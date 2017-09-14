unicdima написав:Однозначно організована спецслужбами постановочна херня. В самій Москві на місце такого теракту силовики прибувають через 40!!! хвилин і це були не підрозділи антитерора Альфа чи Вимпел, а СОБР Терарісти приїхали на реношці і через пару годин поїхали на ній же і проїхали після цього ще більше 300км
у цій постановці, якщо це постановка, є побочний ефект - всі вважають, що спецслужби обісралися. й хтось має за це відповісти.
при постановці більш логічним було вбити всіх терористів чи одного залишити, який буде розповідати, хто його найняв. а так їх досі шукають - як всі оцінюють роботу спецслужб? оцей негативний ефект може перевищити всі можливі зиски для російської влади від цього теракту.
Я ставлю, что на постановку это не похоже. Слишком много жертв +серьезный пожар, который хорошо подготовили. Не так то просто подпалить торговый центр, чтоб такой гарний факел получился.
ПС Поржал когда задержали подозреваемых мчавшихся на одной машине в сторону белоруси
а оце їх затримали чи 4 таджикам просто не пощастило бути не в той час, не в тому місці. й зараз
Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые ... могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств.
Фурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок.
100%. Опередили.
Ещё непонятно почему он связал удары по НПЗ с растущей на мировых рынках нефтью. То есть эти события между собой не связаны, обычные колебания цен. И почему-то он не предположил, что если мы сможем и дальше наносить удары в те же узлы, пусть и не в таком масштабе, это может привести к нехватке топлива. РФ территориально очень большая, задействовано большое количество большегрузного транспорта с огромной составляющей бензина в стоимости перемещаемого товара. Так что любое колебание бензина сразу будет отражаться в ценнике товара.
В ценообразовании на российскую нефтянку надо спецам профильным разбираться. Там у них был налоговый маневр. Когда-то читал, что после маневра НПЗ стало невыгодно производить тот же бензин. Вроде бы НПЗ получили в какой-то способ компенсаци. Не удивлюсь, что цена в розничной торговле на имортируемый бензин, например из Ирана, будет дешевле российского.
fler написав:Фурса може трактувати як йому наказали, хз. Очевидні речі - частка рф на ринку нафтопереробки зменшується, її залюбки замінять інші учасники ринку... Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.
Ого, вже і Фурса діє по наказу, ворожому звичайно? І Financial Times "кацапським іпсо"
Щодо Фурси у мене написано ХЗ, але ж ви навмисно перекручуєте. Ви впевнені, що на нього не тиснуть, не погрожують і т.д? Я - ні, тому хз чому він написав так, коли насправді є очевидне інше. Щодо Fin Times теж маю сумніви, як до будь-якого ЗМІ.
hume написав:Я ставлю, что на постановку это не похоже. Слишком много жертв +серьезный пожар
для постановки жертв более чем достаточно, пожар в политическом плане ничего не даёт. Взрыв да это эффектно и впечатляюще.
Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение. Гайки все закручены до предела. Власть действует как ей хочется. Мнение людей в рф абсолютно ничего не значит, это пустой звук. Диктатура как в книжке. Народ боится лишний раз на кухне сказать что-то не то.
Рязанский сахар завозили именно под то, что я озвучил. Я не вижу выгодополучателей в лице власти рф. Со стороны полный провал с массовыми жертвами в самом полицейском городе страны. Такое бывает когда весь спецназ занят штурмом условноого классного руководителя 5в класса -Марьи Ивановны
Shaman написав:якраз це не політика, а те що відрізняє цивілізовану людину від дикуна. якщо стався теракт з великою кількістю загиблого населення його засуджують, незалежно від того, де він стався. й не розумію, чого це викликає неприйняття.
а ми кажемо про спецслужби РФ, бо вони український слід потрохи почали озвучувати, але обережно (що для мене ознака, що це не постановка). тому ми відразу почали це попереджувати.
Цим самим вони з терориста роблять жертву і всім вже плювати на обстріли України і вбитих українців. Ви як діти, тому тобі і заходить всяке пропагандонське гівно яке сюди тягаєш.
hume написав:Это называется политика. Такая игра в которую играют большие дяди. К сожалению наши политики (политики это громко сказано, скорее туземные вожди) спустя даже 5 лет у власти не научились даже азам этой игры.
Вот зачем все как один заявили, что это спецслужбы рф все устроили. Все большие дяди сказали, что это ИГИЛ. Зачем лезть со своими предположениями в масс медиа, даже если это и так. Чтоб опять выглядеть майским шашлычником, ну здесь не привыкать
Ну і наївняк От русскіє давно зрозуміли, що твої большіє дяді просто сцикуни імпотенти і чудово цим користуються, вони з цими дядями ведуть себе як гопник з лохом і це прокатує.
hume написав:Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение.
например пуйло хочет по тихому закончить войну в Украине (всяких гонцов Ли Хуэв посылает), но боится что ура патриоты станут задавать вопросы "где Одесса, Харьков, Запорожье?" А тут бац обоснование террористы напали надо переформатировать сво в борьбу с исламским тероризмом, отвязав её от Украины. Таким образом сво становится аналогом международного спецназа. Который выполнил свою работу и ушёл. И вопрос победы/поражения в войне уже не стоит, сво продолжается но в другом месте. Поражений у спецуры нет, только победы.
После ударов по нпз выглядит логично. Если удары продолжатся, каждый русский на себе ощутит вкус войны, чего путен конечно не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 10:50, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:якраз це не політика, а те що відрізняє цивілізовану людину від дикуна. якщо стався теракт з великою кількістю загиблого населення його засуджують, незалежно від того, де він стався. й не розумію, чого це викликає неприйняття.
а ми кажемо про спецслужби РФ, бо вони український слід потрохи почали озвучувати, але обережно (що для мене ознака, що це не постановка). тому ми відразу почали це попереджувати.
Цим самим вони з терориста роблять жертву і всім вже плювати на обстріли України і вбитих українців. Ви як діти, тому тобі і заходить всяке пропагандонське гівно яке сюди тягаєш.
з терориста роблять жертву - це якраз про ХАМАС. у випадку з Крокусом цього немає, просто теракт, й це ніяк не пов'язана з позицією щодо війни з України.
ти закинув абсолютно брехливе твердження "пропагандонське гівно яке сюди тягаєш". спробуєш обгрунтовути чи мовчки проковтнеш? й відповідно, й в інших твоїх дописах багато брехні. я взагалі не певен, що ти військовий...