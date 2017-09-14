Додано: Суб 23 бер, 2024 12:48

Shaman написав: [

зустрілись два антизахідника вже ця конспірологічна позиція, що на Заході все погано, змушує до всіх ваших дописів ставиться скептично.



Захід намагається існувати за правилами, оце ви не розумієте. й схоже не зрозумієте - бо напевне самі не дуже полюбляєте жити за правилами. оце життя за правилам обмежує певні речі, й на певному час гопник так, має перевагу. але на довгій відрізка на будь-якого гопника знайдеться управа.



але займатися геноцидом - це дурня. й заклики до цього - як на мене чисто кацапська ІПСО чи корисні ідіоти. не треба перейматися через супутні жертви, але воювати треба лише з військовою складовою й відповідними елементами держави.



війна закінчиться, коли у Раші закінчаться ресурси, й їх не так багато, як ви думаєте зустрілись два антизахідникавже ця конспірологічна позиція, що на Заході все погано, змушує до всіх ваших дописів ставиться скептично.Захід намагається існувати за правилами, оце ви не розумієте. й схоже не зрозумієте - бо напевне самі не дуже полюбляєте жити за правилами. оце життя за правилам обмежує певні речі, й на певному час гопник так, має перевагу. але на довгій відрізка на будь-якого гопника знайдеться управа.але займатися геноцидом - це дурня. й заклики до цього - як на мене чисто кацапська ІПСО чи корисні ідіоти. не треба перейматися через супутні жертви, але воювати треба лише з військовою складовою й відповідними елементами держави.війна закінчиться, коли у Раші закінчаться ресурси, й їх не так багато, як ви думаєте

Когла я делаю какие-то выводы я это аргументирую в отличие от вас. Касательно живу ли я по правилам опять чисто ваши домыслы Со всех ваших постов я сделал только один вывод, во всем виноваты русскоязычные и точка. Вот если бы не они, то вот тогда зажили бы...)Касательно правил запада, которые они нам навязывают. Нужно быть полнейшим идиотом,чтоб не видеть того, что происходит. Игра по правилам в этой войне означает медленное уничтожение Украины как субъекта и украинцев как нации. Делее по аргументам, которых вам не хватает , когда вы делаете выводы . По правилам навязанными нам нашими партнерами видно несколько вещей.1.Санкции чисто на бумаге, все с радостью их обходят включая Польшу и страны Балтии , которые по вашему мнению играют по правилам, здесь улыбка)Экспортёры продают в рф даже больше, чем до войны, импортируют все то же из РФ только другими маршрутами. При этом, те же поляки, с молчаливого согласия правительства блокируют перевозки между нашими странами, пытаясь поиметь со слабого больше гешефта, или протолкнуть что-то нужное им. Это так по правилам эгэж))2. Третьи страны получают свой процент за способствование обходу санкций, включая тех, кто по вашему мнению играет по правилам. С радостью предоставляют корабли, страховку, порты перекачки, скупку нефти выше санкционного порога и ТД и тп. Все из нашей ситуации выжимают максимум, а нам нужно по правилам, которые они же и не соблюдают.3. Ничего не выплатить Украине, но на деньги от рф обеспечить своему ВПК заказы на многие года вперёд. При этом дать Украине ровно столько, чтоб война не закончилась но и Украина не проиграла. То есть планомерное уничтожение армии РФ жизнями украинцев. Для тех, кто по вашему мнению играет по правилам, жизни украинцев ни стоят и копейки, они преследуют свои интересы своих стран и интересы своих крупных компаний. Так же скинуть нам весь оружейный советский хлам от стран со всего мира и подписать с ними долголетние контракты на вооружение стандартов НАТО.4. Запретить бить по территории рф, чтоб не дай бог их экономика не пострадала, ведь тогда может упасть товарооборот с подсанкционной страной. А нашу можно разбомбить вдоль и поперек, уже даже сострадание нам никто не высказывает, подумаешь погибли ещё пара десятков детей и гражданских. Для тех кто по вашему мнению устанавливает правила мы туземцы, два десятка туда два десятка сюда5. На фоне наращивания поставок СПГ газа из рф в Европу отказ от прокачки российского газа через территорию Украины в Европу выглядит как выстрел себе в ногу.Вангую через польская труба и труба турецкого потока загружены на 146%.6. В РФ должны понимать что такое война, к сожалению, их жизнь абсолютно не поменялась с начала этой войны. Этим правилам следовать? чтоб поддерживающие на 70% сво спокойно спали в своих домах потому что по правилам их трогать нельзя.. риторический вопрос. Что ж это за правила такие. Кому то можно причинить вред вашей семье, а вам в ответ нельзя. Знаете почему чеченцев боятся и к ним не лезут. Потому что они не будут следовать каким то там правилам, они найдут и вырежут всю семью противника, а дом сровняют с землёй.Это то, что пришло в голову за две минуты.Выдавая себя за щирого украинца, нужно бути дуже недалекоглядним, щоб це не бачити.ПСДа, на западе все хорошо потому что они живут по правилам, но к этой войне это не имеет никакого отношения. Ударили по правой щеке подставь левую, или как там в проваславии..?!ППССейчас ещё вычеркнем все компании спонсоры терроризма работающие в России, партнёры же давят. По правилам, пха..Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..