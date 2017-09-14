hume написав:Но, когда у тебя государство уже полицейское, ФСБ следит за каждым комментатором в интернете терракты выглядят как издёвка над всей системой.
дополню..."если терракт совершили граждане рф." Что мешает гражданам другой страны совершить теракт на рф? Своим то быстро перекроют кислород, и то казанский стрелок утёр нос фсб. А чужим? Без раб силы со средней Азии экономика рф остановится. А рентген не показывает что у них в голове. Огромная чёрная дыра. Полицейские могут запугивать и контролировать только законопослушных, которые выросли внутри системы и привыкли бояться. Пойманные террористы могут не знать ни кто такой путин ни что такое полицейское государство. Им заплатили, они выполнили заказ. Единственный вопрос кто станет оплачивать такую глупость - шоу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 13:05, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Именно, уже не будет как в 2022 без стимула. Т.е. назвав самую явную причину для властей орков Вы не видите почему им выгодно ) и почему именно сейчас, после избрания и до ф16 тоже не видите? Хотя видите что загруз военной промышленности ЕС на 146% возможен. Интересно прям наблюдать за Вами )
Не вижу потому что РФ это подводная лодка, с которой никуда не деться. Поэтому стимулы им не нужны, им достаточно указания сверху. По моему они два года всячески пытались развести войну, которая идёт по плану где-то за поребриком, и мирную жизнь в самой лучшей и безопастной стране.
Как вы видите? Мобилизовать 300 тысяч потому что на нас напали 5 вооруженных террористов и спалили ТРЦ?
Минусов в этой ситуации намного больше. После рязанского сахара все было наоборот. То есть, когда ты строишь полицейское государство тебе нужны "происшествия" для оправдания закручивания гаек и раздувания штата карающих органов.
Но, когда у тебя государство уже полицейское, ФСБ следит за каждым комментатором в интернете терракты выглядят как издёвка над всей системой.
Давайте вместе погадаем, первый задержанный потерял карту куда шли деньги за задание, а получал задание в телеграмм канале. Задержан в 100км от русско-украинской границы. Наши это писали от Белорусской границы. И что же это значит? ))) Хьюм, вы прям четко угадываете все буквы, но не можете прочитать слово. Это очень весело ))) Издёвка это ваши домыслы на основе того что вы видите, но орки по ТВ видят всё по другому. Там первые задержанные это журналисты ))) поверьте, это как все кто в Китае хвалят Китай, и вы бы хвалили, отвечаю. )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 23 бер, 2024 13:07, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Именно, уже не будет как в 2022 без стимула. Т.е. назвав самую явную причину для властей орков Вы не видите почему им выгодно ) и почему именно сейчас, после избрания и до ф16 тоже не видите? Хотя видите что загруз военной промышленности ЕС на 146% возможен. Интересно прям наблюдать за Вами )
Не вижу потому что РФ это подводная лодка, с которой никуда не деться. Поэтому стимулы им не нужны, им достаточно указания сверху. По моему они два года всячески пытались развести войну, которая идёт по плану где-то, и мирную жизнь в самой лучшей и безопастной стране.
Как вы видите? Мобилизовать 300 тысяч потому что на нас напали 5 вооруженных террористов? Минусов в этой ситуации намного больше. После рязанского сахара все было наоборот. То есть, когда ты строишь полицейское государство тебе нужны "происшествия" для оправдания закручивания гаек и раздувания штата карающих органов.
Но, когда у тебя государство уже полицейское, ФСБ следит за каждым комментатором в интернете терракты выглядят как издёвка над всей системой.
Два роки вони намагалися плавно підвести населення до прийняття необхідності великої війни. Пофігіста підвести до цього різко звісно можна. Але важче, більше витрат.
detroytred написав:Hume Ви доводите, що оркостанці не можуть. А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти? Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо. А от так поступово цілком. Подивіться, що відбувається з часом: - після белгороду бити сильніше почали вимагати навіть нейтральні їх пофігісти; - процес виробництва зброї (від удосконалення КАБів, дронів до ракет) в них йде повним ходом; - розвідку (збільшенням супутників) вони явно покращили; - дочекалися зменшення інтересу-підтримки нас Заходом. Війни Ізраїля. Можуть тепер ще чекати Тайваню чи ще якогось. Або заворушок при виборах в Штатах. Змін після євровиборів. - умовний Південь гуртується навколо БРІКСа
Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...
Тут більше питань до Заходу!!! Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану. Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося. Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?
А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав. Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули... Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу.
Все так и есть. Только вот запрос на "бить сильнее" у них существует с самого первого дня. Сейчас до жителей Белгородской области дошло, что в эту игру можно играть вдвоём, а как радостно они постили фоточки с запуском с300 по Харькову. Проблема в том, что одна из двух воюющих стран с самого начала откинула все законы и обычаи войны. Как можно угрожать чем то большим, если С самого начала применяет максимум своих возможностей, кроме ядерки.
Бить по нам сильнее, так они бы и с радостью, но как можно бить сильнее если с 24 февраля бьют по всему и всем что есть у них в арсенале. Было бы больше навалили бы больше.
