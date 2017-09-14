Додано: Суб 23 бер, 2024 13:07

detroytred написав: Hume

Ви доводите, що оркостанці не можуть.

А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти?

Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо.

А от так поступово цілком.

Подивіться, що відбувається з часом:

- після белгороду бити сильніше почали вимагати навіть нейтральні їх пофігісти;

- процес виробництва зброї (від удосконалення КАБів, дронів до ракет) в них йде повним ходом;

- розвідку (збільшенням супутників) вони явно покращили;

- дочекалися зменшення інтересу-підтримки нас Заходом. Війни Ізраїля. Можуть тепер ще чекати Тайваню чи ще якогось. Або заворушок при виборах в Штатах. Змін після євровиборів.

- умовний Південь гуртується навколо БРІКСа



Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...



Тут більше питань до Заходу!!!

Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану.

Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося.

Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?



А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав.

Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули...

Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу. HumeВи доводите, що оркостанці не можуть.А чому Ви відкидаєте припущення, що все в них так робиться саме для того, щоб змогти?Змогти через поступове переформатування всього їх суспільства. Різко - да, неможливо.А от так поступово цілком.Подивіться, що відбувається з часом:Коротше: чому не припускаєте, що вони нікуди не квапляться, а сумісно з Китаєм потехеньку гнуть свою політику...Тут більше питань до Заходу!!!Чому він не користується часом. Навпаки -- дає змогу переформатовуватися отому умовному Півдню та оркостану.Об'єктивна картинка така --- орки наступають, ми і Захід обороняємося.Орки планують 2 армії, 16 чи скільки дивізій та 14 бригад до кінця року --- за рахунок чого? Яких стимулів?А для допомоги Заходу нам потрібні які стимули? Портніков вказав.Тому можна припустити, чому рашистам вигідніше не давати занадто ці стимули...Тобто можна припустити, що не не можуть, а не хочуть. До якогось часу.

Все так и есть. Только вот запрос на "бить сильнее" у них существует с самого первого дня. Сейчас до жителей Белгородской области дошло, что в эту игру можно играть вдвоём, а как радостно они постили фоточки с запуском с300 по Харькову. Проблема в том, что одна из двух воюющих стран с самого начала откинула все законы и обычаи войны. Как можно угрожать чем то большим, если С самого начала применяет максимум своих возможностей, кроме ядерки.Бить по нам сильнее, так они бы и с радостью, но как можно бить сильнее если с 24 февраля бьют по всему и всем что есть у них в арсенале. Было бы больше навалили бы больше.Касательно оружия, так они с самого начала пустили весь бюджет на военное производство и разработки, вместо брусчатки.А вот расчет на усталость вкупе с пофигисьическими потерями живой силы сыграл своё.ПСКстати , по поводу спутников и игры по правилам (по шаману). Оказалось западные компании во всю приторговывают спутниковыми фото Украины. Для ударов и после, чтоб подтвердить уничтожение. )Но нам нужно по правилам))