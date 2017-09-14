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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7307730873097310
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 01:26

  Denik написав:
  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

І це підтвердилося, бо вже на моменті 62 200-х
https://t.me/bazabazon/26168
та щонайменше 40 важких 300-х було в списку поранених

Що трапилось з героями які знищували руських фашистів ?
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