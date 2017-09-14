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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7307730873097310
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 01:26

  Denik написав:
  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

І це підтвердилося, бо вже на моменті 62 200-х
https://t.me/bazabazon/26168
та щонайменше 40 важких 300-х було в списку поранених

Що трапилось з героями які знищували руських фашистів ?
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 04:54

CBS News: "У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные России о потенциальной атаке в рамках "Долга о предупреждении" - обязательстве между разведывательными службами".

The New York Times: "США собирали разведданные о том, что ветка ИГИЛ под названием "Вилаят Хорасан", которая базируется в Афганистане, планировала атаку на Москву. После относительно тихого периода ИГИЛ пытался расширить атаки за рубежом. В Европе большинство из таких атак были пресечены, что привело к недооценке возможностей группировки".

Колин П. Кларк, аналитик "Центра Суфана" по борьбе с терроризмом: "Вилаят Хорасан" фиксировался на России последние два года, часто критикуя Владимира Путина. "Вилаят Хорасан" обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, отсылая к интервенциям Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию".

https://www.cbsnews.com/news/mass-shoot ... c-concert/

https://www.nytimes.com/live/2024/03/22 ... w-shooting


Как незаметно закончить войну? Нужно начать ее в другом месте. Если террористов найдут в Афганистане, там начнется СВО.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 05:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Російський канал НТВ показав фейкове відео, де секретар РНБО України начебто «підтвердив причетність київського режиму» до теракту у «Крокус Сіті Холлі»
Випуск пройшов в ефірі близько першої години ночі по Москві. Медуза зазначає, що ведуча попередила відео коментар: «Причетність київського режиму до теракту в Підмосков'ї публічно, в телеефірі підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов». У ролику «Данілов» каже, зокрема: «Весело сьогодні у Москві, я вважаю, дуже весело. Хочеться вірити, що ми такі веселощі їм влаштовуватимемо частіше».
https://detector.media/infospace/articl ... ti-kholli/

Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 06:08

  vitaliiangel написав:
Как незаметно закончить войну? Нужно начать ее в другом месте. Если террористов найдут в Афганистане, там начнется СВО.
хороша спроба. Но врят лі. Підписаний на телеграм канали москалів в нашому секторі. Так от там кругом - хохли постріляли.
Спитав тіки - хто сказав шо там були хохли? Пожизнєнний бан.
хулігани!
Banderlog
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