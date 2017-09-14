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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73107311731273137314>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А не розглядається варіант що виросте в США ціна на пальне (бензин), відповідно інфляція, ще й перед виборами.

В ЗСУ та іншх сихових структурах поху. на інфляцію в США. В нас люди гинуть.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:30

Одне і теж... Коли ж хтось наважиться?

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Г-Г-гойда?
82-200
183-300

это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться.

До речі - я тут на форумі писав(та і до війни на цивілці періодично таке озвучував) - от схожі теракти вже багато років тривають... - то на вокзалі, то в метро і т.п.
А чого, плять(це ж мало б бути на політичному рівні/владі показати-втертит їй носа) не розстріляють десь пару депутатів, чи кортедж когось, чи пару маєтків одночасно підпалити високопосадовців?
А шмаляють по пересічних...
Це так імпотентно виглядає - типу, забираєш цукерки в п'ятирічної дитини, так як до дорослого дядька сцикотно, навіть, підійти близько!

Але ж типу, вони "головорізи" - мають наводити страх... - але свою силу чомусь завжди показують лише в "дитячому садочку"?!
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:30

  Denik написав:
  flyman написав:А не розглядається варіант що виросте в США ціна на пальне (бензин), відповідно інфляція, ще й перед виборами.

В ЗСУ та іншх сихових структурах поху. на інфляцію в США. В нас люди гинуть.

Випадок з Залужним, з контрнаступом та ін. показує, хто приймає рішення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:32

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Г-Г-гойда?
82-200
183-300

это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться.

До речі - я тут на форумі писав(та і до війни на цивілці періодично таке озвучував) - от схожі теракти вже багато років тривають... - то на вокзалі, то в метро і т.п.
А чого, плять(це ж мало б бути на політичному рівні/владі показати-втертит їй носа) не розстріляють десь пару депутатів, чи кортедж когось, чи пару маєтків одночасно підпалити високопосадовців?
А шмаляють по пересічних...
Це так імпотентно виглядає - типу, забираєш цукерки в п'ятирічної дитини, так як до дорослого дядька сцикотно, навіть, підійти близько!

Але ж типу, вони "головорізи" - мають наводити страх... - але свою силу чомусь завжди показують лише в "дитячому садочку"?!

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для підтвердження прогнозу Зебри треба дочекатися масовості явища.
А поки! Я не здивуюсь, що оцей акт буде в нагоді саме рашистам. Тому що передчасно (тобто до масовості, до визрівання процесу) підштовхне рашистів до прийняття заходів по купірованню в зародиші...
До спроби протидіяти завчасно.
А зможуть чи ні - буде видно.

Рецепт-то класичний: щоб одні мусліми (прорашисти) стримували інших муслімів (тих, хто хоче різати рашистів) за підтримки рашистів. Битовуха ж не в рахунок. Вона є, була і буде. А от що зможе запропонувати чи чим прижати верхівку перших рашовлада (чи зможе домовитися) - поки ще?

Не буде він в нагоді. Торгівля на росії, це десь 1/6 продуктивного ВВП з якого збираються податки. Падіння торгівлі на 15% дасть -2.5% від зборів податків та збільшить витрати на безпеку на 0.5% від ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ, які вдарять десь по 5% нафтових доходів - це виведе військову економіку рф зі стану хиткої рівноваги. Пенсії та з/п бюджетникам вже збільшені, гроші на "вибори" вже витрачені.

Окрім того цей теракт має й інший аспект. Для посилення заходів безпеки потрібні ті самі чоловіки віком 20-50, що й для війни і для освоєння нових нафтових родовищ і для всяких проектів будівництва. А сам теракт ставитиь питання про залучення гастарбайтерів з країн Середньої Азії. Інфільтрувалися терористи скоріш за все саме як гастарбайтери.
Востаннє редагувалось Denik в Суб 23 бер, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:33

  antey1969 написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).
Торгівля впаде через обмеження ТРЦ і страху народа, а з нею і ПДВ від товарів. Про НПЗ все зрозуміло - вони дозволяли оркам диверсифікувати експорт + експортувати продукти з доданою вартістю.
Плюс знову із росії хтось виїде ненайбідніший.
Плюс зростуть видатки на внутрішню безпеку.

Для нас події в москві - це скоріше +. В кремля виник ще один фронт. Навіть якщо це вони самі організували - то все перераховано вище все одно спрацює.

Сценарій масової мобілізації та війни м'ясом з калашами ми просто потопимо в орчій крові.

Та да, сплошные плюсы.(((
Сейчас под этот шумок в рашке жёще закрутят гайки и мобилизуют несколько сотен тысяч.
С дивана под пятничное пивко орать "шапками закидаем" - много ума не требуется.
Если это сделала рашка, то уж поверьте, они на что-то расчитывают.
Как на меня, Западу стоит озаботиться срочными поставками вооружений, пока не поздно.

