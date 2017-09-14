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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7326732773287329
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:26

  flyman написав:

Тобто закриття кордонів на піку мотивації, коли під ТЦК стояли живі черги, коли 200к повернулись, щоб захищати державу - це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:34

Schmit

Тобто закриття кордонів на піку мотивації,


Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?

Мухіни відосіки, якщо що , не дивився і не планую . Там специфічний риготний контент зазвичай..
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:40

  flyman написав:


Не знаю кто это, но он повторяет ровно то что я писал тут на форуме еще год назад - никакого отношения все эти запреты на выезд к наполнению армии не имеют (кто не хочет служить - не за границей так дома под диваном прятаться будет) - истинная цель наполнить продажами разрешений на выезд теневой бюджет пограничной вертикали вплоть до...ах каких высот
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
не вірю (с)
Головні 1 демотивуючі фактори - відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, але скоріш за все , ще більше.
Дюрі-бачі
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