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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:49
unicdima написав:
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Ну і наївняк
От русскіє давно зрозуміли, що твої большіє дяді просто сцикуни імпотенти і чудово цим користуються, вони з цими дядями ведуть себе як гопник з лохом і це прокатує.
Абсолютно верно, и они давно поняли, что им за это ничего не будет. А наши постоянно сопли жуют, тут пол ветки реально думают что если мы снесём пару панельных домов с кацапчиками внутри, то нам перестанут помогать. Это бизнес, и помогать нам не перестанут даже если мы снесём весь белгород.
Я же говорил неоднократно, уже больше года, русские боятся только грубую силу. Вот вчера я в очередной раз увидел чего боятся русские. В том виде в котором сейчас идёт война она никогда не закончится. Тем более когда у европейских дядей замаячило на горизонте возможность загрузить всю европейскую оборонку на 146% на русские деньги.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:52
hume написав:
Фурса це не проаналізував комплксно ..
Ещё непонятно почему он связал удары по НПЗ с растущей на мировых рынках нефтью. То есть эти события между собой не связаны, обычные колебания цен...
Ринок видобутку нафти регулюється ОПЕК. Чому ніхто не розглядає питання саме з цього боку? Як на мене, у разі виникнення загрози світового масштабу (чи то рзкий скачок цін, проблеми з видобутком/постачанням чи ще щось) інші країни ОПЕК просто посунуть рф від корита та відрегулюють все як треба. Саудіти, напр., вже сралися з рф і змінювали обсяг видобутку. Що заважає зробити переформатування ринку зараз?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:54
fler написав: Ой+ написав: fler написав:
Фурса може трактувати як йому наказали, хз. Очевидні речі - частка рф на ринку нафтопереробки зменшується, її залюбки замінять інші учасники ринку...
Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.
Ого, вже і Фурса діє по наказу, ворожому звичайно?
І Financial Times "кацапським іпсо"
Щодо Фурси у мене написано ХЗ, але ж ви навмисно перекручуєте. Ви впевнені, що на нього не тиснуть, не погрожують і т.д? Я - ні, тому хз чому він написав так, коли насправді є очевидне інше.
Щодо Fin Times теж маю сумніви, як до будь-якого ЗМІ.
а може Фурса так пише, бо думає по-іншому. ми зараз обговорюємо речі, які можуть мати різні причини насправді. тому оце ваше твердження "коли насправді є очевидне інше."
- це ваша особиста думка, а не істина. й ви не профільний спеціаліст в цій темі. у Фурси набагато більше досвіду та інфо з цього приводу.
тут мене звинувачують в надмірній пропаганді, але насправді її робите ви - інколи надто прямолінійно...
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:55
hume написав:
Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение.
Гайки все закручены до предела. Власть действует как ей хочется. Мнение людей в рф абсолютно ничего не значит, это пустой звук. Диктатура как в книжке. Народ боится лишний раз на кухне сказать что-то не то.
Рязанский сахар завозили именно под то, что я озвучил. Я не вижу выгодополучателей в лице власти рф. Со стороны полный провал с массовыми жертвами в самом полицейском городе страны. Такое бывает когда весь спецназ занят штурмом условноого классного руководителя 5в класса -Марьи Ивановны
Американські спецслужби знову на висоті.
Тиждень тому на step.state.gov вивісили попередження для американських громадян про терористичну загрозу в місцях великого скупчення москалів. Особливо в маскве та санкт путинбурзі.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:56
hume написав: unicdima написав:
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Ну і наївняк
От русскіє давно зрозуміли, що твої большіє дяді просто сцикуни імпотенти і чудово цим користуються, вони з цими дядями ведуть себе як гопник з лохом і це прокатує.
Абсолютно верно, и они давно поняли, что им за это ничего не будет. А наши постоянно сопли жуют, тут пол ветки реально думают что если мы снесём пару панельных домов с кацапчиками внутри, то нам перестанут помогать. Это бизнес, и помогать нам не перестанут даже если мы снесём весь белгород.
Я же говорил неоднократно, уже больше года, русские боятся только грубую силу. Вот вчера я в очередной раз увидел чего боятся русские. В том виде в котором сейчас идёт война она никогда не закончится. Тем более когда у европейских дядей замаячило на горизонте возможность загрузить всю европейскую оборонку на 146% на русские деньги.
Тактическое ядерное у нас есть надеюсь. Сносить панельки в Белгороде должно только ПВО орков. Или их же КАБы.
Дайте время и основная версия почему мобилизация в москве по эл.системе с сегодняшнего дня это большая борьба за всю матушку. Повод и слезы и жертвы уже имеются, осталось подложить красивую картинку после зачистки ненужных свиделей.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00
vitaliiangel написав: hume написав:
Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение.
например пуйло хочет по тихому закончить войну в Украине (всяких гонцов Ли Хуэв посылает), но боится что ура патриоты станут задавать вопросы "где Одесса, Харьков, Запорожье?" А тут бац обоснование террористы напали надо переформатировать сво в борьбу с исламским тероризмом, отвязав её от Украины. Таким образом сво становится аналогом международного спецназа. Который выполнил свою работу и ушёл. И вопрос победы/поражения в войне уже не стоит, сво продолжается но в другом месте. Поражений у спецуры нет, только победы.
После ударов по нпз выглядит логично. Если удары продолжатся, каждый русский на себе ощутит вкус войны, чего путен конечно не хочет.
Путин хочет не окончание войны, а хочет передышку. Сейчас из последних сил сводится дебет с кредитом в бюджете так, чтоб холодильник пересичного не сильно пострадал. И чем чаще я слышу из его уст про открытость переговорам тем больше я понимаю, что ситуация у них не очень.
