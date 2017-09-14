Якби удари по російським НПЗ дійсно змінювали ситуацію радикально, то можна б було обурюватись. Але що вони вже дали, окрім того, що обурили і Путіна, і Байдена одночасно? Матеріальні втрати російських олігархів від руйнування НПЗ? Вони є, це приємно. Але це не змінює ситуацію кардинально. В Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це приємно. Це буде стимулювати інфляцію. Але знову ж таки, не кардинально.Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні. Бо це призвело до зростання цін на світових ринках на нафту. Так відреагував ринок. Ми можемо вважати його поведінку не логічною, але ринок є ринок. Отже, ціни на нафту зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє, на експорт. І доходи від експорту росіян збільшилися. Тому що сирої нафти Росія продає набагато більше, ніж продавала бензину до обстрілів. Бінго.Чи нам це вигідно? Риторичне питання, правда ж. Поки що наші атаки на російські НПЗ не приносили бажаного результату. А, навпаки, збільшували доходи російського бюджету.