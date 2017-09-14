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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7311731273137314>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Однозначно організована спецслужбами постановочна херня.
В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел, а СОБР :D
Терарісти приїхали на реношці і через пару годин поїхали на ній же і проїхали після цього ще більше 300км :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:53

  Успіх написав:До речі - я тут на форумі писав(та і до війни на цивілці періодично таке озвучував) - от схожі теракти вже багато років тривають... - то на вокзалі, то в метро і т.п.
А чого, плять(це ж мало б бути на політичному рівні/владі показати-втертит їй носа) не розстріляють десь пару депутатів, чи кортедж когось, чи пару маєтків одночасно підпалити високопосадовців?
А шмаляють по пересічних...
Це так імпотентно виглядає - типу, забираєш цукерки в п'ятирічної дитини, так як до дорослого дядька сцикотно, навіть, підійти близько!

Але ж типу, вони "головорізи" - мають наводити страх... - але свою силу чомусь завжди показують лише в "дитячому садочку"?!

бо мета терористів - якраз страх населення. від підриву депутатів населення не надто боїться. а от коли боїться, то може почати тиснути на владу, щоб ті пішли на ті чи інші поступки терористам - терористи так думають.

якраз зараз Раша тероризує населення країни, роблячи оці всі обстріли - мета та сама - залякати населення, й схилятися про домовитися. а дехто цього не бачить, якийсь складні пояснення вигадує. а тут все просто - тероризм як є. й бумеранг інколи повертається...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 09:58

  Denik написав:
  Water написав:Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника.

Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net/ua/p3480252
  Ой+ написав:Фурса інакше це трактує:

Фурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок.

100%. Опередили.

Ещё непонятно почему он связал удары по НПЗ с растущей на мировых рынках нефтью. То есть эти события между собой не связаны, обычные колебания цен. И почему-то он не предположил, что если мы сможем и дальше наносить удары в те же узлы, пусть и не в таком масштабе, это может привести к нехватке топлива. РФ территориально очень большая, задействовано большое количество большегрузного транспорта с огромной составляющей бензина в стоимости перемещаемого товара. Так что любое колебание бензина сразу будет отражаться в ценнике товара.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Может ли кто-то объяснить почему Фурса пришел к выводу, что цены на нефть поднялись из-за наших ударов по НПЗ, и продав нефть, а не бензин, рф заработала чуть ли не больше.

Brent піднявся. А от ціна всякої контрабандної нафти з рф скоріш за все опустилася через затоварювання ринку вкупі з посиленням санкцій проти того самого совкомфлоту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:00

  unicdima написав:Однозначно організована спецслужбами постановочна херня.
В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел, а СОБР :D
Терарісти приїхали на реношці і через пару годин поїхали на ній же і проїхали після цього ще більше 300км :D

у цій постановці, якщо це постановка, є побочний ефект - всі вважають, що спецслужби обісралися. й хтось має за це відповісти.

при постановці більш логічним було вбити всіх терористів чи одного залишити, який буде розповідати, хто його найняв. а так їх досі шукають - як всі оцінюють роботу спецслужб? оцей негативний ефект може перевищити всі можливі зиски для російської влади від цього теракту.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел

альфа та вимпел з РДК воювали на кордоні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:04

  unicdima написав:
  unicdima написав:Вангую зараз потік соболєзнованій від Заходу росіянам.

Дуже неприємно було спостерігати як західні політики побігли один перед одним висловлювати соболєзнованія і засуджувати подію.
Підараси.

Это называется политика. Такая игра в которую играют большие дяди. К сожалению наши политики (политики это громко сказано, скорее туземные вожди) спустя даже 5 лет у власти не научились даже азам этой игры.

Вот зачем все как один заявили, что это спецслужбы рф все устроили. Все большие дяди сказали, что это ИГИЛ. Зачем лезть со своими предположениями в масс медиа, даже если это и так. Чтоб опять выглядеть майским шашлычником, ну здесь не привыкать
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:12

  Denik написав:
  unicdima написав:В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел

альфа та вимпел з РДК воювали на кордоні.

ага, весь антитерор поїхав на кордон воювати :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13

  unicdima написав:Однозначно організована спецслужбами постановочна херня.
В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел, а СОБР :D
Терарісти приїхали на реношці і через пару годин поїхали на ній же і проїхали після цього ще більше 300км :D

Когда речь идёт о митинге судентов, или оттеснения скорбящих от могилы всё так и есть. Когда речь, как минимум, о подготовленных людях все с точностью до наоборот. Вспомните когда Прихожин шел на Москву. Все убежали кроме одного тракториста, который в Подмосковье перекопал дорогу. Здесь то же самое. У них даже телепрограмма не поменялась в первые 1,5 часа после нападения. С оперативным реагированием на действительно чрезвычайные происшествия у них очень большие проблемы, а вот взять спецназом квартиру врача/учителя/студента написавшего миру мир в телеграмме это через 20 минут
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Задержани всє 4 терроріста :D
unicdima
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