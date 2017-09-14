|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 23 бер, 2024 19:31
Вже багато терористичних організацій висловили соболєзнованіє русскім, що лише підтверджує, що теракт організували самі русскіє.
Хамас, хезболла, таліби, хусіти разом з русскім народом.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2614
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 бер, 2024 19:33
freeze написав:
совершенно очевидно, что пышущие здоровьем Стерненко и Притула будут лучше выполнять воинский долг, чем 55+ хромающие, кашлящие, плохо видящие граждане Украины, призванные в ряды ЗСУ. Как действует этот механизм, что полуинвалиды бьются с оружием, а здоровяки становятся блогерами и собирателями средств.
Отож!
Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!"
🤦🤦🏻🤦♂️
stm написав:
Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6109
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 892 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 23 бер, 2024 19:37
Banderlog написав: stm написав:
Квіти - обязанность мужчины ))) пани это не гребёт ))) она лишь оценивает факты
Тут да. Бабу нє обманєш,
баба она сердцем чуєт
І рукою може пощупати
Що ж там факти кажуть? прояснилось щось за сьогодні? Шанси є шо то ігіл? І росія вляпається кудись в казахстан?
P/s мені то паніне польто покою не дає...
Весна ж іде, тепліє.
Чи пані його хоче носить на голе тіло, тіки в сапожках?
слухай Соскіна, будеш проясненим
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34351
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2756 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 23 бер, 2024 19:43
Успіх написав:
Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!"
🤦🤦🏻🤦♂️
stm написав:
Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"©
Нічого тобі в тилу робити, служи й не видєлуйся
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2614
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:07
unicdima написав:
Ще Стерненко наголошує, що більше мільйона своїх грошей задонатив, а він же ніколи не працював.
А монетизація Ютуба?
1 890 000 підписників, в Європі таких одиниці, в Україні таких зовсім нема по кількості...
Доходів може бути і в декілька разів більше ніж на "нулю"....
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12928
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 3737 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:15
Через тиждень цей теракт забудуть.
Хоча, за день до теракта, чув думку, що хйло все скопіював у сталіна, залишився Гулаг. Тільки не уявляю, як можна цих таджиків розтягнути на масові репресії.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13770
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:39
somilitark написав: unicdima написав:
Ще Стерненко наголошує, що більше мільйона своїх грошей задонатив, а він же ніколи не працював.
А монетизація Ютуба?
1 890 000 підписників, в Європі таких одиниці, в Україні таких зовсім нема по кількості...
Доходів може бути і в декілька разів більше ніж на "нулю"....
Там з одного відео в 600-700 тис переглядів може бути спокійно 5 тис. доларів. Зе-лені дуже не люблять Стерненка, довго намагались його відправити в тюрму. Головна борцуха проти Стерненко зараз спокійно живе у Швейцарії за гроші платників податків, поки "ненавистний" Стерненко збирає на різноманітні партії дронів.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8740
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1311 раз.
- Подякували: 1715 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:47
unicdima написав: Успіх написав:
Я тут ДВА РОКИ розпинаюсь/кричу про це!!!☝️
Що тут далеко НЕ термінатори і нас треба замінювати!
А ухилянти, махають на це все рукою і кажуть: "та служіть до усрачки, а ми в тилу будемо і далі ухилятись/робити, наче, такі "надважливі справи", що ви не зможете таке робити, як ми! Не зможете нас в тилу замінити!"
🤦🤦🏻🤦♂️
stm написав:
Успих не такой дебил, как тьютеру хочется. Но играет в идиота филигранно )))
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"©
Нічого тобі в тилу робити, служи й не видєлуйся
Я фол у також уплав, що в наш клуб «ізбранних» не можна. Зі свиним рилом в калачний ряд.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11436
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 2198 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|177855
|
|
|9
|16497
|
|
|6076
|591315
|
|