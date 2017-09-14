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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 10:26
flyman написав:
Тобто закриття кордонів на піку мотивації, коли під ТЦК стояли живі черги, коли 200к повернулись, щоб захищати державу - це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
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Додано: Нед 24 бер, 2024 10:34
Schmit
Тобто закриття кордонів на піку мотивації,
Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?
Мухіни відосіки, якщо що , не дивився і не планую . Там специфічний риготний контент зазвичай..
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Додано: Нед 24 бер, 2024 10:42
Schmit написав:
це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
не вірю (с)
Головні 1 демотивуючі фактори - відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, але скоріш за все , ще більше.
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