Neue Zürcher Zeitung: По мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты в своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинное, исходит от подразделения «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. В течение последних двух лет группировка все чаще обращает внимание на Россию. Боевики обвиняют Москву в том, что на ее руках много мусульманской крови из-за политики России в последние десятилетия.
и далее...
Полиция в Москве массово проверяет документы у лиц среднеазиатской внешности.
в доках конечно написано "террорист ИГИЛ".
То есть идёт смещение внимания народа с сво на ИГИЛ. Значит по войне близится сделка на таких условиях, которые трудно будет назвать победой.
И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.
перевірка документів - це так імітація діяльності (а що ще робити, коли такий факап).
попросять - можливо в Рамадан? це раніше була байка що всі таджики знають, коли день ПДВ. зараз всі скінхеди знають, коли Рамадан
fler написав:Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))
з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..
Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві. До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"? Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.
hume написав:Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..
А з чого ви взяли що вони пішли з РФ "по этическим соображениям"? Так розписали Захід що вони циніки, але чогось не припускаєте що ці компанії циніки не менші. Зараз відбувається грандіозний розподіл власності в РФ, по деяких даних найбільший за 20 останніх років. Ці компанії просто вивели капітал, щоб не дістатись якомусь Ротенбергу.
fler написав:Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))
з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..
Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві. До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"? Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.
Американские СМИ утверждают, что Вашингтон заранее предупредил российскую сторону о планах «Исламского государства» совершить теракт в России.
Допустим, что это правда. Какая вырисовывается картина?
1) Провал российских спецслужб. Теракты «Исламского государств» в Австрии и Германии (а исполнителями были выходцы из Таджикистана) были предотвращены благодаря информации американцев. Австрийцы и немцы не сплоховали. Россияне провалились.
2) Версия об инсценировке остается еа повестке дне. Растерянность первых часов и пропажа Путина не коррелирует с успешным захватом террористов. И теперь у него нашлось время для беседы с Лукашенко, но не для обращения к нации после одного из самых жутких терактов в современной российской истории. И может ли этот разговор быть связан с новыми акциями против Украины?
3) Антиукраинская истерия (вплоть до требований ядерного удара) показывает истинное обличие болтливого и напрочь безответственного российского политикума. Без украинского следа они все-таки обойтись не смогли и теперь утверждают, что террористы пытались бежать в Украину, где у них якобы были контакты.
4) Версия о связях «Исламского государства» и Украины при всей ее абсурдности - именно то, в чем нуждается сейчас Кремль. Свою политическую никчемность и профессиональную несостоятельность российских спецслужб теперь скорее всего попытаются утопить. Традиционным для Путина образом. В украинской крови.
Выводы неутешительные. Мы на пороге нового витка эскалации.
3. бежать в Украину через линию фронта... Как можно всерьёз такое писать? да их пристрелят не одни так другие. Там же документы не спрашивают. 4. зачем тогда наняли азиатов? пойманный террорист мог бы оказаться украинцем с паспортом (их что мало выехало на рф?) и не надо искать никаких связей/доказательств.
budivelnik написав:Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки. Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)
Це все херня. Су-34 несе 2-4 КАБа по 500 кг. Десь 140 кг вибухівки в кожному.
На літаку Су-24М може бути підвішене 3 авіабомби ФАБ-1500, 10 ФАБ-500М-62, 30 ФАБ-250М-54 і 38 бомб калібру 100 кг Додатково забезпечена можливість вживання контейнерів малих вантажів типу КМГ-У (до 7 штук) з різними бойовими елементами масою від 0.5 до 10 кг Некероване ракетне озброєння по номенклатурі і числу вживаних НАР аналогічно Су-24. https://mil.in.ua/uk/articles/su-24m/