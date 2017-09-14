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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7324732573267327
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже багато терористичних організацій висловили соболєзнованіє русскім, що лише підтверджує, що теракт організували самі русскіє.
Хамас, хезболла, таліби, хусіти разом з русскім народом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:33

  freeze написав:совершенно очевидно, что пышущие здоровьем Стерненко и Притула будут лучше выполнять воинский долг, чем 55+ хромающие, кашлящие, плохо видящие граждане Украины, призванные в ряды ЗСУ. Как действует этот механизм, что полуинвалиды бьются с оружием, а здоровяки становятся блогерами и собирателями средств.
Отож!
Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!" :lol: 🤦🤦🏻🤦‍♂️
  stm написав:Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:37

  Banderlog написав:
  stm написав:Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты :)

Тут да. Бабу нє обманєш,
баба она сердцем чуєт
І рукою може пощупати :lol:
Що ж там факти кажуть? прояснилось щось за сьогодні? Шанси є шо то ігіл? І росія вляпається кудись в казахстан?

P/s мені то паніне польто покою не дає...
Весна ж іде, тепліє.
Чи пані його хоче носить на голе тіло, тіки в сапожках?

слухай Соскіна, будеш проясненим
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:43

  Успіх написав:Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!" :lol: 🤦🤦🏻🤦‍♂️
  stm написав:Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"© :mrgreen:

Нічого тобі в тилу робити, служи й не видєлуйся :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:07

  unicdima написав:Ще Стерненко наголошує, що більше мільйона своїх грошей задонатив, а він же ніколи не працював.

А монетизація Ютуба?
1 890 000 підписників, в Європі таких одиниці, в Україні таких зовсім нема по кількості...
Доходів може бути і в декілька разів більше ніж на "нулю"....
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:15

Через тиждень цей теракт забудуть.
Хоча, за день до теракта, чув думку, що хйло все скопіював у сталіна, залишився Гулаг. Тільки не уявляю, як можна цих таджиків розтягнути на масові репресії.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:39

  somilitark написав:
  unicdima написав:Ще Стерненко наголошує, що більше мільйона своїх грошей задонатив, а він же ніколи не працював.

А монетизація Ютуба?
1 890 000 підписників, в Європі таких одиниці, в Україні таких зовсім нема по кількості...
Доходів може бути і в декілька разів більше ніж на "нулю"....

Там з одного відео в 600-700 тис переглядів може бути спокійно 5 тис. доларів. Зе-лені дуже не люблять Стерненка, довго намагались його відправити в тюрму. Головна борцуха проти Стерненко зараз спокійно живе у Швейцарії за гроші платників податків, поки "ненавистний" Стерненко збирає на різноманітні партії дронів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:47

  unicdima написав:
  Успіх написав:Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!" :lol: 🤦🤦🏻🤦‍♂️
  stm написав:Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"© :mrgreen:

Нічого тобі в тилу робити, служи й не видєлуйся :D

Я фол у також уплав, що в наш клуб «ізбранних» не можна. Зі свиним рилом в калачний ряд.
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