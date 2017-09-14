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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7307730873097310
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 01:26

  Denik написав:
  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

І це підтвердилося, бо вже на моменті 62 200-х
https://t.me/bazabazon/26168
та щонайменше 40 важких 300-х було в списку поранених

Що трапилось з героями які знищували руських фашистів ?
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 04:54

CBS News: "У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные России о потенциальной атаке в рамках "Долга о предупреждении" - обязательстве между разведывательными службами".

The New York Times: "США собирали разведданные о том, что ветка ИГИЛ под названием "Вилаят Хорасан", которая базируется в Афганистане, планировала атаку на Москву. После относительно тихого периода ИГИЛ пытался расширить атаки за рубежом. В Европе большинство из таких атак были пресечены, что привело к недооценке возможностей группировки".

Колин П. Кларк, аналитик "Центра Суфана" по борьбе с терроризмом: "Вилаят Хорасан" фиксировался на России последние два года, часто критикуя Владимира Путина. "Вилаят Хорасан" обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, отсылая к интервенциям Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию".

https://www.cbsnews.com/news/mass-shoot ... c-concert/

https://www.nytimes.com/live/2024/03/22 ... w-shooting


Как незаметно закончить войну? Нужно начать ее в другом месте. Если террористов найдут в Афганистане, там начнется СВО.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 05:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Російський канал НТВ показав фейкове відео, де секретар РНБО України начебто «підтвердив причетність київського режиму» до теракту у «Крокус Сіті Холлі»
Випуск пройшов в ефірі близько першої години ночі по Москві. Медуза зазначає, що ведуча попередила відео коментар: «Причетність київського режиму до теракту в Підмосков'ї публічно, в телеефірі підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов». У ролику «Данілов» каже, зокрема: «Весело сьогодні у Москві, я вважаю, дуже весело. Хочеться вірити, що ми такі веселощі їм влаштовуватимемо частіше».
https://detector.media/infospace/articl ... ti-kholli/

Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 06:08

  vitaliiangel написав:
Как незаметно закончить войну? Нужно начать ее в другом месте. Если террористов найдут в Афганистане, там начнется СВО.
хороша спроба. Но врят лі. Підписаний на телеграм канали москалів в нашому секторі. Так от там кругом - хохли постріляли.
Спитав тіки - хто сказав шо там були хохли? Пожизнєнний бан.
хулігани!
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 06:31

  Denik написав:
  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).

Фурса інакше це трактує:
Якби удари по російським НПЗ дійсно змінювали ситуацію радикально, то можна б було обурюватись. Але що вони вже дали, окрім того, що обурили і Путіна, і Байдена одночасно? Матеріальні втрати російських олігархів від руйнування НПЗ? Вони є, це приємно. Але це не змінює ситуацію кардинально. В Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це приємно. Це буде стимулювати інфляцію. Але знову ж таки, не кардинально.
Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні. Бо це призвело до зростання цін на світових ринках на нафту. Так відреагував ринок. Ми можемо вважати його поведінку не логічною, але ринок є ринок. Отже, ціни на нафту зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє, на експорт. І доходи від експорту росіян збільшилися. Тому що сирої нафти Росія продає набагато більше, ніж продавала бензину до обстрілів. Бінго.
Чи нам це вигідно? Риторичне питання, правда ж. Поки що наші атаки на російські НПЗ не приносили бажаного результату. А, навпаки, збільшували доходи російського бюджету. https://nv.ua/ukr/opinion/fursa-rozpovi ... 03577.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 07:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника.

Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net/ua/p3480252
  Ой+ написав:Фурса інакше це трактує:

Фурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 07:42

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).

Фурса інакше це трактує:
Якби удари по російським НПЗ дійсно змінювали ситуацію радикально, то можна б було обурюватись. Але що вони вже дали, окрім того, що обурили і Путіна, і Байдена одночасно? Матеріальні втрати російських олігархів від руйнування НПЗ? Вони є, це приємно. Але це не змінює ситуацію кардинально. В Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це приємно. Це буде стимулювати інфляцію. Але знову ж таки, не кардинально.
Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні. Бо це призвело до зростання цін на світових ринках на нафту. Так відреагував ринок. Ми можемо вважати його поведінку не логічною, але ринок є ринок. Отже, ціни на нафту зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє, на експорт. І доходи від експорту росіян збільшилися. Тому що сирої нафти Росія продає набагато більше, ніж продавала бензину до обстрілів. Бінго.
Чи нам це вигідно? Риторичне питання, правда ж. Поки що наші атаки на російські НПЗ не приносили бажаного результату. А, навпаки, збільшували доходи російського бюджету. https://nv.ua/ukr/opinion/fursa-rozpovi ... 03577.html

Цей Фурса третій рік з дивану не вилазить чи що ? НПЗ і аварії це не порівняти з підривом Каховської ГЕС і наслідків?!
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:04

  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

https://t.me/bazabazon/26185
80 - 200-х щонайменше
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Фурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок.

Потрібно мати детальний розрахунок, щоб так стверджувати. Думаю, що він якраз порахував.
  sens написав:Цей Фурса третій рік з дивану не вилазить чи що ? НПЗ і аварії це не порівняти з підривом Каховської ГЕС і наслідків?!

Хіба він порівнює наслідки? Тільки один аспект від ударів по НПЗ. А то що Україна назагал зазнала на порядки більших збитків, то це безсумнівно.
Ой+
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