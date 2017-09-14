Додано: Суб 23 бер, 2024 15:01

Ну вот все и прояснилось.

В общем-то особых сомнений не было, что это дело рук ФСБ, но сейчас это совсем явно видно.

1. Аккурат после выборов четверо таджиков совершенно не скрываясь и еще не доходя до ТРЦ начинают стрельбу. Потом спокойно идут и стреляют уже в ТРЦ во все стороны. Дальше поджигают и спокойно уходят. Работа чисто на камеры наблюдения, чтобы материала было как можно больше.

2. Полиция на удивление не спешит, спецназ тоже. Они вообще сходили для начала переоделись в помещении, а потом спокойно продефилировали на камеру в полной экипировке через парковку. Скорее всего они уже знали, что стрелков в ТРЦ нет.

3. Пожарные не могли тушить, так как спецназ же, а когда спецназ уехал вдруг оказалось (ну надо же), что у пожарных короткие шланги. Чем дольше горит - тем больше жертв и тем убедительнее картинка.

4. Все знают, что стрелки уехали на белом рено, это было по всем телеграмм-каналам, но упорные таджики тачку набитую оружием не меняют и катят спокойно до самой Брянской области.

5. Там никто не знает, что случилось. Есть только картинка подстреленного рено, и гордые таджики бегут типа в лес, бросив оружие в авто (зачем его везли - непонятно). Дальше они не оказывают сопротивления и во всем признаются.

Цирк? Цирк!

А теперь реакция Запада: искренние соболезнования наперебой.

И реакция путина: Украина замешана, мы должны сплотиться, не забудем, не простим.

Уже сейчас начинает раскручиваться истерия по всем телеутюгам россии.

Дальше - с понедельника начнутся решения, ну типа под давлением негодующей общественности. Вот там и станет совсем ясно, с какой целью контора положила полторы сотни своих собственных мирных граждан.