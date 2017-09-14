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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38
АНАТОМІЯ БРЕХНІ : Кого звинуватить у ТЕРАКТІ у Кремлі ? | ПолітПросвіта
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:43
vitaliiangel написав:
Дальше смешнее, теперь все россми пишут про игил.
Neue Zürcher Zeitung: По мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты в своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинное, исходит от подразделения «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. В течение последних двух лет группировка все чаще обращает внимание на Россию. Боевики обвиняют Москву в том, что на ее руках много мусульманской крови из-за политики России в последние десятилетия.
и далее...
Полиция в Москве массово проверяет документы у лиц среднеазиатской внешности.
в доках конечно написано "террорист ИГИЛ".
То есть идёт смещение внимания народа с сво на ИГИЛ. Значит по войне близится сделка на таких условиях, которые трудно будет назвать победой.
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
перевірка документів - це так імітація діяльності (а що ще робити, коли такий факап).
попросять - можливо в Рамадан? це раніше була байка що всі таджики знають, коли день ПДВ. зараз всі скінхеди знають, коли Рамадан
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:45
unicdima написав: fler написав:
Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))
з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..
Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві.
До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"? Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:49
hume написав:
Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..
А з чого ви взяли що вони пішли з РФ "по этическим соображениям"?
Так розписали Захід що вони циніки, але чогось не припускаєте що ці компанії циніки не менші.
Зараз відбувається грандіозний розподіл власності в РФ, по деяких даних найбільший за 20 останніх років. Ці компанії просто вивели капітал, щоб не дістатись якомусь Ротенбергу.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:53
pesikot написав:
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Нема часу дивитися.
Ти мені краще розкажи, чому ви з Фаселесом так біситеся коли я пишу, що Чекалкін вчився та викладав в інституті в Москві який є кузнею кадрів ГРУ РФ.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:54
detroytred написав: vitaliiangel написав:
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
Передчасно зруйнувати прогноз Зебри про муслімів.
Я ж кажу -- рашисти не повні дурні, вони не чекають нескінченно.
не все так однозначно
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Додано: Суб 23 бер, 2024 16:56
fler написав: unicdima написав: fler написав:
Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))
з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..
Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві.
До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"?
Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.
Ніяких
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:02
unicdima написав: pesikot написав:
PS. special for unicdima
Нема часу дивитися.
А ти подивись, на форум є час, знайдешь і 10 хвилин для перегляду
unicdima написав:
Ти мені краще розкажи, чому ви з Фаселесом так біситеся коли я пишу, що Чекалкін вчився та викладав в інституті в Москві який є кузнею кадрів ГРУ РФ.
Покажи мені, що особисто я бісився з того факту, що Чекалкін навчався в тому інституті ? Таких фактів немає про мене. Ти збрехав
Бачишь, як ти "добре розбираєшься в людях"
Далі, це не якась там таємниця
Про це сам Чекалкін багато разів розповідав і розповідав про своїх "однокашників", які були в Україні за часів Януковича. І працювали на Росію
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:17
budivelnik написав:
Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки.
Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)
Це все херня. Су-34 несе 2-4 КАБа по 500 кг. Десь 140 кг вибухівки в кожному.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:28
Американские СМИ утверждают, что Вашингтон заранее предупредил российскую сторону о планах «Исламского государства» совершить теракт в России.
Допустим, что это правда. Какая вырисовывается картина?
1) Провал российских спецслужб. Теракты «Исламского государств» в Австрии и Германии (а исполнителями были выходцы из Таджикистана) были предотвращены благодаря информации американцев. Австрийцы и немцы не сплоховали. Россияне провалились.
2) Версия об инсценировке остается еа повестке дне. Растерянность первых часов и пропажа Путина не коррелирует с успешным захватом террористов. И теперь у него нашлось время для беседы с Лукашенко, но не для обращения к нации после одного из самых жутких терактов в современной российской истории. И может ли этот разговор быть связан с новыми акциями против Украины?
3) Антиукраинская истерия (вплоть до требований ядерного удара) показывает истинное обличие болтливого и напрочь безответственного российского политикума. Без украинского следа они все-таки обойтись не смогли и теперь утверждают, что террористы пытались бежать в Украину, где у них якобы были контакты.
4) Версия о связях «Исламского государства» и Украины при всей ее абсурдности - именно то, в чем нуждается сейчас Кремль. Свою политическую никчемность и профессиональную несостоятельность российских спецслужб теперь скорее всего попытаются утопить. Традиционным для Путина образом. В украинской крови.
Выводы неутешительные. Мы на пороге нового витка эскалации.
бежать в Украину через линию фронта... Как можно всерьёз такое писать?
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