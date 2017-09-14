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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7323732473257326>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:52

Другая аналитика уже умнее

По поводу теракта в Москве вырисовываются две основные версии, основанные, в том числе, и на поведении стрелков. Обычно фанатики действуют в состоянии аффекта, непрофессионально и всегда в один конец. Они обычно не покидают территорию теракта, а убивают как можно больше человек до того момента, как их не ликвидируют силовики. Тут же мы видим спланированное действие: группа приехала, организовано и холоднокровно, не спеша (это ключевой момент), постреляла как можно больше людей и также организовано и не спеша отошла на авто в определенную точку явки, где их уже и взяли.

Все это указывает на то, что им кто-то предоставил определенные гарантии. Первая версия именно на этом и базируется. Вот она:

Спецслужбы обычно курируют и пасут все радикальные группы, ультралевых, ультраправых, исламистов, иных религиозных фанатиков и т.д. Эти группы не трогают до момента, когда они не пересекают определенную, обозначенную службами, черту. Это вообще большая и интересная тема, но сейчас не о ней. В общем, ячейку террористов ИГ (точнее их симпатиков) курировал один из контактеров ФСБ. Это объясняет, почему западные разведки об этом узнали: так как такие цепочки обычно видимы для специалистов из агентуры. Симпатики ИГ, при этом, конечно же, не знают, что это сотрудник ФСБ и уверены, что это одно из доверительных лиц. Снова же, это классическая тема, применяемая не только в РФ; так действуют все спецслужбы.

Далее, я максимально упрощаю схему для наглядности: ячейка симпатиков (ИГ отправляет на такие задания, как правило, симпатиков, а не своих членов) планирует совершить теракт (повод, к примеру, месть), но ожидает добро от контактеров. Связанный с российской агентурой куратор дает такое добро, добавляя, мол, силовики будут заняты в таких-то квадратах, далеко от театра происшествия, у вас условно есть один час, плюс передает им место конспирированной явки.

Такой сценарий объясняет многое: то, почему они работали не спеша, организовано пришли и ушли, понимая, что никто не придет по их душу, и ехали на определенную точку, где их и поймали. Но в этом сценарии есть и огрехи, которые я озвучивать не буду, но еще раз подчеркну, что это один сценарий из возможных. Далее представляю второй, он попроще, но от этого не менее любопытен.

Эти таджики, которые будучи симпатиками террористов ИГ, были принудительно завербованы российским Министерством обороны на войну против Украины, как это делается уже не первый год с мигрантами: людей заставляют подписывать контракт или завлекают обманом, мол, вы там только копать будете/дадим гражданство и тд. Затем, эти симпатики ИГ, получив базовую боевую подготовку в российских лагерях, просто решают поехать не на фронт, а отправиться пострелять людей. Такие ситуации уже были в РФ, когда мигранты, снова кстати таджики, также принудительно и обманом завербованные, постреляли каких-то там солдат и офицеров на одной из российских военных баз. Тут схожая ситуация, просто на этот раз типы оказались, малость, так сказать, политически ангажированными, и решили пострелять не на базе, а поехать поубивать сразу цивилов, снова же, по наводке кураторов (уже реальных, ИГшных).

Эта вторая версия выглядит неплохо, но не объясняет того, почему они действовали не спеша и организовано отошли. Снова возвращаю вас к началу моего треда: всё указывает на то, что у них были определенные гарантии, а полное бездействие российских силовиков в первый час теракта полностью это подтверждает. Как по мне, это ключевое.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:55

  Успіх написав:вірю тільки тобі
тссс не пали контору, а то тут уже ревнуют. viewtopic.php?p=5702411#p5702411
Пиши "не верю, ты ухылянт, всё придумываешь чтобы долярчики ещё 12 месяцев ждали твой прогноз".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 23 бер, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На літаку Су-24М може бути підвішене 3 авіабомби ФАБ-1500, 10 ФАБ-500М-62, 30 ФАБ-250М-54 і 38 бомб калібру 100 кг Додатково забезпечена можливість вживання контейнерів малих вантажів типу КМГ-У (до 7 штук) з різними бойовими елементами масою від 0.5 до 10 кг Некероване ракетне озброєння по номенклатурі і числу вживаних НАР аналогічно Су-24.
https://mil.in.ua/uk/articles/su-24m/

В ФАБ-500 300 кг.вибухівки.

По вибухівці +. Але наче є версія 220 кг. По всьому іншому -.Зображення
Я викидав схему скидання від Флеша і сам бачив неодноразово як їх кидають. З купою бомб бомбардувальник не виконає маневр, а підставиться під ППО. Крім того на бомбах ще УМПК є, який немало важить, має габарити та великий опір повітря.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  freeze написав:И вообще я хотел бы услышать объяснение почему собиратели денег Стерненко, Притула не в рядах ЗСУ, а хайпожорятся в ютубах и соцсетях.

Ну відправлять їх штурм. Ліквідують їх рашисти. Кому від цього стане легше ? От ти сам особисто чи твої побратими зможуть їх замінити і збирати такі суми в соцмережах? Отож.


