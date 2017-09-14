stm написав:Дайте время и основная версия почему мобилизация в москве по эл.системе с сегодняшнего дня это большая борьба за всю матушку. Повод и слезы и жертвы уже имеются, осталось подложить красивую картинку после зачистки ненужных свиделей.
Там Белгород и так начали сносить.. дальше цитата галыгина И..ЧТО... И.. НИ-ЧЕ-ГО.))
Даже с повестки дня ушел, комментарии на всех неподконтрольных СМИ безбожно трутся. Власть сделала вид, что Белгорода нет.) вдаде помогает рдк и подбамбливает его с авиации
Смотрите, за все время наблюдения за русскими и их властью я понял одно, они всячески боятся массовых волнений и сделают все, чтоб их не было. То есть условно мы не трогаем вас, а вы нас. И этот баланс немного сместился в конце 2022 года и власть это поняла. Мобилизации в том виде в котором она была осенью 2022 года мы никогда не увидим. Я вам даже больше скажу, почему народ РФ в массе своей вялый?! Им просто дали понять, что они могут жить нормальной жизнью по современным меркам, пользоваться благами капитализма, но не нужно лезть в политику и всячески перечить тем, кто в политике. Даже если принимаемые решения на уровне цирка.
hume написав:Фурса це не проаналізував комплксно .. Ещё непонятно почему он связал удары по НПЗ с растущей на мировых рынках нефтью. То есть эти события между собой не связаны, обычные колебания цен...
Ринок видобутку нафти регулюється ОПЕК. Чому ніхто не розглядає питання саме з цього боку? Як на мене, у разі виникнення загрози світового масштабу (чи то рзкий скачок цін, проблеми з видобутком/постачанням чи ще щось) інші країни ОПЕК просто посунуть рф від корита та відрегулюють все як треба. Саудіти, напр., вже сралися з рф і змінювали обсяг видобутку. Що заважає зробити переформатування ринку зараз?
Пока ОПЕК играет на руку рф, если ничего не поменялось, они сокращают добычу, чтоб подтолкнуть цены вверх. По крайней мере саудиты точно. Для чего то они их тлкают вверх.
ФСБ країни-агресора Росії очікувано знайшла «український слід» у стрільбі та заявила, що підозрювані «мали контакти на українській стороні» та нібито збиралися перейти кордон з Україною.
які висновки? до оновлення новини хотів написати, що український слід відкинути. бачу, що ні, все одно намагаються натягти сову на глобус. но виконавці-таджики - як на мене це не постанова, бо лякати людей ще однією загрозою - то занадто. кацапи тупі, але не настільки. що там з приводу війни на два фронти?
якщо це не постанова, то ФСБ потрібно якось виправдовуватися - тому оці 11 затриманих це не останні, малувато за сотню загиблих. ФСБ зараз теж переглядає методички НКВС. й що цікаво, ми так й не дізнаємось, чи спіймали реальних терористів, чи ні але процес буде показовий.
а тепер нашим антизахідникам, які волають про слабкість. я не буду заперечувати версії, що хтось на Заході допоміг (точніше своєчасно не припинив) оцю підготовку до теракту. не, не організував - бо чесно попередили, що є така інфо - але закрив очі на підготовку.
слабкість Заходу в тому, що правом демократії починають зловживати різні покидьки типу Орбана - який сам напівфашист, можливо й за гроші Раші. поточні механізми прийняття рішень до цих зловживань не готові - але зроблять висновки й зроблять запобіжники від зловживань. а ось з відвертими неадекватами, типу сучасної Раші, Захід може й зняти рукавички - бо коли йде боротьба не з людьми, інколи доводиться бруднити руки.
далі буде
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 23 бер, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:, за все время наблюдения за русскими и их властью я понял одно, они всячески боятся массовых волнений и сделают все, чтоб их не было. То есть условно мы не трогаем вас, а вы нас.
