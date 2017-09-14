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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:02
stm
Разберитесь в себе - это важнее.
Слишком много образов создано, себя уже не найти…
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:08
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Г-Г-гойда?
82-200
183-300
это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться. пусть орки радуются убитому мирняку.
Мирняк який працює на військових заводах збираючи фаби.
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