Додано: Суб 23 бер, 2024 12:06

Hume

Ви доводите, що оркостанці не можуть.

А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти?

Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо.

А от так поступово цілком.

Подивіться, що відбувається з часом:

- після белгороду бити сильніше почали вимагати навіть нейтральні їх пофігісти;

- процес виробництва зброї (від удосконалення КАБів, дронів до ракет) в них йде повним ходом;

- розвідку (збільшенням супутників) вони явно покращили;

- дочекалися зменшення інтересу-підтримки нас Заходом. Війни Ізраїля. Можуть тепер ще чекати Тайваню чи ще якогось. Або заворушок при виборах в Штатах. Змін після євровиборів.

- умовний Південь гуртується навколо БРІКСа



Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...



Тут більше питань до Заходу!!!

Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану.

Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося.

Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?



А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав.

Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули...

Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу.