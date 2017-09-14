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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73187319732073217322>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Продовжується потік соболєзнованій від західних дебілів, сьогодні навіть НАТО вилізло з засудженням та соболєзнованіямі русскім. Ссуться просто на ходу.
І після цього хтось вірить, що вони по серйозному будуть воювати з русскімі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:49

  detroytred написав:От брехлива сучка...

От звідки ти оцю брехню береш?
от одиночества и не такое запоёшь) все кому то нравятся кроме неё и хотаба.
  detroytred написав:Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими.
терпеливее надо быть к женским слабостям.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:01

  Бетон написав:.
2. украинскую карту не разыгрывают, подозреваемые из Ингушетии. ответственность взял ИГИЛ
3. мир не вращается вокруг Украины

Як ви думаєте, чому він так бреше?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:01

Стрельба в Крокусе

Ну вот все и прояснилось.
В общем-то особых сомнений не было, что это дело рук ФСБ, но сейчас это совсем явно видно.
1. Аккурат после выборов четверо таджиков совершенно не скрываясь и еще не доходя до ТРЦ начинают стрельбу. Потом спокойно идут и стреляют уже в ТРЦ во все стороны. Дальше поджигают и спокойно уходят. Работа чисто на камеры наблюдения, чтобы материала было как можно больше.
2. Полиция на удивление не спешит, спецназ тоже. Они вообще сходили для начала переоделись в помещении, а потом спокойно продефилировали на камеру в полной экипировке через парковку. Скорее всего они уже знали, что стрелков в ТРЦ нет.
3. Пожарные не могли тушить, так как спецназ же, а когда спецназ уехал вдруг оказалось (ну надо же), что у пожарных короткие шланги. Чем дольше горит - тем больше жертв и тем убедительнее картинка.
4. Все знают, что стрелки уехали на белом рено, это было по всем телеграмм-каналам, но упорные таджики тачку набитую оружием не меняют и катят спокойно до самой Брянской области.
5. Там никто не знает, что случилось. Есть только картинка подстреленного рено, и гордые таджики бегут типа в лес, бросив оружие в авто (зачем его везли - непонятно). Дальше они не оказывают сопротивления и во всем признаются.
Цирк? Цирк!
А теперь реакция Запада: искренние соболезнования наперебой.
И реакция путина: Украина замешана, мы должны сплотиться, не забудем, не простим.
Уже сейчас начинает раскручиваться истерия по всем телеутюгам россии.
Дальше - с понедельника начнутся решения, ну типа под давлением негодующей общественности. Вот там и станет совсем ясно, с какой целью контора положила полторы сотни своих собственных мирных граждан.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 23 бер, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:02

  vitaliiangel написав:терпеливее надо быть к женским слабостям.

Якщо не було отого раніше контексту, тобто я не мав чіткого уявлення до чого вона все гне, її намірів, то сказав би -- да, сорян, погарячкував.
Але ж для нас обох все більше, ніж очевидно.
Тобто це ніякі не жіночі слабкості, а ділетантські а-ля гебняцкі намагання.
І було б кумедно, але предмет-то звинувачень серйозніший далі нікуди.
А в неї смайлики...

На будь-яке інше я б отак не реагував.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:04

Через півроку повномасштабної війни це все було чітко видно!

  unicdima написав:Продовжується потік соболєзнованій від західних дебілів, сьогодні навіть НАТО вилізло з засудженням та соболєзнованіямі русскім. Ссуться просто на ходу.
І після цього хтось вірить, що вони по серйозному будуть воювати з русскімі?

Так я ще 1,5роки тому казав, що "колективний захід" - це омно!
А тут мені казали: "цсссс! Це вареня засахарілось!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:09

  detroytred написав:Якщо не було отого раніше контексту, тобто я не мав чіткого уявлення до чого вона все гне, її намірів, то сказав би -- да, сорян, погарячкував.
мне кажется она к вам клеится. Военный пенсионер сейчас находка. Прошли те времена когда рыцари дрались за даму сердца. Сейчас дамы сердца дерутся за внимание рыцаря.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:14

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:От брехлива сучка...

От звідки ти оцю брехню береш?
от одиночества и не такое запоёшь) все кому то нравятся кроме неё и хотаба.
  detroytred написав:Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими.
терпеливее надо быть к женским слабостям.

одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16

  flyman написав:одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
у тебя богатый опыт. я значения последних 2х слов до сих пор не знаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 15:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:17

  antey1969 написав:Ну вот все и прояснилось.
В общем-то особых сомнений не было, что это дело рук ФСБ, но сейчас это совсем явно видно.
1. Аккурат после выборов четверо таджиков совершенно не скрываясь и еще не доходя до ТРЦ начинают стрельбу. Потом спокойно идут и стреляют уже в ТРЦ во все стороны. Дальше поджигают и спокойно уходят. Работа чисто на камеры наблюдения, чтобы материала было как можно больше.
2. Полиция на удивление не спешит, спецназ тоже. Они вообще сходили для начала переоделись в помещении, а потом спокойно продефилировали на камеру в полной экипировке через парковку. Скорее всего они уже знали, что стрелков в ТРЦ нет.
3. Пожарные не могли тушить, так как спецназ же, а когда спецназ уехал вдруг оказалось (ну надо же), что у пожарных короткие шланги. Чем дольше горит - тем больше жертв и тем убедительнее картинка.
4. Все знают, что стрелки уехали на белом рено, это было по всем телеграмм-каналам, но упорные таджики тачку набитую оружием не меняют и катят спокойно до самой Брянской области.
5. Там никто не знает, что случилось. Есть только картинка подстреленного рено, и гордые таджики бегут типа в лес, бросив оружие в авто (зачем его везли - непонятно). Дальше они не оказывают сопротивления и во всем признаются.
Цирк? Цирк!
А теперь реакция Запада: искренние соболезнования наперебой.
И реакция путина: Украина замешана, мы должны сплотиться, не забудем, не простим.
Уже сейчас начинает раскручиваться истерия по всем телеутюгам россии.
Дальше - с понедельника начнутся решения, ну типа под давлением негодующей общественности. Вот там и станет совсем ясно, с какой целью контора положила полторы сотни своих собственных мирных граждан.

про Білгород вже не на повістці денній, не той інфоповід
flyman
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  #<1 ... 73187319732073217322>
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