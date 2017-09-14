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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7321732273237324>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:Shaman Ми почали робити потужні санкції знищуючи НПЗ, а більшість з введених санкцій заходом то як мертвому припарки. І то партнерам не подобається

1. Курочка по зернятку.
2. Не все курці просо.
3. То не партнерів зброя (воюєм за свої)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:11

  stm написав:Сейчас особенно, белое пальто надо хоть раз успеть одеть, а оно ещё даже не дошло... А тут терракт )))

Нічосі. І які квіти пані під біле пальто обирає?
Криваво чорні троянди? :roll:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:12

  Shaman написав:по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.

санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.

збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає :lol:

ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.

скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось 8)

Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу :D За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))
Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:з урахуванням, що ескадрилья су-24 за 2-3 вильоти скидають тротиловий еквівалент всієї арти усього фронту за день
Можна ж порахувати
Офіційно заявлялось що в день ми витрачали в середньому 5000-7000 снарядів( берем середнє 6000) , які в середньому несуть 10 кг тротилу....
Отже 60 тонн
Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки.
Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)

По цифрам - правильно...якби не одне але
7000 маленьких вибухів принесуть більше шкоди ніж 180 великих вибухів....
Якби не одне але.....

Мова була не про заміну арти (до того ж арти всього фронту) ескадрілієй Су-24.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:19

  unicdima написав:
  Shaman написав:по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.

санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.

збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає :lol:

ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.

скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось 8)

Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу :D За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))
Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.

Більш, ніж ти, ніхто не працює на россійську пропаганду на цьому форумі

Транслюєшь усі, без виключення, наррати россійської пропаганди
Навіть слово "опозиціонер" - це слово, яке використовує російська пропаганда

Ти або цього не розумієшь, або робишь це свідомо
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 23 бер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:19

  vitaliiangel написав:https://t.me/novosti_voinaa/20639

Дальше смешнее, теперь все россми пишут про игил.
Neue Zürcher Zeitung: По мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты в своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинное, исходит от подразделения «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. В течение последних двух лет группировка все чаще обращает внимание на Россию. Боевики обвиняют Москву в том, что на ее руках много мусульманской крови из-за политики России в последние десятилетия.
и далее...
Полиция в Москве массово проверяет документы у лиц среднеазиатской внешности.
в доках конечно написано "террорист ИГИЛ".

То есть идёт смещение внимания народа с сво на ИГИЛ. Значит по войне близится сделка на таких условиях, которые трудно будет назвать победой.

И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:28

  Banderlog написав:
  stm написав:Сейчас особенно, белое пальто надо хоть раз успеть одеть, а оно ещё даже не дошло... А тут терракт )))

Нічосі. І які квіти пані під біле пальто обирає?
Криваво чорні троянди? :roll:

Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:28

  vitaliiangel написав:
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.

Передчасно зруйнувати прогноз Зебри про муслімів.
Я ж кажу -- рашисти не повні дурні, вони не чекають нескінченно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:33

  vitaliiangel написав:И в течении нескольких дней власть эту "защиту" предложит
Путин: спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

Путин: Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спинами террористов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38

  unicdima написав:
  Shaman написав:по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.

санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.

збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає

ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.

скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось

Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.
Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу :D За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.
Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.
ВВП є різний але ти за це не знаєш )))
Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.

статистику по зерну точно не знаю, але ні Україна, ні Раша ніколи в Європу багато зерна не поставляли, скоріш навпаки. так, зерно дійсно стало приводом для блокади, але ключове - приводом. й ще поки що невідомо, чи нема там фінансування кацапів. наперед погоджусь, у будь-якій країні є покидьки, які за гроші зроблять багато.

далі знову маніпуляції. снаряди поставляє КНДР. й це переважно не поточне виробництво, в них як й в Раші купа брухту з минулих часів. Європа так, виробляла інші речі, не снаряди - розслабилися під парасолькою НАТО.

з приводу ядерної зброї. вже неодноразово казав, що якщо всі ресурси країни витрачати на озброєння, то чогось можна досягти. але населення служить в армії по 10 років та харчується рисом по пайкам. й вони його не розробили, чи то Раша, чи Китай, чи Пакистан - звідти основні напрацювання. й насправді, точно невідомо, бо КНДР дуже часто хвалилася ядерною зброєю, але багато випробувань на зброю не тягнуть

Іран нагибає - дуже смішно. Іран дошкуляє - оце правильний вислів. як дрібний капосник, який зробити не може, але по дрібницям капостить. важкувато бути шиїтом в оточені сунітів. там Азербайджан інколи згадує про Південний Азербайджан - а ви кажете про "великий и ужасный" :D

наведи хоч одну фамілію - кого я тягаю, й хто працює на рашистську пропаганду. може Бабченко? :lol: а оскільки не назвеш, то брехло та балабол ;)

а про економіку - давай побалакаємо. але твої знання лише з Інету, тому ти можеш лише взагалі щось казати. інколи не розуміючи, про що йде мова ;)
Shaman
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