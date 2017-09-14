Hume Ви доводите, що оркостанці не можуть. А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти? Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо. А от так поступово цілком. Подивіться, що відбувається з часом: - після белгороду бити сильніше почали вимагати навіть нейтральні їх пофігісти; - процес виробництва зброї (від удосконалення КАБів, дронів до ракет) в них йде повним ходом; - розвідку (збільшенням супутників) вони явно покращили; - дочекалися зменшення інтересу-підтримки нас Заходом. Війни Ізраїля. Можуть тепер ще чекати Тайваню чи ще якогось. Або заворушок при виборах в Штатах. Змін після євровиборів. - умовний Південь гуртується навколо БРІКСа
Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...
Тут більше питань до Заходу!!! Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану. Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося. Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?
А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав. Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули... Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу.
Banderlog написав:хороше питання це половина відповіді. Тому шо пугають вони не посадовців
Щось Ви накрутили у відповіді)) Те, що лякають не посадовців, це й так очевидно. Питання в Успіха полягало - чому посадовців не лякають?
Утрируючи: Історія каже, що були часи, коли оті барони умовно сиділи разом й каву пили, поки холопи билися, щоб визначити, хто з цих баронів сильніший. Програш не впливав на особисті відносини.
Можна по іншому аналогію привести: Одна справа бійка, бокс, де один одному пику товче, щоб довести хто сильніший, правий, доб'ється своєї мети. Інша справа шахи. Де б'ються коні, пішаки, а барони, посадовці тільки їми керують, вирішують. Тобто грають. І цією грою визначають хто сильніший, протисне свою мету.
Кароче, одним словом Мицик би написав --- проксі.
(Варіант, що бажання посадовців та холопів, шахматних фігур співпадають, теж має місце. Тоді все ок. Бо ефективніше коли одні вирішують, другі виконують.
Ну і є ще такий аспект -- до посадовців важче дотягнутись.)
detroytred написав:Питання в Успіха полягало - чому посадовців не лякають?
тогда симпатии были бы на стороне террористов. Думаете на рф любят власть? её боятся. Если собака боится палку, означает ли это любовь к ней? смерть пу будут одинаково праздновать русские и украинцы. Бабушки конечно поплачут (такая традиция) но после 100грамм боярышника затянут "ойся" и к утру порвут баян. https://www.youtube.com/watch?v=BOFFKD7 ... 0%B8%D0%A1
С точки зрения террористов убивать мирняк ни о чём. Есть важные мосты, нефтедобыча, АЭС, порт Новороссийск, трубопроводы, дата центры. То что нанесёт действительно серьёзный ущерб власти. Но эти объекты "террористы" не видят.
Отсюда вывод про маскарад. Выбрать людное место и под камеры наблюдения расстрелять людей с автоматов. Зачем?!! только ради визуального эффекта. Той же взрывчаткой или отравляющим газом можно было положить намного больше. Но эффект не тот - нет картинки с агрессором, кого бояться?
Отож! Я вже це більше 20р. кажу-запитую: для чого? Не там свою силу/наводять страх показують!
Є ж справді 100500 корисніших цілей, ніж по пересічних стріляти!
detroytred написав:Питання в Успіха полягало - чому посадовців не лякають?
тогда симпатии были бы на стороне террористов. Думаете на рф любят власть? её боятся. Если собака боится палку, означает ли это любовь к ней?
Я вважаю, що між ненавистю, страхом, любов'ю -- є пофіг. Обивателю пофіг... Особливо в сучасному світі, де сама Матриця формує саме пофігізм, акцентуючи увагу обивателя на його власних споживацьких цінностях, на власному задоволенні. Оця всеобічна побутова пропаганда від продавців самих різноманітних товарів-послуг НА ПОРЯДКИ перебиває будь що. Хоч виступи можновладців, хоч підручники в школі, хоч заклики патріотів. Бо бюджет, можливості умовно Найк, Пепсі, Аппл більші, ніж спітчі або букви на папері президента, мера, вчительки в школі, ветерана... В плані свідомості.
