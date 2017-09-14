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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 732773287329733073317332>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:26

  flyman написав:

Тобто закриття кордонів на піку мотивації, коли під ТЦК стояли живі черги, коли 200к повернулись, щоб захищати державу - це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:34

Schmit

Тобто закриття кордонів на піку мотивації,


Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?

Мухіни відосіки, якщо що , не дивився і не планую . Там специфічний риготний контент зазвичай..
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:40

  flyman написав:


Не знаю кто это, но он повторяет ровно то что я писал тут на форуме еще год назад - никакого отношения все эти запреты на выезд к наполнению армии не имеют (кто не хочет служить - не за границей так дома под диваном прятаться будет) - истинная цель наполнить продажами разрешений на выезд теневой бюджет пограничной вертикали вплоть до...ах каких высот
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
не вірю (с)
Головні 2 демотивуючі фактори: відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, що виїхали, але скоріш за все, ще більше б родин переїхало.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:48

Давно я не тролив ухилянтів))

Що там, ухилянти - які плани після прийняття нового закону про мобілізацію?

1. Відсиджуватись на дачі/їсти закрутки/пити ранкову росу? :lol:
2. Стрибати в Тису? :lol:

Гроші вже позабирали з банків і переклали в склянні банки, закопавши на дачі?))
Чи НЕрозривні депо не дають такої 100% можливості? :lol:

Ехххххххх - і то ще купа різних незручностей буде в ухилянтів...

То нах вам такі страждання?!

Краще вже біжіть в ТЦК і все у вас буде добре!
✓ і ситі будете!(не треба витрачатись на їжу, хіба що по бажанні на якісь "марципани")
✓ і одягнені!(хіба що додатково захочете собі щось докупити)
✓ і заробляти будете в рази більше, ніж в тилу!
✓ і через деякий час отримаєте УБД і ще й різні пільги будете мати!(від знижки на комуналку до безкоштовного проїзду!)

Одним словом - поспішайте потрапити в "казку"!!! :D
Будете пити медок і мати влітку в бліндажі холодок! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:00

  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
не вірю (с)
Головні 2 демотивуючі фактори: відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, що виїхали, але скоріш за все, ще більше б родин переїхало.

і що далі то буде потужніша армія пійманих ухулянтів мотивованих на героїчніший спротив черенками лопат
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 бер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:03

  Hotab написав:
  Schmit написав:Тобто закриття кордонів на піку мотивації,

Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?

Напевно з самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв, після чого відбувався повільний спад. Усвідомлення надовго закритих кордонів, яке до громадян прийшло не одразу, плюс багато інших демотиваційнимх дій влади привели до нинішнього мотиваційного дна. Зрозуміло, що відкривати кордони на дні - вже не варіант.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:10

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Тобто закриття кордонів на піку мотивації,

Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?

Напевно з самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв, після чого відбувався повільний спад. Усвідомлення надовго закритих кордонів, яке до громадян прийшло не одразу, плюс багато інших демотиваційнимх дій влади привели до нинішнього мотиваційного дна. Зрозуміло, що відкривати кордони на дні - вже не варіант.

Тато лупить сина не за те що той в карти програв, а за те що відігравався.

Це про те що більше важливо робити вірні висновки з помилок, а не залишатися невиправним. Але в нас помилки не спішать виправляти: #неначасі, #цевони, #явамнічогоневинен
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 бер, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв
серед моїх знайомих максимум мотивації був коли москалі втікли від Києва...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:14

  flyman написав:

Де ви цих довбойобів знаходите?
Чим зараз займається цей експерт і чому не в армії?
Якщо відкрити кордони то наш патріотичний народ в більшості повтікає і не буде нікому ні служити ні працювати. Тим більше якщо за це ще й платять як біженцю.
Погуглив, що ще вякає воно, воно ще хоче вибори.
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