поэтому во время террактов с большими жертвами у них всегда растёт поддержка власти, народ как бы просит защиты. И в течении нескольких дней власть эту "защиту" предложит. Так было ещё при Ельцине. Закон жанра.
С точки зрения террористов убивать мирняк ни о чём. Есть важные мосты, нефтедобыча, АЭС, порт Новороссийск, трубопроводы, дата центры. То что нанесёт действительно серьёзный ущерб власти. Но эти объекты "террористы" не видят.
Отсюда вывод про маскарад. Выбрать людное место и под камеры наблюдения расстрелять людей с автоматов. Зачем?!! только ради визуального эффекта. Той же взрывчаткой или отравляющим газом можно было положить намного больше. Но эффект не тот - нет картинки с агрессором, кого бояться?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 11:49, всього редагувалось 7 разів.
stm написав:Дайте время и основная версия почему мобилизация в москве по эл.системе с сегодняшнего дня это большая борьба за всю матушку. Повод и слезы и жертвы уже имеются, осталось подложить красивую картинку после зачистки ненужных свиделей.
Там Белгород и так начали сносить.. дальше цитата галыгина И..ЧТО... И.. НИ-ЧЕ-ГО.))
Даже с повестки дня ушел, комментарии на всех неподконтрольных СМИ безбожно трутся. Власть сделала вид, что Белгорода нет.) вдаде помогает рдк и подбамбливает его с авиации
Смотрите, за все время наблюдения за русскими и их властью я понял одно, они всячески боятся массовых волнений и сделают все, чтоб их не было. То есть условно мы не трогаем вас, а вы нас. И этот баланс немного сместился в конце 2022 года и власть это поняла. Мобилизации в том виде в котором она была осенью 2022 года мы никогда не увидим. Я вам даже больше скажу, почему народ РФ в массе своей вялый?! Им просто дали понять, что они могут жить нормальной жизнью по современным меркам, пользоваться благами капитализма, но не нужно лезть в политику и всячески перечить тем, кто в политике. Даже если принимаемые решения на уровне цирка.
Именно, уже не будет как в 2022 без стимула. Т.е. назвав самую явную причину для властей орков Вы не видите почему им выгодно ) и почему именно сейчас, после избрания и до ф16 тоже не видите? Хотя видите что загруз военной промышленности ЕС на 146% возможен. Интересно прям наблюдать за Вами )
vitaliiangel написав:Путин иррационален. это означает что хотеть в зависимости от настроения он может разное. Сколько раз менялись цели сво?
якраз він дуже раціонально змінює свої цілі, в залежності від ситуації. але якщо він не зміг з наскоку захопити київ чи харків, це не значить, що він повністю від цього відмовився. навпаки, цей факт робить майжен неминучим повторний напад, але краще підготовлений.
Востаннє редагувалось trololo в Суб 23 бер, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться.
До речі - я тут на форумі писав(та і до війни на цивілці періодично таке озвучував) - от схожі теракти вже багато років тривають... - то на вокзалі, то в метро і т.п. А чого, плять(це ж мало б бути на політичному рівні/владі показати-втертит їй носа) не розстріляють десь пару депутатів, чи кортедж когось, чи пару маєтків одночасно підпалити високопосадовців? А шмаляють по пересічних... Це так імпотентно виглядає - типу, забираєш цукерки в п'ятирічної дитини, так як до дорослого дядька сцикотно, навіть, підійти близько!
Але ж типу, вони "головорізи" - мають наводити страх... - але свою силу чомусь завжди показують лише в "дитячому садочку"?!
хороше питання це половина відповіді. Тому шо пугають вони не посадовців І не завжди. Було колись в армянський парламент зайшло 2 автоматчика... но то було давно і про те не згадують. А в нас таке було ще давніше. Коли теракт спланував Бандера. І даж в класичній українській літературі мисль осталась. Но її чогось не вчили в школі коли я вчився. Мож зара вчать? https://osvita.ua/school/literature/kh/82110/