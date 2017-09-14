По поводу теракта в Москве вырисовываются две основные версии, основанные, в том числе, и на поведении стрелков. Обычно фанатики действуют в состоянии аффекта, непрофессионально и всегда в один конец. Они обычно не покидают территорию теракта, а убивают как можно больше человек до того момента, как их не ликвидируют силовики. Тут же мы видим спланированное действие: группа приехала, организовано и холоднокровно, не спеша (это ключевой момент), постреляла как можно больше людей и также организовано и не спеша отошла на авто в определенную точку явки, где их уже и взяли.



Все это указывает на то, что им кто-то предоставил определенные гарантии. Первая версия именно на этом и базируется. Вот она:



Спецслужбы обычно курируют и пасут все радикальные группы, ультралевых, ультраправых, исламистов, иных религиозных фанатиков и т.д. Эти группы не трогают до момента, когда они не пересекают определенную, обозначенную службами, черту. Это вообще большая и интересная тема, но сейчас не о ней. В общем, ячейку террористов ИГ (точнее их симпатиков) курировал один из контактеров ФСБ. Это объясняет, почему западные разведки об этом узнали: так как такие цепочки обычно видимы для специалистов из агентуры. Симпатики ИГ, при этом, конечно же, не знают, что это сотрудник ФСБ и уверены, что это одно из доверительных лиц. Снова же, это классическая тема, применяемая не только в РФ; так действуют все спецслужбы.



Далее, я максимально упрощаю схему для наглядности: ячейка симпатиков (ИГ отправляет на такие задания, как правило, симпатиков, а не своих членов) планирует совершить теракт (повод, к примеру, месть), но ожидает добро от контактеров. Связанный с российской агентурой куратор дает такое добро, добавляя, мол, силовики будут заняты в таких-то квадратах, далеко от театра происшествия, у вас условно есть один час, плюс передает им место конспирированной явки.



Такой сценарий объясняет многое: то, почему они работали не спеша, организовано пришли и ушли, понимая, что никто не придет по их душу, и ехали на определенную точку, где их и поймали. Но в этом сценарии есть и огрехи, которые я озвучивать не буду, но еще раз подчеркну, что это один сценарий из возможных. Далее представляю второй, он попроще, но от этого не менее любопытен.



Эти таджики, которые будучи симпатиками террористов ИГ, были принудительно завербованы российским Министерством обороны на войну против Украины, как это делается уже не первый год с мигрантами: людей заставляют подписывать контракт или завлекают обманом, мол, вы там только копать будете/дадим гражданство и тд. Затем, эти симпатики ИГ, получив базовую боевую подготовку в российских лагерях, просто решают поехать не на фронт, а отправиться пострелять людей. Такие ситуации уже были в РФ, когда мигранты, снова кстати таджики, также принудительно и обманом завербованные, постреляли каких-то там солдат и офицеров на одной из российских военных баз. Тут схожая ситуация, просто на этот раз типы оказались, малость, так сказать, политически ангажированными, и решили пострелять не на базе, а поехать поубивать сразу цивилов, снова же, по наводке кураторов (уже реальных, ИГшных).



Эта вторая версия выглядит неплохо, но не объясняет того, почему они действовали не спеша и организовано отошли. Снова возвращаю вас к началу моего треда: всё указывает на то, что у них были определенные гарантии, а полное бездействие российских силовиков в первый час теракта полностью это подтверждает. Как по мне, это ключевое.



