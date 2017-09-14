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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7314731573167317
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:06

Hume
Ви доводите, що оркостанці не можуть.
А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти?
Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо.
А от так поступово цілком.
Подивіться, що відбувається з часом:
- після белгороду бити сильніше почали вимагати навіть нейтральні їх пофігісти;
- процес виробництва зброї (від удосконалення КАБів, дронів до ракет) в них йде повним ходом;
- розвідку (збільшенням супутників) вони явно покращили;
- дочекалися зменшення інтересу-підтримки нас Заходом. Війни Ізраїля. Можуть тепер ще чекати Тайваню чи ще якогось. Або заворушок при виборах в Штатах. Змін після євровиборів.
- умовний Південь гуртується навколо БРІКСа

Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...

Тут більше питань до Заходу!!!
Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану.
Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося.
Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?

А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав.
Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули...
Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу.
detroytred
 
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  #<1 ... 7314731573167317
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