Вплив є і тих, і тих. Межі звісно є. Але й ширина полоски пофігізму вузька. Може хитнути в будь-який бік. За це і конкурують. Саме тому створюються картинки.
detroytred написав:Я вважаю, що між ненавистю, страхом, любов'ю -- є пофіг. Обивателю пофіг...
а вы не задумывались откуда этот пофиг берётся? если бы он был заложен природой дети бы не доживали до возраста фертильности и человечество бы вымерло "естественным путём". Подскажу, допустим кто то задумает вас кормить пироженным каждый день по 3 шт. Для рвоты этого количества недостаточно, а пофиг появится довольно быстро. Пофиг это "защитная реакция на минималках".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:[ зустрілись два антизахідника вже ця конспірологічна позиція, що на Заході все погано, змушує до всіх ваших дописів ставиться скептично.
Захід намагається існувати за правилами, оце ви не розумієте. й схоже не зрозумієте - бо напевне самі не дуже полюбляєте жити за правилами. оце життя за правилам обмежує певні речі, й на певному час гопник так, має перевагу. але на довгій відрізка на будь-якого гопника знайдеться управа.
але займатися геноцидом - це дурня. й заклики до цього - як на мене чисто кацапська ІПСО чи корисні ідіоти. не треба перейматися через супутні жертви, але воювати треба лише з військовою складовою й відповідними елементами держави.
війна закінчиться, коли у Раші закінчаться ресурси, й їх не так багато, як ви думаєте
Когла я делаю какие-то выводы я это аргументирую в отличие от вас. Касательно живу ли я по правилам опять чисто ваши домыслы Со всех ваших постов я сделал только один вывод, во всем виноваты русскоязычные и точка. Вот если бы не они, то вот тогда зажили бы...)
Касательно правил запада, которые они нам навязывают. Нужно быть полнейшим идиотом,чтоб не видеть того, что происходит. Игра по правилам в этой войне означает медленное уничтожение Украины как субъекта и украинцев как нации. Делее по аргументам, которых вам не хватает , когда вы делаете выводы . По правилам навязанными нам нашими партнерами видно несколько вещей. 1.Санкции чисто на бумаге, все с радостью их обходят включая Польшу и страны Балтии , которые по вашему мнению играют по правилам, здесь улыбка)Экспортёры продают в рф даже больше, чем до войны, импортируют все то же из РФ только другими маршрутами. При этом, те же поляки, с молчаливого согласия правительства блокируют перевозки между нашими странами, пытаясь поиметь со слабого больше гешефта, или протолкнуть что-то нужное им. Это так по правилам эгэж))
2. Третьи страны получают свой процент за способствование обходу санкций, включая тех, кто по вашему мнению играет по правилам. С радостью предоставляют корабли, страховку, порты перекачки, скупку нефти выше санкционного порога и ТД и тп. Все из нашей ситуации выжимают максимум, а нам нужно по правилам, которые они же и не соблюдают.
3. Ничего не выплатить Украине, но на деньги от рф обеспечить своему ВПК заказы на многие года вперёд. При этом дать Украине ровно столько, чтоб война не закончилась но и Украина не проиграла. То есть планомерное уничтожение армии РФ жизнями украинцев. Для тех, кто по вашему мнению играет по правилам, жизни украинцев ни стоят и копейки, они преследуют свои интересы своих стран и интересы своих крупных компаний. Так же скинуть нам весь оружейный советский хлам от стран со всего мира и подписать с ними долголетние контракты на вооружение стандартов НАТО.
