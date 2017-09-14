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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34
katso написав: buratinyo написав:
выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500) перед очередными атаками уже не будет вызывать возмущение россиян, имеющих родственников в Украине
А так это возмущение мешало как то эти ФАБы применять? Чтоб надо было мутить такую комбинацию?
Уточню. Имел в виду массированное применение ФАБов, которое только начинают применять.
То, что основной массе росиян, которых еще называют бурятами, пофиг на это, приходится признать. Но наверняка наступит момент, когда количество разрушений получит новое качество в реакциях оставшихся еще вполне нормальных россиян и тогда возможны стихийные возмущения, которые фсб раньше обычно предотвращало методом "рязанский сахар". Сегодня они применили похожий метод с названием "офигевшие как Бандера таджики из телеграмма".
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:38
buratinyo написав: katso написав: buratinyo написав:
выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500) перед очередными атаками уже не будет вызывать возмущение россиян, имеющих родственников в Украине
А так это возмущение мешало как то эти ФАБы применять? Чтоб надо было мутить такую комбинацию?
Уточню. Имел в виду массированное применение ФАБов, которое только начинают применять.
То, что основной массе росиян, которых еще называют бурятами, пофиг на это, приходится признать. Но наверняка наступит момент, когда количество разрушений получит новое качество в реакциях оставшихся еще вполне нормальных россиян и тогда возможны стихийные возмущения, которые фсб раньше обычно предотвращало методом "рязанский сахар". Сегодня они применили похожий метод с названием "офигевшие как Бандера таджики из телеграмма".
Тобто до цього часу не бомбили, а зараз почнуть. План буратіно в дії.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 бер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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3
Додано: Суб 23 бер, 2024 21:59
Успіх написав:
То капець))
"Максім нє знал - смеятса, ілі плакать?"©
То комплимент, признаюсь специфический, но всё же комплимент ) ну как смогла )
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:56
buratinyo написав:
выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500)
Фаб-3000 у них бере лише ту-22м3, відправити його до лінії фронту то самогубство.
поки тактики застосування таких бомб у них нема.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 23:53
В Севастополі жестяк, хороші прильоти.
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