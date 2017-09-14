Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00

vitaliiangel написав: hume написав: Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение. Для чего.? Выскажите хоть какое-то предположение. например пуйло хочет по тихому закончить войну в Украине (всяких гонцов Ли Хуэв посылает), но боится что ура патриоты станут задавать вопросы "где Одесса, Харьков, Запорожье?" А тут бац обоснование террористы напали надо переформатировать сво в борьбу с исламским тероризмом, отвязав её от Украины. Таким образом сво становится аналогом международного спецназа. Который выполнил свою работу и ушёл. И вопрос победы/поражения в войне уже не стоит, сво продолжается но в другом месте. Поражений у спецуры нет, только победы.



После ударов по нпз выглядит логично. Если удары продолжатся, каждый русский на себе ощутит вкус войны, чего путен конечно не хочет. например пуйло хочет по тихому закончить войну в Украине (всяких гонцов Ли Хуэв посылает), но боится что ура патриоты станут задавать вопросы "где Одесса, Харьков, Запорожье?" А тут бац обоснование террористы напали надо переформатировать сво в борьбу с исламским тероризмом, отвязав её от Украины. Таким образом сво становится аналогом международного спецназа. Который выполнил свою работу и ушёл. И вопрос победы/поражения в войне уже не стоит, сво продолжается но в другом месте. Поражений у спецуры нет, только победы.После ударов по нпз выглядит логично. Если удары продолжатся, каждый русский на себе ощутит вкус войны, чего путен конечно не хочет.

Путин хочет не окончание войны, а хочет передышку. Сейчас из последних сил сводится дебет с кредитом в бюджете так, чтоб холодильник пересичного не сильно пострадал. И чем чаще я слышу из его уст про открытость переговорам тем больше я понимаю, что ситуация у них не очень.О чем говорят постоянные штурмы, даже если они не несут тактического смысла, про стратегический я промолчу. Говорит о том, что мясо с зарплатой в 200 тысяч нужно утилизировать как можно быстрее, содержание такого мяса выходит боком бюджету. Уже второй год идёт секвестр бюджета, они идут где-то по краю и им кровь из носа нужна это перемириепока СВО ему тоже выгодно, крепостные не задают вопросы о действительности, вся ежедневная повестка занята новостями из зоны своТак что закончить войну это, к сожалению, не про него.Могу пованговать, что единственная заслуга, кроме очищения нации, которую он всем преподнесет это сухопутный коридор в Крым. Так и скажет, это было нашим первоочередной целью сво и мы его добились. Ибо со всеми крупными городами вновь присоединенных регионов он обосрался. В харьковской области, как я понял хочет дойти до ГЭС, от которой зависит подача воды в донецкую агломерацию. Поэтому на Донецкой области он не остановится