Додано: Суб 23 бер, 2024 08:46

Хз, не розумію...Невже нема комунікацій між нашим партнером Штатами і нашими політвладою та розвідкою?Наші давали отакі заяви:1. Юсов: "Безумовно, мова йде про сплановану операцію спецслужб Кремля проти власних громадян з метою дискредитації в тому числі України, як і всього вільного світу", – наголосив він. (Безумовно!!!)"І ось друга фаза – це теракти, організовані спецслужбами РФ. Про це були добре поінформована і міжнародна спільнота. Тому і були попереджені іноземні громадяни на території РФ", - наголосив він.2. МЗС:*"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", - пояснили в МЗС.3. А з США отаке:*The New York Times також повідомляє, що США повідомляли про загрозу терактів у Росії не тільки публічно 7 березня, а й приватно російським чиновникам.Офіційний представник США повідомив CBS News, що у США дійсно є розвіддані, які підтверджують заяву Ісламської держави про їхню відповідальність, і у них немає підстав сумніватися в них.*__________________________________Тобто (не в реалі, а саме з заяв), виходить, що розвідки Штатів попереджали рашкованів, а нашим інфу не надали?З реалу ж виникає тільки одне ключове питання: чому Штати навіть не натякають на можливіть повторення тепер отого класичного прийому орків -- як з цукром?Невже цей ІГІЛ просто випередив ...Як не крути, а цей ІГІЛ чи *ІГІЛ* (або, скажімо так, виявлення, що це ігіл) виставив орків, да і нас не в гарному світі.Вони -- ще це ми, ми -- що це вони самі; а Штати припечатали обох -- це ігіл.