В армии часто говорят - незаменимых людей нет. Будет Стерненко и Притула служить в армии желающие легко будут тратить свои кровные на другие платформы, их много. И есть много других успешных платформ, а вот замечания к Стерненко, что он сильно косячит с документацией я полностью подтверждаю. Причем не в теории, а на практике.
Но мне больше интересует другой момент, совершенно очевидно, что пышущие здоровьем Стерненко и Притула будут лучше выполнять воинский долг, чем 55+ хромающие, кашлящие, плохо видящие граждане Украины, призванные в ряды ЗСУ. Как действует этот механизм, что полуинвалиды бьются с оружием, а здоровяки становятся блогерами и собирателями средств.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:01

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:вірю тільки тобі
тссс не пали контору, а то тут уже ревнуют. Пиши "не верю, ты ухылянт, всё придумываешь чтобы долярчики ещё 12 месяцев ждали твой прогноз".

Виталий, отвечу в первый и последний раз. Разберитесь в себе - это важнее. Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:03

  freeze написав:
Ukrainian написав:
  freeze написав:И вообще я хотел бы услышать объяснение почему собиратели денег Стерненко, Притула не в рядах ЗСУ, а хайпожорятся в ютубах и соцсетях.

Ну відправлять їх штурм. Ліквідують їх рашисти. Кому від цього стане легше ? От ти сам особисто чи твої побратими зможуть їх замінити і збирати такі суми в соцмережах? Отож.

В армии часто говорят - незаменимых людей нет. Будет Стерненко и Притула служить в армии желающие легко будут тратить свои кровные на другие платформы, их много. И есть много других успешных платформ, а вот замечания к Стерненко, что он сильно косячит с документацией я полностью подтверждаю. Причем не в теории, а на практике.
Но мне больше интересует другой момент, совершенно очевидно, что пышущие здоровьем Стерненко и Притула будут лучше выполнять воинский долг, чем 55+ хромающие, кашлящие, плохо видящие граждане Украины, призванные в ряды ЗСУ. Как действует этот механизм, что полуинвалиды бьются с оружием, а здоровяки становятся блогерами и собирателями средств.

запитайте в Лисого :lol:

а платформ багато, а великих - не дуже. й в цьому теж чималий вклад особисто Притули чи того ж Чмута. бо технічно організувати процес - це не так легко, як здається.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 23 бер, 2024 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:05

  stm написав:Виталий, отвечу в первый и последний раз.
почему в последний? :shock: вы что решились на... суицид? не буду вас сильно отговаривать, но вы могли бы принести ещё какую то пользу человечеству.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:12

  Denik написав:
  detroytred написав:На літаку Су-24М може бути підвішене 3 авіабомби ФАБ-1500, 10 ФАБ-500М-62, 30 ФАБ-250М-54 і 38 бомб калібру 100 кг Додатково забезпечена можливість вживання контейнерів малих вантажів типу КМГ-У (до 7 штук) з різними бойовими елементами масою від 0.5 до 10 кг Некероване ракетне озброєння по номенклатурі і числу вживаних НАР аналогічно Су-24.
https://mil.in.ua/uk/articles/su-24m/

В ФАБ-500 300 кг.вибухівки.

По вибухівці +. Але наче є версія 220 кг. По всьому іншому -.Зображення
Я викидав схему скидання від Флеша і сам бачив неодноразово як їх кидають. З купою бомб бомбардувальник не виконає маневр, а підставиться під ППО. Крім того на бомбах ще УМПК є, який немало важить, має габарити та великий опір повітря.

В мене мова було про після прориву ешолонованої ППО. Тобто без отого маневру,що для керованих, який обмежує навантаження.
В Світана про еквівалент.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:15

  vitaliiangel написав:
Американские СМИ утверждают, что Вашингтон заранее предупредил российскую сторону о планах «Исламского государства» совершить теракт в России.

Допустим, что это правда. Какая вырисовывается картина?

1) Провал российских спецслужб. Теракты «Исламского государств» в Австрии и Германии (а исполнителями были выходцы из Таджикистана) были предотвращены благодаря информации американцев. Австрийцы и немцы не сплоховали. Россияне провалились.

2) Версия об инсценировке остается еа повестке дне. Растерянность первых часов и пропажа Путина не коррелирует с успешным захватом террористов. И теперь у него нашлось время для беседы с Лукашенко, но не для обращения к нации после одного из самых жутких терактов в современной российской истории. И может ли этот разговор быть связан с новыми акциями против Украины?

3) Антиукраинская истерия (вплоть до требований ядерного удара) показывает истинное обличие болтливого и напрочь безответственного российского политикума. Без украинского следа они все-таки обойтись не смогли и теперь утверждают, что террористы пытались бежать в Украину, где у них якобы были контакты.

4) Версия о связях «Исламского государства» и Украины при всей ее абсурдности - именно то, в чем нуждается сейчас Кремль. Свою политическую никчемность и профессиональную несостоятельность российских спецслужб теперь скорее всего попытаются утопить. Традиционным для Путина образом. В украинской крови.

Выводы неутешительные. Мы на пороге нового витка эскалации.
3. бежать в Украину через линию фронта... Как можно всерьёз такое писать? да их пристрелят не одни так другие. Там же документы не спрашивают.
4. зачем тогда наняли азиатов? пойманный террорист мог бы оказаться украинцем с паспортом (их что мало выехало на рф?) и не надо искать никаких связей/доказательств.

Кто на ком стоял ?

"Наши аналитики" пишут или єто россияне пишуть, что террористи пытались бежать через украинскую границу ?
А российская власть такое даже не пишет, а говорит, что террористы пытались бежать через украинскую границу

Ты там в своих ТГ-каналах покопайся, а ты выявіться, що це ти чогось не зрозумів

PS. Правила форума предписывают давать ссылки, чего ты не делаешь
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 23 бер, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:23

Напад росії і білорусі на Україну

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