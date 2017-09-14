Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих. Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.
Все було вчора вказано точно На моменті 143 200-х. https://t.me/rian_ru/237545 Жалю до 200-х орків в нас не має бути ніякого. На концерт прийшли орки, які 2 роки платили податки воюючому проти нас терористичному режиму. Вони всі хотіли нас вбити і скидалися на це грошима. І точно сплатили податки на війну, придбавши квитки на концерт.
detroytred написав:А щоб не блювали приходиться змінювати модель айфону умовно кожні три дні.
и чтобы народ рф не рвало от новостей про сво людям дали новый сюжет, реальное видео расстрела мирняка бородачами с автоматами. На терракт не тянет зрелищно, но глупо. А по эмоциям бьёт чётко. ждём злой реакции пуйла как он больно всех накажет.
Я чому не намагаюсь гадати хто? Навіть на підставі кому вигідно. Бо вигідно може бути різним суб'єктам. А хто з них - хз.
Ну а по реакції гадати, то і овсім помилка. Бо подію, яка відбулася, завжди кожен намагатиметься використати по максимуму. Для себе.
А от з сахарьком були прямі факти. Тобто гадати можна хоча б з якихось даних.
Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.
Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих. Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.
Все було вчора вказано точно На моменті 143 200-х. https://t.me/rian_ru/237545 Жалю до 200-х орків в нас не має бути ніякого. На концерт прийшли орки, які 2 роки платили податки воюючому проти нас терористичному режиму. Вони всі хотіли нас вбити і скидалися на це грошима. І точно сплатили податки на війну, придбавши квитки на концерт.
Если не ошибаюсь, в концертном зале проходил концерт группы ПикНик. Они не только неоднократно высказывались за войну, так ещё активно участвуют в поддержке фронта. Соответственно те, кто пришли на этот концерт, на 100% поддерживают уничтожение Украины и нации.
hume написав:А да, задержанные. Это те кто ехали вшестером после теракта в одной машине в сторону белорусской границы? Наверное ещё и гимн Украины играл когда из остановили
Вы все знаете, но ничего не пишите. Расскажите мне, я не сильно умный. По вашему мнению, какие горизонты этот терракт откроет питуну? только огласите те горизонты, которые по вашему мнению, для него недосягаемы в его нынешнем положении.
Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборов
Читаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее
Т.е. подтверждая замкнутую и суровую систему Вы утверждаете что видно насмешку. И отбрасываете возможность непонятного левого вообще таджика который даст показания на всё что надо. Понятно. Чем дальше, тем больше вы вызываете мой неподдельный интерес ))) и Детройту вы нравитесь, как Успих Витале )))
stm написав:и Детройту вы нравитесь, как Успих Витале )))
От брехлива сучка...
От звідки ти оцю брехню береш? Де в мене хоч якісь-то прояв відношення, що "подобається-не подобається" мені Хьюм?
Ну дійсно задовбала вже. От цьому можеш порадіти. Це факт. Оце прояв мого відношення. І до тебе, і до твоїх брехливих вигадок. Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими. Замало стало сповіщати усіх про хто тобі подобається, не подобається, так почала тепер іншому приписувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 бер, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
как можно было приехать и уехать на одной и той же машине толпой по дорогам с тысячами камер,перед этим час стрелять и поджигать огромное здание и не встретить в городе ни одного полицейского. Просто зайдите сейчас в любой ТЦ и что-то учудите...полиция приедет минут за 10 а то и раньше.А там этом крокусе были тысячи звонков одновременно о теракте. Моё мнение что это дело рук путина.
hume написав:Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборов
Читаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее
подкину еще один аргумент) вы ж не против? зачем террористам палиться, зачем светить своё авто, зачем убегать с риском быть пойманным (еще и с такой внешностью)?. Дроны метающие бомбы в толпу людей не устроили? Взрывчатка с дистанционным управлением? Тот кто планировал терракт мыслит штампами 60 летней давности, когда дронов не было. А преступники убегали от полиции на авто. Путен тоже мыслит штампами 60 летней давности: победа, фашизм, деды ваевали, кузькина мать и прочее. Совпадение? Терракт планировал человек 70+. Мож не путин, там дедов без него хватает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 15:05, всього редагувалось 5 разів.