного агентства «Амак».

Xenon
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:31

  Hotab написав:fler
центром москви?


Якщо бути точним, це за містом)
Вірніше на межі )

Але українську карту обовʼязково спробують розіграти, тут сумніву нема.

1.Третьей мировой не будет.
2. украинскую карту не разыгрывают, подозреваемые из Ингушетии. ответственность взял ИГИЛ
3. мир не вращается вокруг Украины
к сожалению
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 17.12.22
Подякував: 80 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:47

  Denik написав:
  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).
Торгівля впаде через обмеження ТРЦ і страху народа, а з нею і ПДВ від товарів. Про НПЗ все зрозуміло - вони дозволяли оркам диверсифікувати експорт + експортувати продукти з доданою вартістю.
Плюс знову із росії хтось виїде ненайбідніший.
Плюс зростуть видатки на внутрішню безпеку.

Для нас події в москві - це скоріше +. В кремля виник ще один фронт. Навіть якщо це вони самі організували - то все перераховано вище все одно спрацює.

Сценарій масової мобілізації та війни м'ясом з калашами ми просто потопимо в орчій крові.

Та да, сплошные плюсы.(((
Сейчас под этот шумок в рашке жёще закрутят гайки и мобилизуют несколько сотен тысяч.
С дивана под пятничное пивко орать "шапками закидаем" - много ума не требуется.
Если это сделала рашка, то уж поверьте, они на что-то расчитывают.
Как на меня, Западу стоит озаботиться срочными поставками вооружений, пока не поздно.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12282
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 3632 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:С дивана под пятничное пивко орать "шапками закидаем" - много ума не требуется.

Я більше двох років не на дивані viewtopic.php?p=5699492#p5699492
Denik
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 23.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 00:21

  hume написав:Он был задержан «на горячем», когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.


так питання в тому, що шахед не приймає ніякі сигнали від трекерів в реальному часі. трекер може бути корисний для встановлення координат і передачі кацапам. навіщо його там залишати - питання. може агент просто фіксував координати.

по тому давньому обстрілу, та опора була якась другорядна і пошкоджена випадково. але вчорашній початок обстрілів енергетики після потепління це цікаве питання.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2655 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 00:24

  Denik написав:
  antey1969 написав:С дивана под пятничное пивко орать "шапками закидаем" - много ума не требуется.

Я більше двох років не на дивані viewtopic.php?p=5699492#p5699492

Тем более, не стоит уподобляться
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12282
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 3632 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 7306730773087309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 177564
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 16001
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 590092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2879)
23.03.2024 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.