О чем говорят постоянные штурмы, даже если они не несут тактического смысла, про стратегический я промолчу. Говорит о том, что мясо с зарплатой в 200 тысяч нужно утилизировать как можно быстрее, содержание такого мяса выходит боком бюджету. Уже второй год идёт секвестр бюджета, они идут где-то по краю и им кровь из носа нужна это перемирие
пока СВО ему тоже выгодно, крепостные не задают вопросы о действительности, вся ежедневная повестка занята новостями из зоны сво
Так что закончить войну это, к сожалению, не про него.
Могу пованговать, что единственная заслуга, кроме очищения нации, которую он всем преподнесет это сухопутный коридор в Крым. Так и скажет, это было нашим первоочередной целью сво и мы его добились. Ибо со всеми крупными городами вновь присоединенных регионов он обосрался. В харьковской области, как я понял хочет дойти до ГЭС, от которой зависит подача воды в донецкую агломерацию. Поэтому на Донецкой области он не остановится
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:01
hume написав: unicdima написав:
[
Ну і наївняк
От русскіє давно зрозуміли, що твої большіє дяді просто сцикуни імпотенти і чудово цим користуються, вони з цими дядями ведуть себе як гопник з лохом і це прокатує.
Абсолютно верно, и они давно поняли, что им за это ничего не будет. А наши постоянно сопли жуют, тут пол ветки реально думают что если мы снесём пару панельных домов с кацапчиками внутри, то нам перестанут помогать. Это бизнес, и помогать нам не перестанут даже если мы снесём весь белгород.
Я же говорил неоднократно, уже больше года, русские боятся только грубую силу. Вот вчера я в очередной раз увидел чего боятся русские. В том виде в котором сейчас идёт война она никогда не закончится. Тем более когда у европейских дядей замаячило на горизонте возможность загрузить всю европейскую оборонку на 146% на русские деньги.
зустрілись два антизахідника
вже ця конспірологічна позиція, що на Заході все погано, змушує до всіх ваших дописів ставиться скептично.
Захід намагається існувати за правилами, оце ви не розумієте. й схоже не зрозумієте - бо напевне самі не дуже полюбляєте жити за правилами. оце життя за правилам обмежує певні речі, й на певному час гопник так, має перевагу. але на довгій відрізка на будь-якого гопника знайдеться управа.
але займатися геноцидом - це дурня. й заклики до цього - як на мене чисто кацапська ІПСО чи корисні ідіоти. не треба перейматися через супутні жертви, але воювати треба лише з військовою складовою й відповідними елементами держави.
війна закінчиться, коли у Раші закінчаться ресурси, й їх не так багато, як ви думаєте
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:04
fler написав: Ой+ написав: fler написав:
Фурса може трактувати як йому наказали, хз. Очевидні речі - частка рф на ринку нафтопереробки зменшується, її залюбки замінять інші учасники ринку...
Отже, інфа про те, що США просили не чіпати нпз, є фейком, а точніше кацапським іпсо.
Ого, вже і Фурса діє по наказу, ворожому звичайно?
І Financial Times "кацапським іпсо"
Щодо Фурси у мене написано ХЗ, але ж ви навмисно перекручуєте. Ви впевнені, що на нього не тиснуть, не погрожують і т.д? Я - ні, тому хз чому він написав так, коли насправді є очевидне інше.
Щодо Fin Times теж маю сумніви, як до будь-якого ЗМІ.
А ну тоді зовсім інші справа, а то я вже подумав може ХЗ на вас тиснуть чи навпаки не натиснули і ось змушені такі висновки робити, а так то тоді все ОК.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:04
hume написав: vitaliiangel написав: hume написав:
Я ставлю, что на постановку это не похоже. Слишком много жертв +серьезный пожар
для постановки жертв более чем достаточно, пожар в политическом плане ничего не даёт. Взрыв да это эффектно и впечатляюще.
Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение.
Гайки все закручены до предела. Власть действует как ей хочется. Мнение людей в рф абсолютно ничего не значит, это пустой звук. Диктатура как в книжке. Народ боится лишний раз на кухне сказать что-то не то.
Рязанский сахар завозили именно под то, что я озвучил. Я не вижу выгодополучателей в лице власти рф. Со стороны полный провал с массовыми жертвами в самом полицейском городе страны. Такое бывает когда весь спецназ занят штурмом условноого классного руководителя 5в класса -Марьи Ивановны
потенційний зиск, навіщо Раша це могла зробити - це обгрунтування мобілізації - як прямої, так й загальній мобілізації на війну країни. навіть якшо це постанова, то як звичайно у кацапів, вона зроблена через одне місце
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Додано: Суб 23 бер, 2024 11:07
hume написав:
Могу пованговать, что единственная заслуга, кроме очищения нации, которую он всем преподнесет это сухопутный коридор в Крым. Так и скажет, это было нашим первоочередной целью сво и мы его добились
Азовское море полностью под их контролем, а это минус какой то экспорт. И 2 комбината в Мариуполе.
hume написав:
Путин хочет не окончание войны, а хочет передышку.
Путин иррационален. это означает что хотеть в зависимости от настроения он может разное. Сколько раз менялись цели сво? изначальная цель была вообще откинуть нато из восточной Европы. О чём он говорил Макрону за сутки до вторжения. Типа Запад его обманул и НАТО расширилось. Потом защита Донбасса. Потом защита самой рф. Это то что я помню.
Ванговать тут бессмысленно. Линейная логика говорит, в отсутствии продвижений за 2023год он должен умалять все стороны "Астанавиться". Но потом у него новый приступ панической аттаки и он снова идёт освобождать всю Европу. Одна из проблем почему с ним невозможно договориться, любые договоры он 100% нарушит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 23 бер, 2024 11:23, всього редагувалось 2 разів.
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