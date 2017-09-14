RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 73227323732473257326>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АНАТОМІЯ БРЕХНІ : Кого звинуватить у ТЕРАКТІ у Кремлі ? | ПолітПросвіта



PS. special for unicdima
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9368
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:43

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:https://t.me/novosti_voinaa/20639

Дальше смешнее, теперь все россми пишут про игил.
Neue Zürcher Zeitung: По мнению экспертов, ИГИЛ сместило акценты в своей деятельности, поскольку влияние группировки в арабских странах ослабело. Сообщение о признании ответственности за теракт в Москве, появившееся в субботу вечером, если оно подлинное, исходит от подразделения «Вилаят Хорасан». Это крыло действует в основном в Афганистане с 2018 года. В течение последних двух лет группировка все чаще обращает внимание на Россию. Боевики обвиняют Москву в том, что на ее руках много мусульманской крови из-за политики России в последние десятилетия.
и далее...
Полиция в Москве массово проверяет документы у лиц среднеазиатской внешности.
в доках конечно написано "террорист ИГИЛ".

То есть идёт смещение внимания народа с сво на ИГИЛ. Значит по войне близится сделка на таких условиях, которые трудно будет назвать победой.

И чтобы не показаться слабаками сейчас активно разберутся с лицами среднеазиатской внешности. И наверное попросят их покинуть мск. А может введут войска в Таджикистан или ещё подальше.

перевірка документів - це так імітація діяльності (а що ще робити, коли такий факап).

попросять - можливо в Рамадан? це раніше була байка що всі таджики знають, коли день ПДВ. зараз всі скінхеди знають, коли Рамадан :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:45

  unicdima написав:
  fler написав:Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))

з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..

Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві.
До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"? Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:49

  hume написав:Думаю все компании ушедших с рынка РФ в начале войны по этическим соображениям локти себе кусают..

А з чого ви взяли що вони пішли з РФ "по этическим соображениям"?
Так розписали Захід що вони циніки, але чогось не припускаєте що ці компанії циніки не менші.
Зараз відбувається грандіозний розподіл власності в РФ, по деяких даних найбільший за 20 останніх років. Ці компанії просто вивели капітал, щоб не дістатись якомусь Ротенбергу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5193
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:56

  fler написав:
  unicdima написав:
  fler написав:Звісно ні. Навіщо? Можна доручити справу найманцям з ІГІЛ і не паритись)))

з найманцями ігіл працюють російські спецслужби. ..

Та ні, не може бути;) Вони ж не можуть вийти самі на себе))) адже ІДІЛ узяли відповідальність на себе за вчорашній теракт у москві.
До речі, там якийсь депутат їх думи заявив, що тепер війна з Україною завершиться швидше. Які є варіанти "прискорення"? Шось я лише один варіант бачу і це не ядерка.

Ніяких
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9368
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:02

  unicdima написав:
  pesikot написав:PS. special for unicdima

Нема часу дивитися.

А ти подивись, на форум є час, знайдешь і 10 хвилин для перегляду
  unicdima написав:Ти мені краще розкажи, чому ви з Фаселесом так біситеся коли я пишу, що Чекалкін вчився та викладав в інституті в Москві який є кузнею кадрів ГРУ РФ.

Покажи мені, що особисто я бісився з того факту, що Чекалкін навчався в тому інституті ? Таких фактів немає про мене. Ти збрехав

Бачишь, як ти "добре розбираєшься в людях"

Далі, це не якась там таємниця
Про це сам Чекалкін багато разів розповідав і розповідав про своїх "однокашників", які були в Україні за часів Януковича. І працювали на Росію
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9368
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки.
Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)

Це все херня. Су-34 несе 2-4 КАБа по 500 кг. Десь 140 кг вибухівки в кожному.
Denik
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 23.02.09
Подякував: 630 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:28

наши аналитики

Американские СМИ утверждают, что Вашингтон заранее предупредил российскую сторону о планах «Исламского государства» совершить теракт в России.

Допустим, что это правда. Какая вырисовывается картина?

1) Провал российских спецслужб. Теракты «Исламского государств» в Австрии и Германии (а исполнителями были выходцы из Таджикистана) были предотвращены благодаря информации американцев. Австрийцы и немцы не сплоховали. Россияне провалились.

2) Версия об инсценировке остается еа повестке дне. Растерянность первых часов и пропажа Путина не коррелирует с успешным захватом террористов. И теперь у него нашлось время для беседы с Лукашенко, но не для обращения к нации после одного из самых жутких терактов в современной российской истории. И может ли этот разговор быть связан с новыми акциями против Украины?

3) Антиукраинская истерия (вплоть до требований ядерного удара) показывает истинное обличие болтливого и напрочь безответственного российского политикума. Без украинского следа они все-таки обойтись не смогли и теперь утверждают, что террористы пытались бежать в Украину, где у них якобы были контакты.

4) Версия о связях «Исламского государства» и Украины при всей ее абсурдности - именно то, в чем нуждается сейчас Кремль. Свою политическую никчемность и профессиональную несостоятельность российских спецслужб теперь скорее всего попытаются утопить. Традиционным для Путина образом. В украинской крови.

Выводы неутешительные. Мы на пороге нового витка эскалации.
3. бежать в Украину через линию фронта... Как можно всерьёз такое писать? да их пристрелят не одни так другие. Там же документы не спрашивают.
4. зачем тогда наняли азиатов? пойманный террорист мог бы оказаться украинцем с паспортом (их что мало выехало на рф?) и не надо искать никаких связей/доказательств.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22594
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2381 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:И в течении нескольких дней власть эту "защиту" предложит
Путин: спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.

Путин: Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спинами террористов.
Все.
Більше підтверджень не треба! :D

В прогноз "завершення війни цього року" вірю тільки тобі і Гордону!!! :wink: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6108
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:41

  Denik написав:
  budivelnik написав:Бойове навантаження Су24 - 7000кг , з яких приблизно 2000 кг вибухівки.
Отже 12 літаків*3 вильоти*2000кг( десь 5 ракет/бомб)=7200 кг вибухівки...(180 точок попадання)

Це все херня. Су-34 несе 2-4 КАБа по 500 кг. Десь 140 кг вибухівки в кожному.

На літаку Су-24М може бути підвішене 3 авіабомби ФАБ-1500, 10 ФАБ-500М-62, 30 ФАБ-250М-54 і 38 бомб калібру 100 кг Додатково забезпечена можливість вживання контейнерів малих вантажів типу КМГ-У (до 7 штук) з різними бойовими елементами масою від 0.5 до 10 кг Некероване ракетне озброєння по номенклатурі і числу вживаних НАР аналогічно Су-24.
https://mil.in.ua/uk/articles/su-24m/

В ФАБ-500 300 кг.вибухівки.
detroytred
 
Повідомлень: 27921
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 73227323732473257326>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 177824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 16422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 591201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5957)
23.03.2024 19:05
Акордбанк (1852)
23.03.2024 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.