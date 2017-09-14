hume написав:

А да, задержанные. Это те кто ехали вшестером после теракта в одной машине в сторону белорусской границы?Наверное ещё и гимн Украины играл когда из остановилиВы все знаете, но ничего не пишите. Расскажите мне, я не сильно умный. По вашему мнению, какие горизонты этот терракт откроет питуну? только огласите те горизонты, которые по вашему мнению, для него недосягаемы в его нынешнем положении.Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборовЧитаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее