buratinyo написав:выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500) перед очередными атаками уже не будет вызывать возмущение россиян, имеющих родственников в Украине
А так это возмущение мешало как то эти ФАБы применять? Чтоб надо было мутить такую комбинацию?
Уточню. Имел в виду массированное применение ФАБов, которое только начинают применять.
То, что основной массе росиян, которых еще называют бурятами, пофиг на это, приходится признать. Но наверняка наступит момент, когда количество разрушений получит новое качество в реакциях оставшихся еще вполне нормальных россиян и тогда возможны стихийные возмущения, которые фсб раньше обычно предотвращало методом "рязанский сахар". Сегодня они применили похожий метод с названием "офигевшие как Бандера таджики из телеграмма".
buratinyo написав:выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500) перед очередными атаками уже не будет вызывать возмущение россиян, имеющих родственников в Украине
А так это возмущение мешало как то эти ФАБы применять? Чтоб надо было мутить такую комбинацию?
Уточню. Имел в виду массированное применение ФАБов, которое только начинают применять.
То, что основной массе росиян, которых еще называют бурятами, пофиг на это, приходится признать. Но наверняка наступит момент, когда количество разрушений получит новое качество в реакциях оставшихся еще вполне нормальных россиян и тогда возможны стихийные возмущения, которые фсб раньше обычно предотвращало методом "рязанский сахар". Сегодня они применили похожий метод с названием "офигевшие как Бандера таджики из телеграмма".
Тобто до цього часу не бомбили, а зараз почнуть. План буратіно в дії.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 бер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав: выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500)
Фаб-3000 у них бере лише ту-22м3, відправити його до лінії фронту то самогубство. поки тактики застосування таких бомб у них нема.
Пишуть що можуть дообладнати су-34 під фаби. У Росії є лише один носій авіабомб ФАБ-3000 — це стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, яким окупанти навряд чи ризикуватимуть близько до лінії фронту. Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 — 46 метрів. Радіус ураження осколками ще 260 метрів. Такими бомбами окупанти бомбили "Азовсталь" під час оборони Маріуполя на початку повномасштабної війни. Потенційне застосування ФАБ-3000 Фокус обговорив із авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Він повідомив, що ФАБ-3000 кріпляться в Ту-22М3 у внутрішньому відсіку, і підіймати він може одночасно два такі снаряди.
"Із урахуванням того, що вони кріпляться всередину, складно уявити, як вони імплементують УМПК, щоб із нього зробити КАБ. По-друге, ми бачили КАБ-1500, які вони намагалися криво робити. Тут ФАБ-3000 — це набагато складніше", — пояснює Фокусу експерт. Проте суто технічно літак Су-34 також може стати носієм снаряда. Його заявлена максимальна вантажність складає 10 400 кг, що в теорії дозволяє його підіймати. За словами Анатолія Храпчинського, питання для Су-34 полягає в центруванні боєприпасу. Якщо 3000-кілограмову бомбу спробувати прикріпити на крила, то їх треба буде посилювати, якщо "під брюхо", то необхідно буде теж зробити додаткову роботу. Технічне питання в такому випадку є дуже складним. Тому Анатолій Храпчинський вважає, що показова поява Шойгу та повідомлення про відновлення виробництва — це психологічний тиск на Україну. Найімовірніше, вони не виробляють нові бомби, а розконсервовують радянські запаси. До того ж ФАБ-3000 не матиме такої дальності польоту, як у КАБ-500 — у 60-70 км. Максимальна дальність буде 40 км, бо вона важча. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/635 ... o-fab-3000