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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 730973107311731273137314>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:46

Хз, не розумію...

Невже нема комунікацій між нашим партнером Штатами і нашими політвладою та розвідкою?
Наші давали отакі заяви:
1. Юсов: "Безумовно, мова йде про сплановану операцію спецслужб Кремля проти власних громадян з метою дискредитації в тому числі України, як і всього вільного світу", – наголосив він. (Безумовно!!!)
"І ось друга фаза – це теракти, організовані спецслужбами РФ. Про це були добре поінформована і міжнародна спільнота. Тому і були попереджені іноземні громадяни на території РФ", - наголосив він.
https://www.unian.ua/world/terakt-u-mos ... ws_in_post

2. МЗС:
*"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - пояснили в МЗС.
https://www.unian.ua/politics/krokus-si ... 81583.html

3. А з США отаке:
*The New York Times також повідомляє, що США повідомляли про загрозу терактів у Росії не тільки публічно 7 березня, а й приватно російським чиновникам.

Офіційний представник США повідомив CBS News, що у США дійсно є розвіддані, які підтверджують заяву Ісламської держави про їхню відповідальність, і у них немає підстав сумніватися в них.*
https://www.unian.ua/world/krokus-siti- ... 81604.html
__________________________________
Тобто (не в реалі, а саме з заяв), виходить, що розвідки Штатів попереджали рашкованів, а нашим інфу не надали?
З реалу ж виникає тільки одне ключове питання: чому Штати навіть не натякають на можливіть повторення тепер отого класичного прийому орків -- як з цукром?
Невже цей ІГІЛ просто випередив ...

Як не крути, а цей ІГІЛ чи *ІГІЛ* (або, скажімо так, виявлення, що це ігіл) виставив орків, да і нас не в гарному світі.
Вони -- ще це ми, ми -- що це вони самі; а Штати припечатали обох -- це ігіл.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як не крути, а цей ІГІЛ чи *ІГІЛ* (або, скажімо так, виявлення, що це ігіл) виставив орків, да і нас не в гарному світі.
Вони -- ще це ми, ми -- що це вони самі; а Штати припечатали обох -- це ігіл.

https://t.me/TCH_channel/130579
З'явилися дані, що розшукувані - громадяни Таджикістану. Тут правий був Зебра, який сказав, що мусліми різатимуть рашистів як баранів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:54

  fler написав:Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.

Тобто варіант, що ми можемо ігнорувати прохання Штатів, ви виключаєте?))
Світ може бути трохи складніший. Є ще Британія і не тільки. Зі своїми проханнями. Інтереси партнерів вони буває розходяться.

Я вже не кажу, що в самих Штатах інтереси, наприклад, тільки Екссона і Ко можуть трохи))))))) розходитися з інтересами інших американських суб'єктів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 08:59

https://t.me/TCH_channel/130579
З'явилися дані, що розшукувані - громадяни Таджикістану. Тут правий був Зебра, який сказав, що мусліми різатимуть рашистів як баранів.[/quote]


Для підтвердження прогнозу Зебри треба дочекатися масовості явища.
А поки! Я не здивуюсь, що оцей акт буде в нагоді саме рашистам. Тому що передчасно (тобто до масовості, до визрівання процесу) підштовхне рашистів до прийняття заходів по купірованню в зародиші...
До спроби протидіяти завчасно.
А зможуть чи ні - буде видно.

Рецепт-то класичний: щоб одні мусліми (прорашисти) стримували інших муслімів (тих, хто хоче різати рашистів) за підтримки рашистів. Битовуха ж не в рахунок. Вона є, була і буде. А от що зможе запропонувати чи чим прижати верхівку перших рашовлада (чи зможе домовитися) - поки ще?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:09

  unicdima написав:Вангую зараз потік соболєзнованій від Заходу росіянам.

Дуже неприємно було спостерігати як західні політики побігли один перед одним висловлювати соболєзнованія і засуджувати подію.
Підараси.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:09

  detroytred написав:
  fler написав:Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.

Тобто варіант, що ми можемо ігнорувати прохання Штатів, ви виключаєте?))
Світ може бути трохи складніший. Є ще Британія і не тільки. Зі своїми проханнями. Інтереси партнерів вони буває розходяться.

Я вже не кажу, що в самих Штатах інтереси, наприклад, тільки Екссона і Ко можуть трохи))))))) розходитися з інтересами інших американських суб'єктів.

А не розглядається варіант що виросте в США ціна на пальне (бензин), відповідно інфляція, ще й перед виборами.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:14

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
Как незаметно закончить войну? Нужно начать ее в другом месте. Если террористов найдут в Афганистане, там начнется СВО.
хороша спроба. Но врят лі. Підписаний на телеграм канали москалів в нашому секторі. Так от там кругом - хохли постріляли.
Спитав тіки - хто сказав шо там були хохли? Пожизнєнний бан.
хулігани!

поезд который несётся на высокой скорости тяжело развернуть на 180'
что у русских еще долго во всем будут виноваты хохлы, что у нас русня.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:15

Г-Г-гойда?
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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:16

  Бетон написав:Г-Г-гойда?
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183-300

это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться. пусть орки радуются убитому мирняку.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Фурса може трактувати як йому наказали, хз. Очевидні речі - частка рф на ринку нафтопереробки зменшується, її залюбки замінять інші учасники ринку (напр., Китай, Індія, які значно наростили нафтопереробку), доходи від продажу нафтопродуктів зменшуються, заправляти військову техніку стає дорожче і т.д.
Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.

Ого, вже і Фурса діє по наказу, ворожому звичайно?
І Financial Times "кацапським іпсо"
US urged Ukraine to halt strikes on Russian oil refineries https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4 ... dde122ac0c
Ой+
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