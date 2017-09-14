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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:19
vitaliiangel написав: flyman написав:
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
у тебя богатый опыт. я значения последних 2х слов до сих пор не знаю.
ти ж "шкільний психолог" по легенді, які в дівчаток шкільного віку клімакси і менопаузи?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:20
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
у тебя богатый опыт. я значения последних 2х слов до сих пор не знаю.
дик ти ж "шкільний психолог" по легенді, які в дівчаток шкільного віку клімакси і менопаузи?
ты загнал меня в тупик своими вопросами
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:26
hume написав: Shaman написав:
зустрілись два антизахідника
вже ця конспірологічна позиція, що на Заході все погано, змушує до всіх ваших дописів ставиться скептично.
Захід намагається існувати за правилами, оце ви не розумієте. й схоже не зрозумієте - бо напевне самі не дуже полюбляєте жити за правилами. оце життя за правилам обмежує певні речі, й на певному час гопник так, має перевагу. але на довгій відрізка на будь-якого гопника знайдеться управа.
але займатися геноцидом - це дурня. й заклики до цього - як на мене чисто кацапська ІПСО чи корисні ідіоти. не треба перейматися через супутні жертви, але воювати треба лише з військовою складовою й відповідними елементами держави.
війна закінчиться, коли у Раші закінчаться ресурси, й їх не так багато, як ви думаєте
Когла я делаю какие-то выводы я это аргументирую в отличие от вас
. Касательно живу ли я по правилам опять чисто ваши домыслы Со всех ваших постов я сделал только один вывод
, во всем виноваты русскоязычные и точка. Вот если бы не они, то вот тогда зажили бы...
те, що я не аргументую - це відверта брехня. якщо зі ВСІХ моїх постів (в тому числі на валютній гілці) ви зробили лише такий висновок - це зайвий раз каже про вашу вузьколобість
а взагалі звинувачуй дзеркально опонента - а там хто буде розбиратися
нафлудили ви багато, а треба все розбирати
Касательно правил запада, которые они нам навязывают. Нужно быть полнейшим идиотом,чтоб не видеть того, что происходит. Игра по правилам в этой войне означает медленное уничтожение Украины как субъекта и украинцев как нации. Делее по аргументам, которых вам не хватает , когда вы делаете выводы . По правилам навязанными нам нашими партнерами видно несколько вещей.
ми ведемо війну, як ведемо. вкажіть, що ми не робимо під час війни, що заважає нам перемагати. те, що ми дотримуємось Женевських конвенцій? що треба порушити?
1.Санкции чисто на бумаге, все с радостью их обходят включая Польшу и страны Балтии , которые по вашему мнению играют по правилам, здесь улыбка)Экспортёры продают в рф даже больше, чем до войны, импортируют все то же из РФ только другими маршрутами. При этом, те же поляки, с молчаливого согласия правительства блокируют перевозки между нашими странами, пытаясь поиметь со слабого больше гешефта, или протолкнуть что-то нужное им. Это так по правилам эгэж))
брехня - санкції працюють, й доволі потужно. це треба буде дуже упоротим, щоб це не помічати. ті ж поставки газу як впали? й таке інше. Балтія порушує санкції - да Балтія напевне наш найбільший союзник - саме через те, що вони розуміють, що вони наступні.
інше питання, що не всі країни підтримають санкції - над цим треба працювати
2. Третьи страны получают свой процент за способствование обходу санкций, включая тех, кто по вашему мнению играет по правилам. С радостью предоставляют корабли, страховку, порты перекачки, скупку нефти выше санкционного порога и ТД и тп. Все из нашей ситуации выжимают максимум, а нам нужно по правилам, которые они же и не соблюдают.
дивись вище - деякі країни санкцій не притримуються. наведіть приклади, де санкції порушили розвинені країни. то раша й сірий флот створила, й танкери вже без страхівок плавають й таке інше. але приклади наведіть, бо насправді це звіздеж
3. Ничего не выплатить Украине, но на деньги от рф обеспечить своему ВПК заказы на многие года вперёд. При этом дать Украине ровно столько, чтоб война не закончилась но и Украина не проиграла. То есть планомерное уничтожение армии РФ жизнями украинцев. Для тех, кто по вашему мнению играет по правилам, жизни украинцев ни стоят и копейки, они преследуют свои интересы своих стран и интересы своих крупных компаний. Так же скинуть нам весь оружейный советский хлам от стран со всего мира и подписать с ними долголетние контракты на вооружение стандартов НАТО.
маячня. купу грошей й зброї нам надали. недостатньо? існує багато причин, чому поставляють саме стільки, їх можна проговорити, але з об'єктивною людиною.
обсяги допомоги Україні безпрецедентні. але декому звісно мало, дехто на халяву хоче все більше й більше
4. Запретить бить по территории рф, чтоб не дай бог их экономика не пострадала, ведь тогда может упасть товарооборот с подсанкционной страной. А нашу можно разбомбить вдоль и поперек, уже даже сострадание нам никто не высказывает, подумаешь погибли ещё пара десятков детей и гражданских. Для тех кто по вашему мнению устанавливает правила мы туземцы, два десятка туда два десятка сюда
а на території раші нічого не вибухає, все спокійно? а обмеження на нанесення ударів західною зброєю - причини зовсім інші, й ви чудово про це знаєте.
5. На фоне наращивания поставок СПГ газа из рф в Европу отказ от прокачки российского газа через территорию Украины в Европу выглядит как выстрел себе в ногу.
Вангую через польская труба и труба турецкого потока загружены на 146%.
а порівняйте обсяги поставок СПГ та газу по трубах - це просто непорівняні речі, так аби хтось на форумі написав.