4. Запретить бить по территории рф, чтоб не дай бог их экономика не пострадала, ведь тогда может упасть товарооборот с подсанкционной страной. А нашу можно разбомбить вдоль и поперек, уже даже сострадание нам никто не высказывает, подумаешь погибли ещё пара десятков детей и гражданских. Для тех кто по вашему мнению устанавливает правила мы туземцы, два десятка туда два десятка сюда
5. На фоне наращивания поставок СПГ газа из рф в Европу отказ от прокачки российского газа через территорию Украины в Европу выглядит как выстрел себе в ногу.
Вангую через польская труба и труба турецкого потока загружены на 146%.
6. В РФ должны понимать что такое война, к сожалению, их жизнь абсолютно не поменялась с начала этой войны. Этим правилам следовать? чтоб поддерживающие на 70% сво спокойно спали в своих домах потому что по правилам их трогать нельзя.. риторический вопрос. Что ж это за правила такие. Кому то можно причинить вред вашей семье, а вам в ответ нельзя. Знаете почему чеченцев боятся и к ним не лезут. Потому что они не будут следовать каким то там правилам, они найдут и вырежут всю семью противника, а дом сровняют с землёй.
Это то, что пришло в голову за две минуты.
Выдавая себя за щирого украинца, нужно бути дуже недалекоглядним, щоб це не бачити.
ПС Да, на западе все хорошо потому что они живут по правилам, но к этой войне это не имеет никакого отношения. Ударили по правой щеке подставь левую, или как там в проваславии..?!
ППС Сейчас ещё вычеркнем все компании спонсоры терроризма работающие в России, партнёры же давят. По правилам, пха..
Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..
Успіх написав:Я вже це більше 20р. кажу-запитую: для чого? Не там свою силу/наводять
Я б поставив питання не для чого, а чому?
Імхо. Бо справжніх ідейних мало... Організація складається з від верхівки до виконавця. І в уцьому ланцюжку верхівка (спонсори, організатори. Ті, хто приймає рішення) не ідейні)))))) Бо ідейні несуть справжню загрозу інших великим дядькам... Такі ідейні не знайдуть спонсорів. Таких ідейних ліквідують.
З отакезним розвитком глобалізації світ став ну дуже прозорим та тісним. Для справжніх ідейних)) Тільки в вигляді виключень. А так "нічого особистого, лише бізнес" - є парадігмою сучасної Матриці.
detroytred написав:Я вважаю, що між ненавистю, страхом, любов'ю -- є пофіг. Обивателю пофіг...
а вы не задумывались откуда этот пофиг берётся? если бы он был заложен природой дети бы не доживали до возраста фертильности и человечество бы вымерло "естественным путём". Подскажу, допустим кто то задумает вас кормить пироженным каждый день по 3 шт. Для рвоты этого количества недостаточно, а пофиг появится довольно быстро. Пофиг это "защитная реакция на минималках".
Так я вказав -- домінуванням парадігми споживання. Ця парадігма неприродня, а штучна. А щоб не блювали приходиться змінювати модель айфону умовно кожні три дні.
stm написав:Именно, уже не будет как в 2022 без стимула. Т.е. назвав самую явную причину для властей орков Вы не видите почему им выгодно ) и почему именно сейчас, после избрания и до ф16 тоже не видите? Хотя видите что загруз военной промышленности ЕС на 146% возможен. Интересно прям наблюдать за Вами )
Не вижу потому что РФ это подводная лодка, с которой никуда не деться. Поэтому стимулы им не нужны, им достаточно указания сверху. По моему они два года всячески пытались развести войну, которая идёт по плану где-то за поребриком, и мирную жизнь в самой лучшей и безопастной стране.
Как вы видите? Мобилизовать 300 тысяч потому что на нас напали 5 вооруженных террористов и спалили ТРЦ?
Минусов в этой ситуации намного больше. После рязанского сахара все было наоборот. То есть, когда ты строишь полицейское государство тебе нужны "происшествия" для оправдания закручивания гаек и раздувания штата карающих органов.
Но, когда у тебя государство уже полицейское, ФСБ следит за каждым комментатором в интернете терракты выглядят как издёвка над всей системой.