Додано: Суб 23 бер, 2024 11:34

ФСБ країни-агресора Росії очікувано знайшла «український слід» у стрільбі та заявила, що підозрювані «мали контакти на українській стороні» та нібито збиралися перейти кордон з Україною.

які висновки? до оновлення новини хотів написати, що український слід відкинути. бачу, що ні, все одно намагаються натягти сову на глобус. но виконавці-таджики - як на мене це не постанова, бо лякати людей ще однією загрозою - то занадто. кацапи тупі, але не настільки. що там з приводу війни на два фронти?якщо це не постанова, то ФСБ потрібно якось виправдовуватися - тому оці 11 затриманих це не останні, малувато за сотню загиблих. ФСБ зараз теж переглядає методички НКВС. й що цікаво, ми так й не дізнаємось, чи спіймали реальних терористів, чи ніале процес буде показовий.а тепер нашим антизахідникам, які волають про слабкість. я не буду заперечувати версії, що хтось на Заході допоміг (точніше своєчасно не припинив) оцю підготовку до теракту. не, не організував - бо чесно попередили, що є така інфо - але закрив очі на підготовку.слабкість Заходу в тому, що правом демократії починають зловживати різні покидьки типу Орбана - який сам напівфашист, можливо й за гроші Раші. поточні механізми прийняття рішень до цих зловживань не готові - але зроблять висновки й зроблять запобіжники від зловживань. а ось з відвертими неадекватами, типу сучасної Раші, Захід може й зняти рукавички - бо коли йде боротьба не з людьми, інколи доводиться бруднити руки.далі буде