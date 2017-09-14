Невже нема комунікацій між нашим партнером Штатами і нашими політвладою та розвідкою? Наші давали отакі заяви: 1. Юсов: "Безумовно, мова йде про сплановану операцію спецслужб Кремля проти власних громадян з метою дискредитації в тому числі України, як і всього вільного світу", – наголосив він. (Безумовно!!!) "І ось друга фаза – це теракти, організовані спецслужбами РФ. Про це були добре поінформована і міжнародна спільнота. Тому і були попереджені іноземні громадяни на території РФ", - наголосив він. https://www.unian.ua/world/terakt-u-mos ... ws_in_post
2. МЗС: *"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - пояснили в МЗС. https://www.unian.ua/politics/krokus-si ... 81583.html
3. А з США отаке: *The New York Times також повідомляє, що США повідомляли про загрозу терактів у Росії не тільки публічно 7 березня, а й приватно російським чиновникам.
Офіційний представник США повідомив CBS News, що у США дійсно є розвіддані, які підтверджують заяву Ісламської держави про їхню відповідальність, і у них немає підстав сумніватися в них.* https://www.unian.ua/world/krokus-siti- ... 81604.html __________________________________ Тобто (не в реалі, а саме з заяв), виходить, що розвідки Штатів попереджали рашкованів, а нашим інфу не надали? З реалу ж виникає тільки одне ключове питання: чому Штати навіть не натякають на можливіть повторення тепер отого класичного прийому орків -- як з цукром? Невже цей ІГІЛ просто випередив ...
Як не крути, а цей ІГІЛ чи *ІГІЛ* (або, скажімо так, виявлення, що це ігіл) виставив орків, да і нас не в гарному світі. Вони -- ще це ми, ми -- що це вони самі; а Штати припечатали обох -- це ігіл.
detroytred написав:Як не крути, а цей ІГІЛ чи *ІГІЛ* (або, скажімо так, виявлення, що це ігіл) виставив орків, да і нас не в гарному світі. Вони -- ще це ми, ми -- що це вони самі; а Штати припечатали обох -- це ігіл.
https://t.me/TCH_channel/130579 З'явилися дані, що розшукувані - громадяни Таджикістану. Тут правий був Зебра, який сказав, що мусліми різатимуть рашистів як баранів.
https://t.me/TCH_channel/130579 З'явилися дані, що розшукувані - громадяни Таджикістану. Тут правий був Зебра, який сказав, що мусліми різатимуть рашистів як баранів.[/quote]
Для підтвердження прогнозу Зебри треба дочекатися масовості явища. А поки! Я не здивуюсь, що оцей акт буде в нагоді саме рашистам. Тому що передчасно (тобто до масовості, до визрівання процесу) підштовхне рашистів до прийняття заходів по купірованню в зародиші... До спроби протидіяти завчасно. А зможуть чи ні - буде видно.
Рецепт-то класичний: щоб одні мусліми (прорашисти) стримували інших муслімів (тих, хто хоче різати рашистів) за підтримки рашистів. Битовуха ж не в рахунок. Вона є, була і буде. А от що зможе запропонувати чи чим прижати верхівку перших рашовлада (чи зможе домовитися) - поки ще?
fler написав:Фурса може трактувати як йому наказали, хз. Очевидні речі - частка рф на ринку нафтопереробки зменшується, її залюбки замінять інші учасники ринку (напр., Китай, Індія, які значно наростили нафтопереробку), доходи від продажу нафтопродуктів зменшуються, заправляти військову техніку стає дорожче і т.д. Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.
Ого, вже і Фурса діє по наказу, ворожому звичайно? І Financial Times "кацапським іпсо"