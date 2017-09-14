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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7319732073217322
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:43

  Water написав:
  stm написав:Флай, вы с Виталей как в воду глядите )))

Ніхто у мене не глядІв.
Далі буде... всіобщая могілізація сплачьонних рас/ісян.

Раді чого?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:43

  fler написав:Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))

з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. Коли іділ створювався і починав воювати в Сирії там стільки було цікавого по їхній спільній роботі.
unicdima
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:46

  unicdima написав:
  Shaman написав:брехня - санкції працюють, й доволі потужно. це треба буде дуже упоротим, щоб це не помічати. ті ж поставки газу як впали? й таке інше. Балтія порушує санкції - да Балтія напевне наш найбільший союзник - саме через те, що вони розуміють, що вони наступні.

інше питання, що не всі країни підтримають санкції - над цим треба працювати

дивись вище - деякі країни санкцій не притримуються. наведіть приклади, де санкції порушили розвинені країни. то раша й сірий флот створила, й танкери вже без страхівок плавають й таке інше. але приклади наведіть, бо насправді це звіздеж

Особливо по зерну видно за ті санкції, лише вони чомусь навпаки, не проти Росії, а проти України :D чомусь ніхто не блокує зерно з росії.
Західні санкції це туфта для лохів, вони такі і вводилися так, щоб російська економіка понесла найменші втрати і пристосувалася до них, доказом цього є цифри росту їхнього ВВП.
Ти б щось розумне почитав, а не російські наративи в переказі наших "опозиціонерів"

по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.

санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.

збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає :lol:

ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.

скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 23 бер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:50

  hume написав:Кстати, обратите внимание, что президент РФ до сих пор никак не отреагировал и не появился на публике

https://t.me/novosti_voinaa/20639
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:51

Shaman Ми почали робити потужні санкції знищуючи НПЗ, а більшість з введених санкцій заходом то як мертвому припарки.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:51

  stm написав:
  Shaman написав:hume
й взагалі, ви давня, але якась абстрактна обліківка. якщо за більшістю обліківок зрозуміла людина, то по вам - ні.

й так, якщо ви так на це акцентуєте увагу, - вам що заважає спілкуватися українською? скажіть чесно - не знаю мову, а вивчити треба докласти значних зусиль

Хьюм мне нравится. Он не манипулятор. Просто смириться что всё не будет как раньше очень сложно. Идёт сопротивление самому себе. У него много знакомых и родственник был/есть там где Успих и это особенно ужасно глядя на коррупцию.

мова йде про таку оцінку розвинених країн - ця думка дуже розповсюджена в Раші й серед совкодрочерів у нас. для мене загадка, як її можуть притримуватися освічені люди. але це не поодинокий випадок, на жаль
Shaman
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  #<1 ... 7319732073217322
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