Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38

unicdima написав: Shaman написав: по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.



санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.



збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачає



ти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.



скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось по зерну. ти напевне не знаєщ, що переважна більшість зерна експортується через порти. й взагалі ми про санкції проти Раші, а ти переводиш розмову на інше.санкції накладені потужні. більше ніж на Іран та КНДР. там теж немає результату? просто це механізм, який діє повільно - економіка інерційна штука, в Раші вона чимала. але коли вона лясне, то відновлюватися буде дуже повільно.збільшення ВВП, що вони почали виробляти військову продукцію? ВВП доволі умовний показник, дивитися треба трохи глибше. вибач, в тебе компетенцій не вистачаєти заплутався? згідно рашистських наративів санкції взагалі не шкодять. й хто з наших опозіціонерів за Рашу? ті що були, всі повтікали.скажи, що ти вважаєш за розумне, подивимось

Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.

Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни Заходу За часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.

Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.

ВВП є різний але ти за це не знаєш )))

Всі ті опозиціонери яких ти сюди тягаєш в більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду. Зерно з Росії Європа купляє взагалі без якихось перепон, лише зараз в далеких планах зробити обмежувальні мита. А саме через зерно нам блокують кордони і роблять мільярдні збитки.Такі потужні санкції проти Ірану та КНДР, що вони більше снарядів можуть надати Росії ніж всі країни ЗаходуЗа часів санкцій Корея зробила ядерну зброю і Іран скоро зробить те саме.Такі санкції, що Іран нагинає всіх на БС, постачає в величезних кількостях зброю хуситам, з якими не має навіть спільного кордону.ВВП є різний але ти за це не знаєш )))Всів більшій чи меншій мірі працюють на російську пропаганду.

статистику по зерну точно не знаю, але ні Україна, ні Раша ніколи в Європу багато зерна не поставляли, скоріш навпаки. так, зерно дійсно стало приводом для блокади, але ключове - приводом. й ще поки що невідомо, чи нема там фінансування кацапів. наперед погоджусь, у будь-якій країні є покидьки, які за гроші зроблять багато.далі знову маніпуляції. снаряди поставляє КНДР. й це переважно не поточне виробництво, в них як й в Раші купа брухту з минулих часів. Європа так, виробляла інші речі, не снаряди - розслабилися під парасолькою НАТО.з приводу ядерної зброї. вже неодноразово казав, що якщо всі ресурси країни витрачати на озброєння, то чогось можна досягти. але населення служить в армії по 10 років та харчується рисом по пайкам. й вони його не розробили, чи то Раша, чи Китай, чи Пакистан - звідти основні напрацювання. й насправді, точно невідомо, бо КНДР дуже часто хвалилася ядерною зброєю, але багато випробувань на зброю не тягнутьІран нагибає - дуже смішно. Іран дошкуляє - оце правильний вислів. як дрібний капосник, який зробити не може, але по дрібницям капостить. важкувато бути шиїтом в оточені сунітів. там Азербайджан інколи згадує про Південний Азербайджан - а ви кажете про "великий и ужасный"наведи хоч одну фамілію - кого я тягаю, й хто працює на рашистську пропаганду. може Бабченко?а оскільки не назвеш, то брехло та балабола про економіку - давай побалакаємо. але твої знання лише з Інету, тому ти можеш лише взагалі щось казати. інколи не розуміючи, про що йде мова