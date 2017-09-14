hume написав:

Denik написав: Water написав: Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника. Куй_бишевський НПЗ горить, прильот беспілотника.

Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

https://censor.net/ua/p3480252

Ой+ написав: Фурса інакше це трактує: Фурса інакше це трактує:

Фурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок. Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортажФурса це не проаналізував комплксно і прийшов до невірних висновків. Податки з експорту непереробленої сировини нижчі аніж з переробленої. Крім того з цих нижчих податків треба більше субсидувати внутрішній ринок.

100%. Опередили.Ещё непонятно почему он связал удары по НПЗ с растущей на мировых рынках нефтью. То есть эти события между собой не связаны, обычные колебания цен. И почему-то он не предположил, что если мы сможем и дальше наносить удары в те же узлы, пусть и не в таком масштабе, это может привести к нехватке топлива. РФ территориально очень большая, задействовано большое количество большегрузного транспорта с огромной составляющей бензина в стоимости перемещаемого товара. Так что любое колебание бензина сразу будет отражаться в ценнике товара.