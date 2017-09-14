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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:01
Дюрі-бачі написав:Shaman
Ми почали робити потужні санкції знищуючи НПЗ, а більшість з введених санкцій заходом то як мертвому припарки. І то партнерам не подобається
1. Курочка по зернятку.
2. Не все курці просо.
3. То не партнерів зброя (воюєм за свої)
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:11
stm написав:
Сейчас особенно, белое пальто надо хоть раз успеть одеть, а оно ещё даже не дошло... А тут терракт )))
Нічосі. І які квіти пані під біле пальто обирає?
Криваво чорні троянди?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:12
Shaman написав:
по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.
санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.
збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає
ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.
скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось
Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу
За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))
Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.
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unicdima
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:14
budivelnik написав: detroytred написав:
з урахуванням, що ескадрилья су-24 за 2-3 вильоти скидають тротиловий еквівалент всієї арти усього фронту за день
Можна ж порахувати
Офіційно заявлялось що в день ми витрачали в середньому 5000-7000 снарядів( берем середнє 6000) , які в середньому несуть 10 кг тротилу....
Отже 60 тонн
Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки.
Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)
По цифрам - правильно...якби не одне але
7000 маленьких вибухів принесуть більше шкоди ніж 180 великих вибухів....
Якби не одне але.....
Мова була не про заміну арти (до того ж арти всього фронту) ескадрілієй Су-24.
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detroytred
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:19
unicdima написав: Shaman написав:
по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.
санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.
збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає
ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.
скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось
Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу
За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду
.
Більш, ніж ти, ніхто не працює на россійську пропаганду на цьому форумі
Транслюєшь усі, без виключення, наррати россійської пропаганди
Навіть слово "опозиціонер" - це слово, яке використовує російська пропаганда
Ти або цього не розумієшь, або робишь це свідомо
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 23 бер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:19
Дальше смешнее, теперь все россми пишут про игил.
Neue Zürcher Zeitung: По мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты в своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинное, исходит от подразделения «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. В течение последних двух лет группировка все чаще обращает внимание на Россию. Боевики обвиняют Москву в том, что на ее руках много мусульманской крови из-за политики России в последние десятилетия.
и далее...
Полиция в Москве массово проверяет документы у лиц среднеазиатской внешности.
в доках конечно написано "террорист ИГИЛ".
То есть идёт смещение внимания народа с сво на ИГИЛ. Значит по войне близится сделка на таких условиях, которые трудно будет назвать победой.
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:28
Banderlog написав: stm написав:
Сейчас особенно, белое пальто надо хоть раз успеть одеть, а оно ещё даже не дошло... А тут терракт )))
Нічосі. І які квіти пані під біле пальто обирає?
Криваво чорні троянди?
Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:28
vitaliiangel написав:
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
Передчасно зруйнувати прогноз Зебри про муслімів.
Я ж кажу -- рашисти не повні дурні, вони не чекають нескінченно.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:33
vitaliiangel написав:
И в течении нескольких дней власть эту "защиту" предложит
Путин: спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.
Путин: Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спинами террористов.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38
unicdima написав: Shaman написав:
по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.
санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.
збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає
ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.
скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось
Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу
За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))
Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш
в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.
статистику по зерну точно не знаю, але ні Україна, ні Раша ніколи в Європу багато зерна не поставляли, скоріш навпаки. так, зерно дійсно стало приводом для блокади, але ключове - приводом. й ще поки що невідомо, чи нема там фінансування кацапів. наперед погоджусь, у будь-якій країні є покидьки, які за гроші зроблять багато.
далі знову маніпуляції. снаряди поставляє КНДР. й це переважно не поточне виробництво, в них як й в Раші купа брухту з минулих часів. Європа так, виробляла інші речі, не снаряди - розслабилися під парасолькою НАТО.
з приводу ядерної зброї. вже неодноразово казав, що якщо всі ресурси країни витрачати на озброєння, то чогось можна досягти. але населення служить в армії по 10 років та харчується рисом по пайкам. й вони його не розробили, чи то Раша, чи Китай, чи Пакистан - звідти основні напрацювання. й насправді, точно невідомо, бо КНДР дуже часто хвалилася ядерною зброєю, але багато випробувань на зброю не тягнуть
Іран нагибає - дуже смішно. Іран дошкуляє - оце правильний вислів. як дрібний капосник, який зробити не може, але по дрібницям капостить. важкувато бути шиїтом в оточені сунітів. там Азербайджан інколи згадує про Південний Азербайджан - а ви кажете про "великий и ужасный"
наведи хоч одну фамілію - кого я тягаю, й хто працює на рашистську пропаганду. може Бабченко?
а оскільки не назвеш, то брехло та балабол
а про економіку - давай побалакаємо. але твої знання лише з Інету, тому ти можеш лише взагалі щось казати. інколи не розуміючи, про що йде мова
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Shaman
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