Shaman написав:брехня - санкції працюють, й доволі потужно. це треба буде дуже упоротим, щоб це не помічати. ті ж поставки газу як впали? й таке інше. Балтія порушує санкції - да Балтія напевне наш найбільший союзник - саме через те, що вони розуміють, що вони наступні.
інше питання, що не всі країни підтримають санкції - над цим треба працювати
дивись вище - деякі країни санкцій не притримуються. наведіть приклади, де санкції порушили розвинені країни. то раша й сірий флот створила, й танкери вже без страхівок плавають й таке інше. але приклади наведіть, бо насправді це звіздеж
Особливо по зерну видно за ті санкції, лише вони чомусь навпаки, не проти Росії, а проти України чомусь ніхто не блокує зерно з росії. Західні санкції це туфта для лохів, вони такі і вводилися так, щоб російська економіка понесла найменші втрати і пристосувалася до них, доказом цього є цифри росту їхнього ВВП. Ти б щось розумне почитав, а не російські наративи в переказі наших "опозиціонерів"
по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.
санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.
збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає
ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.
скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 23 бер, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:hume й взагалі, ви давня, але якась абстрактна обліківка. якщо за більшістю обліківок зрозуміла людина, то по вам - ні.
й так, якщо ви так на це акцентуєте увагу, - вам що заважає спілкуватися українською? скажіть чесно - не знаю мову, а вивчити треба докласти значних зусиль
Хьюм мне нравится. Он не манипулятор. Просто смириться что всё не будет как раньше очень сложно. Идёт сопротивление самому себе. У него много знакомых и родственник был/есть там где Успих и это особенно ужасно глядя на коррупцию.
мова йде про таку оцінку розвинених країн - ця думка дуже розповсюджена в Раші й серед совкодрочерів у нас. для мене загадка, як її можуть притримуватися освічені люди. але це не поодинокий випадок, на жаль
detroytred написав:з урахуванням, що ескадрилья су-24 за 2-3 вильоти скидають тротиловий еквівалент всієї арти усього фронту за день
Можна ж порахувати Офіційно заявлялось що в день ми витрачали в середньому 5000-7000 снарядів( берем середнє 6000) , які в середньому несуть 10 кг тротилу.... Отже 60 тонн Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки. Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)
По цифрам - правильно...якби не одне але 7000 маленьких вибухів принесуть більше шкоди ніж 180 великих вибухів.... Якби не одне але.....
Shaman написав:брехня - санкції працюють, й доволі потужно. це треба буде дуже упоротим, щоб це не помічати. ті ж поставки газу як впали? й таке інше. Балтія порушує санкції - да Балтія напевне наш найбільший союзник - саме через те, що вони розуміють, що вони наступні.
інше питання, що не всі країни підтримають санкції - над цим треба працювати
дивись вище - деякі країни санкцій не притримуються. наведіть приклади, де санкції порушили розвинені країни. то раша й сірий флот створила, й танкери вже без страхівок плавають й таке інше. але приклади наведіть, бо насправді це звіздеж
Особливо по зерну видно за ті санкції, лише вони чомусь навпаки, не проти Росії, а проти України чомусь ніхто не блокує зерно з росії. Західні санкції це туфта для лохів, вони такі і вводилися так, щоб російська економіка понесла найменші втрати і пристосувалася до них, доказом цього є цифри росту їхнього ВВП.
(Зевая) Ну давай, покажи "шалені" цифри росту ВВП в России