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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7324732573267327>
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:02

stm

Разберитесь в себе - это важнее.


Слишком много образов создано, себя уже не найти…
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:08

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Г-Г-гойда?
82-200
183-300

это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться. пусть орки радуются убитому мирняку.

Мирняк який працює на військових заводах збираючи фаби.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка?

-5% ВВП за 2 роки https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
А для зупинки війни потрібні нормальні санкції, хоча б на -30% в рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка?

-5% ВВП за 2 роки https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
А для зупинки війни потрібні нормальні санкції, хоча б на -30% в рік.

будуть і далі повільно варити як живу жабу в глечику
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка?

-5% ВВП за 2 роки https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
А для зупинки війни потрібні нормальні санкції, хоча б на -30% в рік.

Так unicdima писав про "шалені" цифри росту ВВП рашистів

А тут приходить інший і пише, що росту ВВП у рашистів немає

unicdima та Дюрі-бачі, давайте ви вдвох тут поспілкуєтесь

А ми всі, почитаємо ваші дописи
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:23

  freeze написав:В армии часто говорят - незаменимых людей нет. Будет Стерненко и Притула служить в армии желающие легко будут тратить свои кровные на другие платформы, их много. И есть много других успешных платформ, а вот замечания к Стерненко, что он сильно косячит с документацией я полностью подтверждаю. Причем не в теории, а на практике.

Ще вчора хотів написати те саме, у Притули офіційний фонд із звітами, у Стерненка нічого, тупо гроші на карту без будь яких звітів.
Ще Стерненко наголошує, що більше мільйона своїх грошей задонатив, а він же ніколи не працював.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:24

  stm написав:Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты :)

Тут да. Бабу нє обманєш,
баба она сердцем чуєт
І рукою може пощупати :lol:
Що ж там факти кажуть? прояснилось щось за сьогодні? Шанси є шо то ігіл? І росія вляпається кудись в казахстан?

P/s мені то паніне польто покою не дає...
Весна ж іде, тепліє.
Чи пані його хоче носить на голе тіло, тіки в сапожках?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:26

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка?

-5% ВВП за 2 роки https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
А для зупинки війни потрібні нормальні санкції, хоча б на -30% в рік.

Так unicdima писав про "шалені" цифри росту ВВП рашистів

А тут приходить інший і пише, що росту ВВП у рашистів немає

unicdima та Дюрі-бачі, давайте ви вдвох тут поспілкуєтесь

А ми всі, почитаємо ваші дописи

з цього ж джерела
In 2022, the first year of the war, Russia's economy shrank by 2.1%, according to the International Monetary Fund.

However, it estimates that Russia's economy grew by 2.2% in 2023 and predicts growth of 1.1% in 2024.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:28

unicdima Так +2.2%, без санкцій було б +4,7%... От про це я й кажу, маючи на увазі "санкції майже не працюють ", або в грошовому вимірі втрати всього 80-90 млрд $ за 2 роки...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 23 бер, 2024 19:30, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:29

  Banderlog написав:
  stm написав:Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты :)

Тут да. Бабу нє обманєш,
баба она сердцем чуєт
І рукою може пощупати :lol:
Що ж там факти кажуть? прояснилось щось за сьогодні? Шанси є шо то ігіл? І росія вляпається кудись в казахстан?

P/s мені то паніне польто покою не дає...
Весна ж іде, тепліє.
Чи пані його хоче носить на голе тіло, тіки в сапожках?

схоже stm падає дальня дорога, щоб піднімати бойовий дух :lol:
Shaman
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  #<1 ... 7324732573267327>
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