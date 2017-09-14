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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 731773187319732073217322>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:30

  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

Все було вчора вказано точно
На моменті 143 200-х.
https://t.me/rian_ru/237545
Жалю до 200-х орків в нас не має бути ніякого. На концерт прийшли орки, які 2 роки платили податки воюючому проти нас терористичному режиму. Вони всі хотіли нас вбити і скидалися на це грошима. І точно сплатили податки на війну, придбавши квитки на концерт.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А щоб не блювали приходиться змінювати модель айфону умовно кожні три дні.
и чтобы народ рф не рвало от новостей про сво людям дали новый сюжет, реальное видео расстрела мирняка бородачами с автоматами. На терракт не тянет зрелищно, но глупо. А по эмоциям бьёт чётко. ждём злой реакции пуйла как он больно всех накажет.

Я чому не намагаюсь гадати хто? Навіть на підставі кому вигідно.
Бо вигідно може бути різним суб'єктам. А хто з них - хз.

Ну а по реакції гадати, то і овсім помилка. Бо подію, яка відбулася, завжди кожен намагатиметься використати по максимуму. Для себе.

А от з сахарьком були прямі факти.
Тобто гадати можна хоча б з якихось даних.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:46

  Denik написав:
  Denik написав:
  Water написав:Вроді 12 200-х, зараз знайдуть візитку Яроша і пуйло екстрено об`яве всіобщую могілізацію.

Думаю, що там буде 100+ 200-х та важких трьохсотих.
Там 5 дядків прицільно валять з АК беззбройних без турнікетів і всього + тиснява + пожежа.

Все було вчора вказано точно
На моменті 143 200-х.
https://t.me/rian_ru/237545
Жалю до 200-х орків в нас не має бути ніякого. На концерт прийшли орки, які 2 роки платили податки воюючому проти нас терористичному режиму. Вони всі хотіли нас вбити і скидалися на це грошима. І точно сплатили податки на війну, придбавши квитки на концерт.

Если не ошибаюсь, в концертном зале проходил концерт группы ПикНик. Они не только неоднократно высказывались за войну, так ещё активно участвуют в поддержке фронта. Соответственно те, кто пришли на этот концерт, на 100% поддерживают уничтожение Украины и нации.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:46

  hume написав:А да, задержанные. Это те кто ехали вшестером после теракта в одной машине в сторону белорусской границы?
Наверное ещё и гимн Украины играл когда из остановили

Вы все знаете, но ничего не пишите. Расскажите мне, я не сильно умный. По вашему мнению, какие горизонты этот терракт откроет питуну? только огласите те горизонты, которые по вашему мнению, для него недосягаемы в его нынешнем положении.

Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборов

Читаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее

Т.е. подтверждая замкнутую и суровую систему Вы утверждаете что видно насмешку. И отбрасываете возможность непонятного левого вообще таджика который даст показания на всё что надо. Понятно. Чем дальше, тем больше вы вызываете мой неподдельный интерес )))
и Детройту вы нравитесь, как Успих Витале )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:53

  stm написав:и Детройту вы нравитесь, как Успих Витале )))

От брехлива сучка...

От звідки ти оцю брехню береш?
Де в мене хоч якісь-то прояв відношення, що "подобається-не подобається" мені Хьюм?

Ну дійсно задовбала вже.
От цьому можеш порадіти. Це факт. Оце прояв мого відношення. І до тебе, і до твоїх брехливих вигадок.
Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими.
Замало стало сповіщати усіх про хто тобі подобається, не подобається, так почала тепер іншому приписувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 бер, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:08

как можно было приехать и уехать на одной и той же машине толпой по дорогам с тысячами камер,перед этим час стрелять и поджигать огромное здание и не встретить в городе ни одного полицейского.
Просто зайдите сейчас в любой ТЦ и что-то учудите...полиция приедет минут за 10 а то и раньше.А там этом крокусе были тысячи звонков одновременно о теракте.
Моё мнение что это дело рук путина.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:20

detroytred

От брехлива сучка...



Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:30

  Hotab написав:detroytred

От брехлива сучка...




Скабєєва теж.
Беріть і її.
Мене можна про це не інформувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:34

Хьюм, я вынуждена извиниться, Детройту вы не нравитесь, хотя меньше чем я ))) до слёз просто )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:43

  hume написав:Да этот терракт просто насмешка над лучшей спецслужбой мира", да ещё и в период её повышенной готовности в следствии выборов

Читаю, что террористов наняли по 500 тысяч рублей каждого)) выгоднее, чем штукатурить, а заодно и веселее
подкину еще один аргумент) вы ж не против? зачем террористам палиться, зачем светить своё авто, зачем убегать с риском быть пойманным (еще и с такой внешностью)?. Дроны метающие бомбы в толпу людей не устроили? Взрывчатка с дистанционным управлением? Тот кто планировал терракт мыслит штампами 60 летней давности, когда дронов не было. А преступники убегали от полиции на авто. Путен тоже мыслит штампами 60 летней давности: победа, фашизм, деды ваевали, кузькина мать и прочее. Совпадение? Терракт планировал человек 70+. Мож не путин, там дедов без него хватает.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 15:05, всього редагувалось 5 разів.
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  #<1 ... 731773187319732073217322>
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