Касательно оружия, так они с самого начала пустили весь бюджет на военное производство и разработки, вместо брусчатки. А вот расчет на усталость вкупе с пофигисьическими потерями живой силы сыграл своё.
ПС Кстати , по поводу спутников и игры по правилам (по шаману). Оказалось западные компании во всю приторговывают спутниковыми фото Украины. Для ударов и после, чтоб подтвердить уничтожение. )
Но нам нужно по правилам))
Востаннє редагувалось hume в Суб 23 бер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А щоб не блювали приходиться змінювати модель айфону умовно кожні три дні.
и чтобы народ рф не рвало от новостей про сво людям дали новый сюжет, реальное видео расстрела мирняка бородачами с автоматами. На терракт не тянет зрелищно, но глупо. А по эмоциям бьёт чётко. ждём злой реакции пуйла как он больно всех накажет.
hume написав:Пока ОПЕК играет на руку рф, если ничего не поменялось, они сокращают добычу, чтоб подтолкнуть цены вверх. По крайней мере саудиты точно. Для чего то они их тлкают вверх.
Тому що зараз ціна на нафту падає через зниження промвиробництва в ЄС, а також через зростання пропозиції збоку інших країн, які не входять до ОПЕК. Крім того, саудіти нещодавно знизили ціну для азіатських покупців - ну прям на руку рф зіграли...
Востаннє редагувалось fler в Суб 23 бер, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:[Задержан в 100км от русско-украинской границы. Наши это писали от Белорусской границы. И что же это значит? ))) Хьюм, вы прям четко угадываете все буквы, но не можете прочитать слово. Это очень весело ))) Издёвка это ваши домыслы на основе того что вы видите, но орки по ТВ видят всё по другому. Там первые задержанные это журналисты ))) поверьте, это как все кто в Китае хвалят Китай, и вы бы хвалили, отвечаю. )))
А да, задержанные. Это те кто ехали вшестером после теракта в одной машине в сторону белорусской границы? Наверное ещё и гимн Украины играл когда из остановили
Вы все знаете, но ничего не пишите. Расскажите мне, я не сильно умный. По вашему мнению, какие горизонты этот терракт откроет питуну? только огласите те горизонты, которые по вашему мнению, для него недосягаемы в его нынешнем положении.
Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборов
Читаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее
hume написав:Бить по нам сильнее, так они бы и с радостью, но как можно бить сильнее если с 24 февраля бьют по всему и всем что есть у них в арсенале. Было бы больше навалили бы больше.
Там Залужний після контрнаступу казав, що книжку про прорив сильних укріплень бачив, коли вчився... Почав читати і на половині вже все зрозумів.
Так подейкують, що в застосуванні авіації не такому вже й допотопному, як ота книжка, нема застосування по 2, 3, 5 літаків... А є про прорив ешолонованої ППО. Для якого кладеться нехай бригада-дві. За рахунок сучасних ракет, то й менше. Тобто за маршрутами ракет йдуть літаки. Ще у тих книжках, як цілодобово авіаполки утюжать... (з урахуванням, що ескадрилья су-24 за 2-3 вильоти скидають тротиловий еквівалент всієї арти усього фронту за день -- Світан так співав).
Може це і казки. Але казкою є і те, що, наприклад, під час війни через нас йде газ. Тощо. Що там за червоні лінії, про що можуть домовлятися Партнери і ми, я хз.
Banderlog написав:хороше питання це половина відповіді. Тому шо пугають вони не посадовців
Щось Ви накрутили у відповіді)) Те, що лякають не посадовців, це й так очевидно. Питання в Успіха полягало - чому посадовців не лякають?
Утрируючи: Історія каже, що були часи, коли оті барони умовно сиділи разом й каву пили, поки холопи билися, щоб визначити, хто з цих баронів сильніший.
то різні типи війни. Терор може бути масовим , може індивідуальним. Про масовий терор поки не будем. Візьмем індивідуальний або терор малими групами. По перше ще з часів азефа і багрова він контрольований державними органами. Спецслужби вербують в протестному середовищі нарцисичних осіб а через них роблять процес керованим і безпечним для баронів. По друге в масах живе демократична брехня що джерело влади -народ. Плебс. І барони ховаються за процедурою виборів. Тому одинаки з загостреним почуттям справедливості воюють з суспільством. Тому школярі приносять зброю в школу не для того щоб вбити директора, а щоб стріляти в школярів. Думаю скоро буде новий виток розвитку терору. Терор безпілотниками. Куди він буде направлений? Проти мас чи проти баронів? Поки відповіді на це питання нема. Тому що терористами стануть ботани й задроти. А як вони поведуть себе отримавши безкарність вгадати трудно.
Кстати, обратите внимание, что президент РФ до сих пор никак не отреагировал и не появился на публике. В ситуации с пригожиным было то же самое. Когда нет заранее написанного плана он зависает, что даёт почву для размышления. Терракт не входил в диктаторску повестку дня