варіантів два - або провокація ФСБ, або хтось вирішив скористатися моментом. й якщо варіант два - це для нас дійсно плюс. Бо зараз Раша через Україні дуже сильно послабила всі інші напрямки - з військової точки зору. це показують й рейди по Раші, й те що вони перекидають на Україну все - й від кордону Фінляндії (хоча волають про агресивне НАТО), й зі Сходу, й з тієї ж Арменії.

й якщо десь почнеться заварушка - внутрішних ресурсів у Раші немає, їм доведется або терпіти, або знімати частини з фронту. Азербайджан відвоював Карабах - Раша майже й не пікнула - в першу чергу через брак сили.

а ІДІЛ може створити небезпечні погрози. й так, на цивільне населення ІДІЛ взагалі не зважає. карма як є.

спостерігаємо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну і ще одна думка зсередини силових структур. Силові структури під час війни - це такий вимушений трудоголізм. Роками робота без вихідних. Або як є вихідний - то 13-14 годинний робочий день. Відпустка за минулий рік може бути використана в 1 кварталі.
Тут ясно, що в орків "вибори". У фсб, росгвардії жопа була особливо замилена. А сьогодні - перший вихідний після "виборів". Ясно, що багато хто був у відпустках, чи просто дали дні відпочинку. Плюс ще ще від втоми було всім пох.. на той ІДІЛ, бо сил лишалося тільки на "вибори" та боротьбу з якимись підпалювачами релейних шаф.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:46

  Shaman написав:
спостерігаємо 8)


Соскін те саме каже: будєм посмотрєть

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:46

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався.
Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося.
Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.
Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш.
І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?

а сам відповідь на це питання знаєш? :D
За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.

зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом

Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.

так дай своє. я бачу рівень аргументації на цифрах - як би по'мякше сказати :D

ти не віриш цифрам - це дані самого Газпрому. про свердловину трошки не так - закрити її якраз не складно - проблем, що вона потім не відкриється ;)

якраз вони ідіоти - маючи надійний ринок збуту почати його шантажувати? нагадати, про цінову війну в 2021 - Європа замерзне й приповзе на колінах. їх навчили, що ринок працює не так.

тому те, що могли достроково закрити - взагалі не питання. десь не ввели нові свердловини. коли вони шантажували Європу в 2021 - вони заповнили всі свої сховища влітку 2021 року. знаєш, що ще можна робити з газом? його можна спалювати. ось там десь на початку Північного потоку такий факел вирував з 2021 року, казали його з космосу видно. як щось поламати - руські дуже творчі люди :lol:

гадаю й це пояснення не зайде, але позиція - й це мені не подобається, й це - й давайте ще - дуже зручна. але її використовують, коли своїх пояснень немає й не було... 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:48

  Ой+ написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Ну і економіці орків гаплик: удари по НПЗ + криза всього сектору розваг шопінгу. Тепер на вході в кожен ТРЦ треба блок-пост ставити та всіх обшукувати.

Вот і Чорний Лебідь для економіки орків. В них торгівля 11,5-12% ВВП. Вкупі з ударами по НПЗ (нафта 50% від російських податків).

Фурса інакше це трактує:
Якби удари по російським НПЗ дійсно змінювали ситуацію радикально, то можна б було обурюватись. Але що вони вже дали, окрім того, що обурили і Путіна, і Байдена одночасно? Матеріальні втрати російських олігархів від руйнування НПЗ? Вони є, це приємно. Але це не змінює ситуацію кардинально. В Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це приємно. Це буде стимулювати інфляцію. Але знову ж таки, не кардинально.
Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні. Бо це призвело до зростання цін на світових ринках на нафту. Так відреагував ринок. Ми можемо вважати його поведінку не логічною, але ринок є ринок. Отже, ціни на нафту зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє, на експорт. І доходи від експорту росіян збільшилися. Тому що сирої нафти Росія продає набагато більше, ніж продавала бензину до обстрілів. Бінго.
Чи нам це вигідно? Риторичне питання, правда ж. Поки що наші атаки на російські НПЗ не приносили бажаного результату. А, навпаки, збільшували доходи російського бюджету. https://nv.ua/ukr/opinion/fursa-rozpovi ... 03577.html


Может ли кто-то объяснить почему Фурса пришел к выводу, что цены на нефть поднялись из-за наших ударов по НПЗ, и продав нефть, а не бензин, рф заработала чуть ли не больше.

Из сказанного могу сделать вывод, что мирввые цены на нефть, независимо от нас, поднялись, это рынок. Из-за невозможности переработки в прежнем объёме свободную нефть пустили на продажу, с этого заработали. Но невозможно заработать в двух местах. Тем более, маржа с бензина явно повыше, чем с сырой нефти, все таки это первоначальное сырьё. Но, как я понял, смысл в том, чтоб лишить рф перерабатывающих мощностей, поднять цену на топливо, а в идеале заставить рф импортировать топливо, что уж совсем в диковинку для страны бензоколонки. И, если придется выбрасывать на продажу дополнительные объемы нефти, то, скорее всего, делать это придется минимум с дисконтом, а максимум это может пошатнуть мировые цены на нефть
hume
 
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