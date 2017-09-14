Додано: Суб 23 бер, 2024 09:46

andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав: ...

Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався.

Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося.

Отже факти:

В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.

Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?

Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш.

І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ? ...Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався.Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося.Отже факти:В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш.І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?

а сам відповідь на це питання знаєш?

За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.

зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом а сам відповідь на це питання знаєш?зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом

Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?

А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?

Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти. Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?Ні, таке. Не настільки вони ідіоти.

так дай своє. я бачу рівень аргументації на цифрах - як би по'мякше сказатити не віриш цифрам - це дані самого Газпрому. про свердловину трошки не так - закрити її якраз не складно - проблем, що вона потім не відкриєтьсяякраз вони ідіоти - маючи надійний ринок збуту почати його шантажувати? нагадати, про цінову війну в 2021 - Європа замерзне й приповзе на колінах. їх навчили, що ринок працює не так.тому те, що могли достроково закрити - взагалі не питання. десь не ввели нові свердловини. коли вони шантажували Європу в 2021 - вони заповнили всі свої сховища влітку 2021 року. знаєш, що ще можна робити з газом? його можна. ось там десь на початку Північного потоку такий факел вирував з 2021 року, казали його з космосу видно. як щось поламати - руські дуже творчі людигадаю й це пояснення не зайде, але позиція - й це мені не подобається, й це - й давайте ще - дуже зручна. але її використовують, коли своїх пояснень немає й не було...