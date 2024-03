Додано: Суб 23 бер, 2024 19:26

pesikot написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка? якийсь цифри чи приклади будуть? чи так, лише думка?

-5% ВВП за 2 роки https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659

Так unicdima писав про "шалені" цифри росту ВВП рашистів



А тут приходить інший і пише, що росту ВВП у рашистів немає



unicdima та Дюрі-бачі, давайте ви вдвох тут поспілкуєтесь



з цього ж джерелаIn 2022, the first year of the war, Russia's economy shrank by 2.1%, according to the International Monetary Fund.However, it estimates that Russia's economy grew by 2.2% in 2023 and predicts growth of 1.1% in 2024.