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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 14:45
Продовжується потік соболєзнованій від західних дебілів, сьогодні навіть НАТО вилізло з засудженням та соболєзнованіямі русскім. Ссуться просто на ходу.
І після цього хтось вірить, що вони по серйозному будуть воювати з русскімі?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 14:49
detroytred написав:
От брехлива сучка...
От звідки ти оцю брехню береш?
от одиночества и не такое запоёшь) все кому то нравятся кроме неё и хотаба.
detroytred написав:
Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими.
терпеливее надо быть к женским слабостям.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:01
Бетон написав:
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2. украинскую карту не разыгрывают, подозреваемые из Ингушетии. ответственность взял ИГИЛ
3. мир не вращается вокруг Украины
Як ви думаєте, чому він так бреше?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:01
Ну вот все и прояснилось.
В общем-то особых сомнений не было, что это дело рук ФСБ, но сейчас это совсем явно видно.
1. Аккурат после выборов четверо таджиков совершенно не скрываясь и еще не доходя до ТРЦ начинают стрельбу. Потом спокойно идут и стреляют уже в ТРЦ во все стороны. Дальше поджигают и спокойно уходят. Работа чисто на камеры наблюдения, чтобы материала было как можно больше.
2. Полиция на удивление не спешит, спецназ тоже. Они вообще сходили для начала переоделись в помещении, а потом спокойно продефилировали на камеру в полной экипировке через парковку. Скорее всего они уже знали, что стрелков в ТРЦ нет.
3. Пожарные не могли тушить, так как спецназ же, а когда спецназ уехал вдруг оказалось (ну надо же), что у пожарных короткие шланги. Чем дольше горит - тем больше жертв и тем убедительнее картинка.
4. Все знают, что стрелки уехали на белом рено, это было по всем телеграмм-каналам, но упорные таджики тачку набитую оружием не меняют и катят спокойно до самой Брянской области.
5. Там никто не знает, что случилось. Есть только картинка подстреленного рено, и гордые таджики бегут типа в лес, бросив оружие в авто (зачем его везли - непонятно). Дальше они не оказывают сопротивления и во всем признаются.
Цирк? Цирк!
А теперь реакция Запада: искренние соболезнования наперебой.
И реакция путина: Украина замешана, мы должны сплотиться, не забудем, не простим.
Уже сейчас начинает раскручиваться истерия по всем телеутюгам россии.
Дальше - с понедельника начнутся решения, ну типа под давлением негодующей общественности. Вот там и станет совсем ясно, с какой целью контора положила полторы сотни своих собственных мирных граждан.
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 23 бер, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:02
vitaliiangel написав:
терпеливее надо быть к женским слабостям.
Якщо не було отого раніше контексту, тобто я не мав чіткого уявлення до чого вона все гне, її намірів, то сказав би -- да, сорян, погарячкував.
Але ж для нас обох все більше, ніж очевидно.
Тобто це ніякі не жіночі слабкості, а ділетантські а-ля гебняцкі намагання.
І було б кумедно, але предмет-то звинувачень серйозніший далі нікуди.
А в неї смайлики...
На будь-яке інше я б отак не реагував.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:04
unicdima написав:Продовжується потік соболєзнованій від західних дебілів, сьогодні навіть НАТО вилізло з засудженням та соболєзнованіямі русскім. Ссуться просто на ходу.
І після цього хтось вірить, що вони по серйозному будуть воювати з русскімі?
Так я ще 1,5роки тому казав, що "колективний захід" - це омно!
А тут мені казали: "цсссс! Це вареня засахарілось!"
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:09
detroytred написав:
Якщо не було отого раніше контексту, тобто я не мав чіткого уявлення до чого вона все гне, її намірів, то сказав би -- да, сорян, погарячкував.
мне кажется она к вам клеится. Военный пенсионер сейчас находка. Прошли те времена когда рыцари дрались за даму сердца. Сейчас дамы сердца дерутся за внимание рыцаря.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 23 бер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:14
vitaliiangel написав: detroytred написав:
От брехлива сучка...
От звідки ти оцю брехню береш?
от одиночества и не такое запоёшь) все кому то нравятся кроме неё и хотаба.
detroytred написав:
Було обговорення, нормальне обговорення, так влізна знов з особистостями. Да ще й брехливими.
терпеливее надо быть к женским слабостям.
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
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flyman
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:16
flyman написав:
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
у тебя богатый опыт. я значения последних 2х слов до сих пор не знаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 23 бер, 2024 15:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:17
antey1969 написав:
Ну вот все и прояснилось.
В общем-то особых сомнений не было, что это дело рук ФСБ, но сейчас это совсем явно видно.
1. Аккурат после выборов четверо таджиков совершенно не скрываясь и еще не доходя до ТРЦ начинают стрельбу. Потом спокойно идут и стреляют уже в ТРЦ во все стороны. Дальше поджигают и спокойно уходят. Работа чисто на камеры наблюдения, чтобы материала было как можно больше.
2. Полиция на удивление не спешит, спецназ тоже. Они вообще сходили для начала переоделись в помещении, а потом спокойно продефилировали на камеру в полной экипировке через парковку. Скорее всего они уже знали, что стрелков в ТРЦ нет.
3. Пожарные не могли тушить, так как спецназ же, а когда спецназ уехал вдруг оказалось (ну надо же), что у пожарных короткие шланги. Чем дольше горит - тем больше жертв и тем убедительнее картинка.
4. Все знают, что стрелки уехали на белом рено, это было по всем телеграмм-каналам, но упорные таджики тачку набитую оружием не меняют и катят спокойно до самой Брянской области.
5. Там никто не знает, что случилось. Есть только картинка подстреленного рено, и гордые таджики бегут типа в лес, бросив оружие в авто (зачем его везли - непонятно). Дальше они не оказывают сопротивления и во всем признаются.
Цирк? Цирк!
А теперь реакция Запада: искренние соболезнования наперебой.
И реакция путина: Украина замешана, мы должны сплотиться, не забудем, не простим.
Уже сейчас начинает раскручиваться истерия по всем телеутюгам россии.
Дальше - с понедельника начнутся решения, ну типа под давлением негодующей общественности. Вот там и станет совсем ясно, с какой целью контора положила полторы сотни своих собственных мирных граждан.
про Білгород вже не на повістці денній, не той інфоповід
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