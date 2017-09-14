Додано: Нед 24 бер, 2024 00:28

unicdima написав: buratinyo написав: выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500) выбор дальнейшей тактики применения тяжелых авиабомб (ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-4500)

Фаб-3000 у них бере лише ту-22м3, відправити його до лінії фронту то самогубство.

поки тактики застосування таких бомб у них нема. Фаб-3000 у них бере лише ту-22м3, відправити його до лінії фронту то самогубство.поки тактики застосування таких бомб у них нема.

Пишуть що можуть дообладнати су-34 під фаби.У Росії є лише один носій авіабомб ФАБ-3000 — це стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, яким окупанти навряд чи ризикуватимуть близько до лінії фронту.Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 — 46 метрів. Радіус ураження осколками ще 260 метрів. Такими бомбами окупанти бомбили "Азовсталь" під час оборони Маріуполя на початку повномасштабної війни.Потенційне застосування ФАБ-3000 Фокус обговорив із авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Він повідомив, що ФАБ-3000 кріпляться в Ту-22М3 у внутрішньому відсіку, і підіймати він може одночасно два такі снаряди."Із урахуванням того, що вони кріпляться всередину, складно уявити, як вони імплементують УМПК, щоб із нього зробити КАБ. По-друге, ми бачили КАБ-1500, які вони намагалися криво робити. Тут ФАБ-3000 — це набагато складніше", — пояснює Фокусу експерт.Проте суто технічно літак Су-34 також може стати носієм снаряда. Його заявлена максимальна вантажність складає 10 400 кг, що в теорії дозволяє його підіймати. За словами Анатолія Храпчинського, питання для Су-34 полягає в центруванні боєприпасу. Якщо 3000-кілограмову бомбу спробувати прикріпити на крила, то їх треба буде посилювати, якщо "під брюхо", то необхідно буде теж зробити додаткову роботу. Технічне питання в такому випадку є дуже складним.Тому Анатолій Храпчинський вважає, що показова поява Шойгу та повідомлення про відновлення виробництва — це психологічний тиск на Україну. Найімовірніше, вони не виробляють нові бомби, а розконсервовують радянські запаси. До того ж ФАБ-3000 не матиме такої дальності польоту, як у КАБ-500 — у 60-70 км. Максимальна дальність буде 40 км, бо вона важча.