CBS News: "У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные России о потенциальной атаке в рамках "Долга о предупреждении" - обязательстве между разведывательными службами".
The New York Times: "США собирали разведданные о том, что ветка ИГИЛ под названием "Вилаят Хорасан", которая базируется в Афганистане, планировала атаку на Москву. После относительно тихого периода ИГИЛ пытался расширить атаки за рубежом. В Европе большинство из таких атак были пресечены, что привело к недооценке возможностей группировки".
Колин П. Кларк, аналитик "Центра Суфана" по борьбе с терроризмом: "Вилаят Хорасан" фиксировался на России последние два года, часто критикуя Владимира Путина. "Вилаят Хорасан" обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, отсылая к интервенциям Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию".
Російський канал НТВ показав фейкове відео, де секретар РНБО України начебто «підтвердив причетність київського режиму» до теракту у «Крокус Сіті Холлі» Випуск пройшов в ефірі близько першої години ночі по Москві. Медуза зазначає, що ведуча попередила відео коментар: «Причетність київського режиму до теракту в Підмосков'ї публічно, в телеефірі підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов». У ролику «Данілов» каже, зокрема: «Весело сьогодні у Москві, я вважаю, дуже весело. Хочеться вірити, що ми такі веселощі їм влаштовуватимемо частіше». https://detector.media/infospace/articl ... ti-kholli/