чергове вангування пальцем в небо
. польська труба здаєтсья взагалі не працює, поляки не купують російський газ, вона в реверсі працює. турецька труба теж не на повну потужність, а якщо й на повну - то чомусь її побудували вдвічі менше, ніж бажала раша
6. В РФ должны понимать что такое война, к сожалению, их жизнь абсолютно не поменялась с начала этой войны. Этим правилам следовать? чтоб поддерживающие на 70% сво спокойно спали в своих домах потому что по правилам их трогать нельзя.. риторический вопрос. Что ж это за правила такие. Кому то можно причинить вред вашей семье, а вам в ответ нельзя. Знаете почему чеченцев боятся и к ним не лезут. Потому что они не будут следовать каким то там правилам, они найдут и вырежут всю семью противника, а дом сровняют с землёй.
оце ваша головна маячня. так, якщо вас скривдили, це не дозволяє вам кривдити сім'ю кривдника. ба більше, ви самі взагалі то не маєте права карати кривдника. захистися маєте право, покарати ні. саме на цьому базуються розвинені країни. а ви нас в дикість закликаємо. навіщо? може щоб хтось в раші потім показував - подивиться, які хохли звірі? бо іншої причини не бачу.
з Чечнею взагалі цікаво. а от коли вбили братів Ямадаєвих, просто стратили - хто кого з чеченців має різати? а коли починаються звірства, типу відрізаних голів, гадаю ветерани чеченських війн можуть багато що розповісти не під запис, що вони робили за це в Чечні. взагалі дурна тема, навіть не бачу сенсу це обговорювати - це треба відразу банити.
Это то, что пришло в голову за две минуты.
Выдавая себя за щирого украинца, нужно бути дуже недалекоглядним, щоб це не бачити.
ПС
Да, на западе все хорошо потому что они живут по правилам, но к этой войне это не имеет никакого отношения. Ударили по правой щеке подставь левую, или как там в проваславии..?!
ППС
Сейчас ещё вычеркнем все компании спонсоры терроризма работающие в России, партнёры же давят. По правилам, пха..
Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..
оце й є ваша проблема, що думати треба постійно, а не лише дві хвилини
заповідь вона взагалі в християнстві, а не лише в православ'ї. але вже давно минули часи, коли в Європі притримувались - "вбивайте всіх, Господь відділить грішників від праведників".
й взагалі ваші аргументи не містять ні цифр, ні прикладів, лише необгрунтовані припущення. тому те, що ви кажете, - це ваша особиста думка, неправильна думка. але якщо вам комфортно живіть з нею. але не треба транслювати некоректні твердження публічно...
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:28
flyman написав:
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
Но все эти проблемы не помогли бы мухе уклониться от службы, если бы не ситкивка
!!
все кому то нравятся кроме неё и хотаба.
Мухой загнанный в угол виталик нравится 4 таджикам..
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:28
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
одинокість, доглядання чужих дітей, гормональні гойдалки, менопауза, клімакс ..
у тебя богатый опыт. я значения последних 2х слов до сих пор не знаю.
ти ж "шкільний психолог" по легенді, які в дівчаток шкільного віку клімакси і менопаузи?
Флай, вы с Виталей как в воду глядите ))) такой глаз-алмаз прям, что я даже спорить не буду, всё так, страдаю каждый день... Сейчас особенно, белое пальто надо хоть раз успеть одеть, а оно ещё даже не дошло... А тут терракт )))
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:32
hume
й взагалі, ви давня, але якась абстрактна обліківка. якщо за більшістю обліківок зрозуміла людина, то по вам - ні.
й так, якщо ви так на це акцентуєте увагу, - вам що заважає спілкуватися українською? скажіть чесно - не знаю мову, а вивчити треба докласти значних зусиль
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:33
stm написав:
Флай, вы с Виталей как в воду глядите )))
Ніхто у мене не глядІв.
Далі буде... всіобщая могілізація сплачьонних рас/ісян.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:35
unicdima написав:
НАТО вилізло з засудженням та соболєзнованіямі русскім. Ссуться просто на ходу.
І після цього хтось вірить, що вони по серйозному будуть воювати з русскімі?
Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:40
Shaman написав:
брехня - санкції працюють, й доволі потужно. це треба буде дуже упоротим, щоб це не помічати. ті ж поставки газу як впали? й таке інше. Балтія порушує санкції - да Балтія напевне наш найбільший союзник - саме через те, що вони розуміють, що вони наступні.
інше питання, що не всі країни підтримають санкції - над цим треба працювати
дивись вище - деякі країни санкцій не притримуються. наведіть приклади, де санкції порушили розвинені країни. то раша й сірий флот створила, й танкери вже без страхівок плавають й таке інше. але приклади наведіть, бо насправді це звіздеж
Особливо по зерну видно за ті санкції, лише вони чомусь навпаки, не проти Росії, а проти України
чомусь ніхто не блокує зерно з росії.
Західні санкції це туфта для лохів, вони такі і вводилися так, щоб російська економіка понесла найменші втрати і пристосувалася до них, доказом цього є цифри росту їхнього ВВП.
Ти б щось розумне почитав, а не російські наративи в переказі наших "опозиціонерів"
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Додано: Суб 23 бер, 2024 15:41
Shaman написав:hume
й взагалі, ви давня, але якась абстрактна обліківка. якщо за більшістю обліківок зрозуміла людина, то по вам - ні.
й так, якщо ви так на це акцентуєте увагу, - вам що заважає спілкуватися українською? скажіть чесно - не знаю мову, а вивчити треба докласти значних зусиль
Хьюм мне нравится. Он не манипулятор. Просто смириться что всё не будет как раньше очень сложно. Идёт сопротивление самому себе. У него много знакомых и родственник был/есть там где Успих и это особенно ужасно глядя на коррупцию.
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